North American Maiden Winners July 9

Daddy Nose Best–Carrick Bay by Lemon Drop Kid; DAVID NOSE BEST, c, 2, EMD, Mcl 15000, 7-9, 4 1/2f, :52 2/5. B-Jan Swagerty & Keith Swagerty (WA.).

Malibu Moon–Tashzara (IRE) by Intikhab; FAUCI, c, 2, KEE, Msw, 7-9, 5 1/2fT, 1:05 . B-Spendthrift Farm, LLC (KY.). $175,000 ’19 KEESEP.

Munnings–Soldata by Maria’s Mon; ALDA, f, 2, BEL, Msw, 7-9, 6fT, 1:08 4/5. B-Wertheimer et Frere (KY.). *1/2 to Alignement (GB)(G2$339,427).

Secret Circle–Stormy Bet by Storm Creek; SEATTLESBESTSECRET, g, 2, EMD, Msw, 7-9, 4 1/2f, :51 3/5. B-David S. Israel, Charlie Clark & Al Adams (WA.).

Abraaj–Me O Me O My by My Omen; COMRADERY, f, 3, EMD, Mcl 5000, 7-8, 5 1/2f, 1:06 3/5. B-Dean Essex & Anne Essex (WA.).

Admiral Alex–Laurella by Delaware Township; SECRET MUSIC, f, 3, PEN, Msw, 7-8, 6f, 1:11 . B-Elizabeth R. Houghton (PA.).

Bernardini–Chocolate Pop by Cuvee; POP A CHOC, f, 3, BEL, Msw, 7-9, 7f, 1:21 3/5. B-Camas Park Stud & Lynch Bages LTD. (KY.). $330,000 ’18 KEESEP. *1/2 to Airoforce(G2$679,130).

Brave Dave–Madelyn’s Finest by In a Walk; I’M ALL MIXED UP, f, 3, EVD, Mcl 12500, 7-8, 5f, 1:00 1/5. B-Margie K Averett (LA.).

Cairo Prince–Jersey Jules by Scat Daddy; JEWELED PRINCESS, f, 3, KEE, Mcl 50000, 7-9, 1 1/16m, 1:45 . B-Mary Reynolds (KY.). $160,000 ’18 FTSAUG.

Creative Cause–Kvell by More Than Ready; RAVIN’ MAVEN, g, 3, CT, Mcl 5000, 7-9, 6 1/2f, 1:23 3/5. B-Heinz Joseph Steinmann (WV.).

Curlin–Private Ensign by A.P. Indy; PALIO FLAG, f, 3, KEE, Msw, 7-9, 7f, 1:23 . B-Siena Farms LLC (KY.). $350,000 ’18 KEESEP.

D’wildcat–Bonita Saleeta by Porto Foricos; SHE’S GONE D’WILD, f, 3, EVD, Msw, 7-8, 6f, 1:11 3/5. B-William T. Reed (LA.).

Danza–Tillie the Hunn by Matchlite; WILD TILLIE, f, 3, TDN, Msw, 7-9, 6f, 1:15 4/5. B-Powers’ Stables, LLC (OH.).

Declaration of War–Buttress by Arch; MAYITO, g, 3, WO, Mcl 10000, 7-9, 7f, 1:24 3/5. B-Dormellito Stud (KY.). $30,000 ’18 OBSOCT.

Fed Biz–Go for the Moon by Malibu Moon; SIETE LEGUAS, g, 3, BTP, Mcl 5000, 7-9, 6f, 1:12 2/5. B-Mr. & Mrs. Barry Butzow (KY.).

First Dude–Yasou Doc’s Angels by Pentelicus; FIRST ANGEL, g, 3, TDN, Mcl 7500, 7-9, 5 1/2f, 1:07 4/5. B-Good Beginnings Farm (FL.).

Giant Surprise–Cody Samora by Mayakovsky; GIANT STELLA, f, 3, BEL, Mcl 40000, 7-9, 6 1/2f, 1:17 1/5. B-Cedar Ridge Farm LLC (NY.).

