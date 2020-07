North American Maiden Winners July 5

Bind–Smittystown by Speightstown; MIRABEAU, f, 2, EVD, Msw, 7-4, 4 1/2f, :52 4/5. B-J Adcock & Nathan C. Granger (LA.). $5,000 ’19 ESLYRL.

Golden Years–Pardon My Excess by In Excess (IRE); NATURAL ATTRACTION, c, 2, CT, Msw, 7-4, 4 1/2f, :53 2/5. B-O’Sullivan Farms LLC (WV.). ***FIRST WINNER FOR SIRE

Liam’s Map–Indian Burn by Indian Charlie; CRAZY BEAUTIFUL, f, 2, ELP, Msw, 7-5, 1mT, 1:38 . B-Carolyn R Vogel (KY.). $250,000 ’19 FTKOCT.

Reload–Eustacia by Forestry; ALL CANADIAN, c, 2, WO, Moc 40000, 7-5, 4 1/2f, :54 . B-Highfield Investment Group Inc & Curtis Landry (AB.). C$35,000 ’19 ONTAUG.

Afleet Alex–Include Katherine by Include; AFLEET KATHERINE, f, 3, WO, Msw, 7-5, 7fT, 1:21 3/5. B-Terra Farms Ltd (ON.). *1/2 to Why Katherine(G2P$281,829) *1/2 to Amalfi Coast(G2$287,119).

Animal Kingdom–Miracle Heat by Unusual Heat; NATIVE CHARM, f, 3, ELP, Mcl 30000, 7-5, 1 1/16mT, 1:45 3/5. B-MADELINE AUERBACH & Barry Abrams (KY.).

Atreides–Mildred by Hard Spun; GOTTAGOTOGETMYDO, f, 3, MNR, Msw, 7-5, 5 1/2f, 1:07 . B-Theta Holding 1, Inc. (KY.).

Champ Pegasus–Little Rooster (IRE) by Vale of York (IRE); ROWDYROOSTER, g, 3, PLN, Mcl 5000, 7-4, 1m 70y, 1:44 1/5. B-Richard Barton Enterprises (CA.). $1,000 ’18 CTNAUG.

Champ Pegasus–Invitational by Peaks and Valleys; REDACTION, g, 3, PLN, Mcl 8000, 7-5, 6f, 1:11 3/5. B-Richard Barton Enterprises (CA.). $3,200 ’18 CTNAUG.

Conquest Curlinate–Barbs Glitter by Glitterman; PAPA’S PLACE, c, 3, WO, Mcl 15000, 7-5, 1 1/16mT, 1:43 2/5. B-Bruno Schickedanz (ON.).

Danza–Wings of a Dove by Milwaukee Brew; I’M A GINGER, f, 3, WO, Mcl 10000, 7-5, 7f, 1:25 1/5. B-Milfer Farm Inc. (NY.). $4,200 ’18 FTKOCT.

Formidable–Sharp Trip by Trippi; CHOOS UR ADVENTURE, g, 3, PRM, Msw, 7-4, 5 1/2f, 1:04 1/5. B-Iowa State University (IA.). $7,700 ’18 IOWSEP.

Goldencents–Saturdaynightbling by Any Given Saturday; SATURDAY’S GOLD, g, 3, EVD, Msw, 7-4, 5fT, :57 3/5. B-Gill Frederick & Ken Cormier (LA.).

Hard Spun–Phoenician Moon by Malibu Moon; SKYRAY, c, 3, GP, Mcl 25000, 7-5, 1m, 1:37 4/5. B-H. Allen Poindexter (KY.). $50,000 ’18 KEESEP.

Jack Milton–Backside Blackie by Yes It’s True; BALOOK, f, 3, EVD, Msw, 7-4, 5fT, :57 4/5. B-Rebecca Farms, LLC. & T J Dickey (LA.).

Jimmy Creed–Seeking the Ghost by Ghostzapper; A MELIS, f, 3, LRC, Msw, 7-5, 5 1/2f, 1:03 4/5. B-Richard Barton Enterprises & Robert Traynor (CA.). $130,000 2019 OBSAPR.

