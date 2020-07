North American Maiden Winners July 8

Runhappy–Slews Return by Came Home; LIBERTYRUN, c, 2, IND, Msw, 7-8, 5 1/2f, 1:05 3/5. B-James McIngvale (LA.). ***FIRST WINNER FOR SIRE

Social Inclusion–Right Special by Drewman; SPECIAL INCLUSION, f, 2, GP, Mcl 25000, 7-8, 5f, 1:00 4/5. B-Manuel Azpurua (FL.).

Super Saver–Indian Pond (G2P$266,122), by Speightstown; PUYE TIMING, f, 2, KEE, Msw, 7-8, 6f, 1:11 2/5. B-Sandra Sexton (KY.). $5,000 ’19 KEESEP; $82,000 2020 OBSMAR.

Tale of Ekati–Muchas Coronas by Macho Uno; LA UNA, f, 2, EMD, Mcl 25000, 7-8, 4 1/2f, :52 3/5. B-Mr. & Mrs. Frederick L. Pabst (WA.). $10,000 ’19 WASAUG.

Archarcharch–Way to Fly by Bowman’s Band; ARCH FLYER, f, 3, FP, Mcl 4000, 7-7, 6f, 1:13 2/5. B-Helen Collura (FL.). $1,000 2019 OBSJAN; $6,000 2019 OBSJUN. *1/2 to Drillit (MSW$339,710).

Bahamian Squall–Redbud Road (G1P$297,930), by Awesome of Course; BAHAMIAN BEAT, c, 3, GP, Mcl 32000, 7-8, 5f, :58 2/5. B-Jacks or Better Farm Inc. (FL.).

Due Date–Mr. G’s Moonshine by Malibu Moon; G’S DEADLINE, f, 3, LAD, Mcl 12500, 7-8, 1m 70y, 1:47 2/5. B-Tom M Galvin (LA.).

Empire Maker–St. John’s River (G2$613,170), by Include; WARTIME HERO, c, 3, KEE, Mcl 50000, 7-8, 1 1/16m, 1:43 . B-Heaven Trees Farm (KY.). $300,000 ’18 KEESEP.

Flat Out–Traiteuse by Warrior’s Reward; FLAT QUICK, f, 3, FMT, Mcl 10000, 7-7, 5 1/2f, 1:07 . B-Chris Province, Mersad Metanovic,American Sales & Racing & David Crossley (CA.).

Grey Swallow (IRE)–Ransom the Kitten (champion in Pue), by Kitten’s Joy; MONEY HOUSE, c, 3, GP, Mcl 12500, 7-8, 5f, :59 2/5. B-Calumet Farm (KY.). $2,000 ’17 KEENOV.

He’s Had Enough–Tafaaseel by Mr. Greeley; EZEE ENOUGH, f, 3, LAD, Mcl 12500, 7-8, 7f, 1:25 4/5. B-Royal B. Kraft Sr. (LA.).

Include–Queensguard by Henrythenavigator; NEVERSAYNOLETSGO, f, 3, MNR, Msw, 7-7, 6f, 1:14 1/5. B-Theta Holding 1, Inc. (KY.).

Into Mischief–Queen Stephanie by Proud Citizen; NAUGHTY PRINCE, g, 3, KEE, Mcl 20000, 7-8, a7f, 1:27 3/5. B-Kenneth L. Ramsey & Sarah K. Ramsey (KY.). *1/2 to Crown the Kitten (SW$397,126).

Last Gunfighter–Sarahline by Northern Afleet; LAST BATTLE, c, 3, EVD, Mcl 20000, 7-8, 6 1/2f, 1:19 4/5. B-Mary K. Haire (FL.). $18,000 ’18 OBSJAN.

Macho Uno–Mount Stepney by Strong Hope; TERRIS STRONG HOPE, f, 3, FMT, Mcl 5000, 7-7, 4f, :46 . B-Center Hills Farm (OK.). $10,000 ’18 OKCSUM.

Mizzen Mast–Kschessinka by Nureyev; GOBARRYBARRY, g, 3, BTP, Mcl 5000, 7-8, 1m 70y, 1:44 . B-Dr. & Mrs. Oscar Benavides & Diego Benavides (KY.). $50,000 ’18 KEESEP.

