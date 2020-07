North American Maiden Winners July 6

Palace–Henny Luvs Shrimp by Henny Hughes; KILO BRAVO, g, 2, ARP, Msw, 7-6, 4 1/2f, :53 4/5. B-Mark Hillman (CO.).

Flat Out–Combat Mission by Midway Road; FLATOUTONAMISSION, f, 3, FE, Mcl 6250, 7-6, a5fT, :59 3/5. B-Equus Farm (KY.). $5,000 2019 OBSJUN.

Great Notion–Robbinette by Eavesdropper; LUNAR BUCK, g, 3, TDN, Msw, 7-6, 5 1/2f, 1:08 . B-Mezza Luna Farm, LLC (MD.). $12,000 ’18 FTMOCT.

Imagining–Nasty Nemisis by Old Trieste; DEE JAY, g, 3, PRX, Msw, 7-6, 1m 70y, 1:45 . B-Hope Hill Farm (PA.).

Midshipman–Shezasmittenkitten by Catienus; TIMELESS ROSE, f, 3, IND, Msw, 7-6, 1 1/16mT, 1:44 3/5. B-Captain Jack Racing Stable (IN.).

Pataky Kid–Help the Children by Stormy Atlantic; HELP ME OUT, f, 3, IND, Msw, 7-6, 5 1/2f, 1:05 3/5. B-Swifty Farms Inc. (IN.). $9,000 ’18 FTKOCT.

Professor Fate–Nanseeyouin Heaven by Beautiful Indy; NAN’S ROSE, f, 3, TDN, Msw, 7-6, 1m, 1:45 . B-Susan Yoder (OH.).

Teuflesberg–Miss Libby by Desert Warrior; MY LITTLE DIVA, f, 3, LAD, Mcl 5000, 7-6, 6 1/2f, 1:21 . B-McMahon of Saratoga Thoroughbreds, LLC (NY.).

He’s Had Enough–Fashionably Cool by Tiznow; HOPPED UP, g, 4, IND, Mcl 10000, 7-6, 5 1/2f, 1:06 . B-Dennis Farkas (IN.).

Kitten’s Joy–Ten Sweet Kisses by Lemon Drop Kid; ALDO’S KITTEN, g, 4, DEL, Mcl 12500, 7-6, 6f, 1:12 . B-Kenneth L. Ramsey & Sarah K. Ramsey (KY.).

Mineshaft–Awesome Houdini by Awesome Again; AWESOME MINER, c, 4, FE, Msw, 7-6, a5fT, :58 2/5. B-Charles Fipke (KY.).

Second in Command–Mascaretta by Regal Remark; SUZY MASCARA, f, 4, HST, Mcl 16000, 7-6, 6f, 1:12 3/5. B-White House Stables (BC.). *1/2 to Ookashada (G1P$375,952).

Super Saver–Vero Amore (G2P$252,255), by Mineshaft; VERO SUN, c, 4, PRX, Mcl 10000, 7-6, 6f, 1:13 2/5. B-Swilcan Stables (KY.).

Blame–Champagne Taste by Distorted Humor; GAMBIT, g, 5, DEL, Mcl 5000, 7-6, 1m, 1:40 3/5. B-Preston Madden (KY.). *1/2 to Los Borrachos (SP$318,377) *Full to Miss Kentucky (G3).