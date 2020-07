North American Maiden Winners July 7

Upstart–And You Can by Istan; BAYTOWN BEAR, g, 2, IND, Msw, 7-7, 1m, 1:43 2/5. B-Brereton C. Jones (KY.).

Central Banker–California Cate by Rizzi; DOCS HOLIDAY, g, 3, ARP, Msw, 7-6, 5 1/2f, 1:07 2/5. B-Vaughn Long (CO.).

Colonel John–Dare to Wear Red by Pure Prize; DARING DAMSEL, f, 3, PRM, Msw, 7-6, 1m, 1:40 1/5. B-Iowa State University (IA.). $14,000 ’18 IOWSEP.

Empire Maker–Miss Mary Apples by Clever Trick; APPLE EMPIRE, c, 3, MNR, Msw, 7-6, 5 1/2f, 1:06 . B-KatieRich Farms & Empire Maker Syndicate (KY.). $32,000 ’18 FTKOCT. *1/2 to Lady Apple (MG3$1,012,984).

Flashback–Bush’s Song by Unbridled’s Song; CLAY’S QUARTZ, f, 3, FMT, Msw, 7-6, 6f, 1:14 . B-Garland Clay (OK.).

Ghaaleb–Honor Graeme by Graeme Hall; MEGAN’S HONOR, g, 3, FP, Msw, 7-6, 6f, 1:11 3/5. B-William P Stiritz (IL.).

Northern Afleet–Dahlia Walk by Malibu Moon; AUTUMN ASPEN, f, 3, PRM, Msw, 7-6, 5 1/2f, 1:05 2/5. B-Black Oak Farm (IA.).

Quality Road–Laura’s Pleasure by Cactus Ridge; LADY LAURA, f, 3, LAD, Msw, 7-7, 1m 70y, 1:46 . B-Brian Kahn (KY.). $260,000 ’18 KEESEP.

Successful Appeal–Befuddler by Yes It’s True; ACERTIVE MISS, f, 3, CBY, Msw, 7-6, 6f, 1:12 1/5. B-J-D Claypool Ranch, LLC (OK.).

Suntracer–Dashel by Cashel Castle; LEADING THE CHARGE, g, 3, IND, Msw, 7-7, 1 1/16mT, 1:44 3/5. B-Team Block (IN.).

Uptowncharlybrown–Joyce’s Angel by Afleet Alex; ROLLS ROYCE JOYCE, f, 3, PRX, Msw, 7-7, 7f, 1:25 1/5. B-Uptowncharlybrown Stud LLC (PA.).

Kettle Corn–Nitty Gritty by Louis Quatorze; GOSPEL MARGIE, f, 4, FMT, Mcl 5000, 7-6, 1m, 1:42 1/5. B-Steve Williams (OK.).

Matt’s Broken Vow–Missed Pitch by Grand Slam; FACING NORTH, f, 4, CBY, Mcl 15000, 7-6, 5f, :59 2/5. B-Lisa Duoos (MN.).

Overanalyze–Wall St Widow by Hennessy; JERRY’S GOT ACES, g, 4, PRM, Mcl 7500, 7-6, 6f, 1:09 3/5. B-Donald Valpredo (KY.). $3,700 ’16 KEENOV; $25,000 ’17 KEESEP.

Shanghai Bobby–Stellaluce by Cuvee; FREIGHTRAINFREEMAN, g, 4, LAD, Mcl 12500, 7-7, 7f, 1:26 . B-Dormellito Stud (KY.). $9,000 2018 TEXAPR.

Temple City–Rock ‘n’ Roll Gal by Spanish Steps; HELLO ADELE, f, 4, IND, Mcl 10000, 7-7, 5 1/2f, 1:07 3/5. B-Samuel and William Martin GST (IN.). $10,000 ’17 FTKOCT.

The Visualiser–Penny D by Air Commander; LETSPLAYAGAME, g, 4, FMT, Mcl 10000, 7-6, 5 1/2f, 1:07 3/5. B-Leroy Sharp (OK.). $1,000 ’17 HERTHB.

Union Rags–Song Track by Dixieland Band; UNION SONG, f, 4, IND, Mcl 16000, 7-7, 1m 70y, 1:43 3/5. B-Helen Barbazon & Joseph Barbazon (FL.). $85,000 ’16 KEENOV.