Mucho Macho Man–Along Came Kitten by Kitten’s Joy; HOSS KITTEN, f, 3, DEL, Mcl 5000, 7-8, 1m 70y, 1:47 1/5. B-Westbrook Stables LLC (KY.). $5,000 ’18 KEESEP.

New Year’s Day–Spicy Devine by Harlan’s Holiday; BEST YEAR YET, g, 3, FMT, Msw, 7-7, 6f, 1:14 1/5. B-Bowling Farm (KY.). $20,000 ’18 FTKOCT; $9,000 ’18 KEEJAN.

Noble Mission (GB)–Prime Silver by Silver Hawk; LIL BIT KROME, g, 3, BTP, Mcl 10000, 7-8, 6f, 1:15 2/5. B-Sheryl Ann Leader & W. S. Farish (OH.). $1,800 ’18 KEEJAN.

Point of Entry–She’s Stella Marie by Leroidesanimaux (BRZ); MARIES MELODY, f, 3, GP, Mcl 16000, 7-8, 1mT, 1:37 . B-Adena Springs (KY.). $2,700 2019 OBSJUN.

Poseidon’s Warrior–Silversider by Wekiva Springs; SILVER NINA, f, 3, DEL, Mcl 5000, 7-8, 5 1/2f, 1:06 4/5. B-Luis Quercia (FL.).

Smarty Jones–Island Frolic by Concorde’s Tune; SHESASMARTYPANTS, f, 3, ARP, Msw, 7-7, 5 1/2f, 1:07 1/5. B-Vaughn Long (CO.).

Street Sense–Overheard (G2$548,656), by Macho Uno; I HEAR YOU, f, 3, KEE, Msw, 7-8, 1 1/16mT, 1:43 2/5. B-Pin Oak Stud, LLC (KY.). $75,000 ’18 KEESEP; $250,000 2019 OBSAPR.

Super Saver–Houdini’s Honey by Mr. Prospector; HONEY SAVER, c, 3, MNR, Msw, 7-7, 6f, 1:11 4/5. B-Charles Fipke (KY.). *1/2 to Awesome Act (G3$300,549).

Union Rags–Via Veneto by Orientate; OUR FLAG, g, 3, BTP, Mcl 12500, 7-8, 1m 70y, 1:44 2/5. B-Donald R. Dizney, LLC (FL.). $200,000 ’18 KEESEP.

Union Rags–Miracle Run by Street Cry (IRE); NOMIRACLESNEEDED, f, 3, MNR, Msw, 7-8, 1m, 1:43 2/5. B-G. Watts Humphrey Jr. & W. S. Farish (KY.). $4,000 ’18 KEESEP.

Big Drama–Miss Grandiose by Grand Slam; NOTHIN BUT NET, g, 4, GP, Mcl 12500, 7-8, 5fT, :56 2/5. B-Carl Bowling & Hallmarc Stallions LLC (FL.).

Flashback–Lovely Regina by Deputy Minister; SAVVY, g, 4, KEE, Msw, 7-8, 7f, 1:22 4/5. B-Chester Price, Anne Price & Seclusive Farm (KY.). *1/2 to Ricoriatoa ($270,184) *1/2 to Thiskyhasnolimit (MG3$777,828).

Revolutionary–Ah Honey Honey by Candy Ride (ARG); SWEET REBELLION, f, 4, PRX, Mcl 10000, 7-8, 6f, 1:14 . B-Amy Boulton & 3480 Equine LLP (KY.). $7,500 ’17 KEESEP.

Wishful Tomcat–Sassy Won by Corslew; WISHFUL WON, f, 4, GRP, Moc 20000, 7-7, 5 1/2f, 1:06 3/5. B-Homer Thoroughbreds, Inc. (WA.).

Marino Marini–Roar Dior by Roar; SHEHE, g, 5, CBY, Mcl 5000, 7-8, 6f, 1:11 4/5. B-Daniel M. Smith & Daniel W. Woodman (WA.).