Lemon Drop Kid–Singita by Holy Bull; RIVENDELL, f, 3, BEL, Msw, 7-5, 7fT, 1:22 . B-Thor-Bred Stables, LLC (KY.). *1/2 to Indygita($282,165).

Lemon Drop Kid–Rapid Racer by Forest Wildcat; FED FUNDS, g, 3, BEL, Mcl 30000, 7-5, 6 1/2f, 1:17 . B-Claiborne Farm (KY.). $25,000 ’18 KEESEP.

Liaison–Trupon On by Ponche; BALLET DE COUR, f, 3, LRC, Mcl 30000, 7-5, 5 1/2f, 1:04 2/5. B-Usquebaugh Stables, LLC and Flying H Stables, LLC (KY.). $11,500 ’18 FTKFEB; $120,000 2019 FTMMAY.

Lookin At Lucky–Letshootpool by Freud; LOOK OUT JAYCE, c, 3, MTH, Mcl 12500, 7-5, 6f, 1:11 3/5. B-Barry R. Ostrager (NY.). $1,000 ’17 FTNOCT.

Power Broker–Bidding War by Grand Slam; BID FOR POWER, f, 3, PRM, Msw, 7-5, 1m, 1:37 4/5. B-Tommy Wente Jr. & Scott Stephens (KY.).

Raison d’Etat–Neith by Dynaformer; EKKLESIA, c, 3, LRC, Msw, 7-4, 1m, 1:37 . B-Calumet Farm (KY.). $10,000 ’18 FTMOCT; $180,000 2019 OBSJUN.

Summer Front–Lemon Crusta by Lemon Drop Kid; RECONVENE, c, 3, MTH, Msw, 7-5, 1 1/16mT, 1:41 4/5. B-Lazy Lane Farms, LLC. (VA.). $22,000 ’18 FTMOCT.

Temple City–Considerate by Leroidesanimaux (BRZ); SANCTUARY CITY, c, 3, BEL, Msw, 7-5, 6fT, 1:09 . B-Edward J. Messina & William Butler (NY.).

Curlin–Mekong Delta (G2P$266,750), by Stormy Atlantic; UNILATERAL, c, 4, WO, Msw, 7-5, 7fT, 1:21 . B-Josham Farms Limited (ON.). $400,000 ’17 FTKOCT.

Handsome Mike–Grand Illumination by Speightstown; WINTER’S WONDER, c, 4, GP, Msw, 7-5, 1mT, 1:37 3/5. B-Helen Barbazon & Joseph Barbazon (FL.). $10,000 2018 OBSMAR.

Lookin At Lucky–Exclusive Woman by Cat Thief; KID CHOCOLATE, g, 4, BEL, Mcl 40000, 7-5, 7fT, 1:22 3/5. B-Barry R. Ostrager (NY.).

Tapit–Groupie Doll (champion female sprinter, $2,648,850), by Bowman’s Band; DOLL COLLECTION, f, 4, GP, Msw, 7-5, 7f, 1:24 1/5. B-Whisper Hill Farm LLC (KY.).

Uh Oh Bango–Fifth Position by Blackdoun (FR); FLICFLAC, c, 4, PLN, Msw, 7-5, 6f, 1:09 4/5. B-Terry Amdur, Roxanna Amdur & John Van de Kamp (CA.).

Ballado’s Gold–Black Mink by Black Minnaloushe; ZERO FOR CONDUCT, h, 5, MNR, Msw, 7-5, 6f, 1:13 3/5. B-Sandra J. Witherow (WV.).

Treasure Beach (GB)–Escape From Home by Came Home; DOHENY BEACH, g, 5, LRC, Mcl 20000, 7-5, 6f, 1:11 1/5. B-Helen Barbazon & Joseph Barbazon (FL.). $13,000 2017 OBSAPR.

Macho Uno–Olgamar by Wild Again; OLGA AGAIN, m, 6, MNR, Mcl 4000, 7-5, 5 1/2f, 1:07 2/5. B-Tanourin Stable (FL.).