Giant’s Causeway–Gold n Eskimo by Seeking the Gold; TITAN’S TREASURE, f, 3, IND, Msw, 7-9, 1mT, 1:37 4/5. B-K.C. Garrett Farm LLC (KY.). $335,000 ’18 KEESEP.

Half Ours–I. B. Uncatchable by Swamp; ABLE CATCH, f, 3, EVD, Mcl 5000, 7-9, 7f, 1:27 2/5. B-World War IV Racing (LA.).

Into Mischief–Home Rule by Empire Maker; GIULIANA VEE, f, 3, PEN, Mcl 7500, 7-8, 6f, 1:12 . B-Fred W. Hertrich lll & John D. Fielding (KY.). $35,000 ’18 KEESEP; $40,000 2019 OBSMAR.

Kitten’s Joy–Seeking the Heart by Seeking the Gold; MY HEART SINGS, f, 3, CBY, Msw, 7-8, a1mT, 1:35 3/5. B-Jacalyn M. Tillman, Kenneth L. Ramsey & Sarah K. Ramsey (KY.). $50,000 ’17 KEENOV; $45,000 ’18 FTKOCT. *1/2 to Indycott(SP$455,824).

Liam’s Map–Hay Jude by Wavering Monarch; MILITARIST, c, 3, KEE, Msw, 7-9, 1 1/16mT, 1:43 . B-Carlo E. Vaccarezza (KY.). *1/2 to Little Nick(G3P$498,609) *1/2 to Little Mike(MG1$3,543,392).

Lutes Gift–Remembering Angela by Bertrando; SPARKLING LUTE, g, 3, EMD, Mcl 15000, 7-8, 5 1/2f, 1:05 1/5. B-Horse Haven Creek Farm (WA.).

Much the Best–Tour D’elan by Tour d’Or; GRAZIA WHO, f, 3, TDN, Msw, 7-9, 6f, 1:15 4/5. B-Robert Nick Severin (OH.).

Native Ruler–All in One by Giant’s Causeway; ALL NATIVE, f, 3, CBY, Mcl 15000, 7-8, 6 1/2f, 1:17 4/5. B-Dennis Strohkirch (MN.). $2,500 ’18 MINAUG.

Oxbow–Jettin Black by Offlee Wild; BLACK SPARTACUS, g, 3, IND, Msw, 7-8, 6f, 1:11 . B-Goodwin/Berryhill/Roberts (IN.). $0 ’18 INDOCT.

Paynter–Ocean Princess by Indian Ocean; BISCAYNE BAY, f, 3, BTP, Msw, 7-9, 6f, 1:12 4/5. B-Blazing Meadows Farm & WinStar Farm, LLC (OH.).

Quality Road–Rare Event by A.P. Indy; REDEMPTION DAY, f, 3, IND, Msw, 7-9, 1mT, 1:36 3/5. B-Calumet Farm (KY.). $180,000 ’18 KEESEP. *1/2 to Improbable(MG1$1,129,520).

Race Day–Little Ms Veta by Grand Appointment; TAPIT ON RACE DAY, g, 3, EVD, Mcl 5000, 7-8, 7f, 1:26 2/5. B-Brady P. Broussard (LA.).

Shackleford–Cajun Heat by Latent Heat; BLUE RIDGE HEAT, f, 3, EVD, Mcl 5000, 7-9, 7f, 1:26 2/5. B-Circle H Farm (LA.).

Shackleford–Kitten’s Bird by Kitten’s Joy; MOUNTAIN MELODIES, f, 3, MNR, Msw, 7-8, 1m, 1:42 2/5. B-Kenneth L. Ramsey & Sarah K. Ramsey (KY.).

Affirmative–Seattle Shift by Johannesburg; B TRAIN, g, 4, GRP, Moc 20000, 7-8, 5 1/2f, 1:06 4/5. B-B&G Stables (CA.). $2,000 ’17 CTNAUG.

Custom for Carlos–Lady Ethel by Sovereign Dancer; DON’T LOOK, g, 4, EVD, Mcl 5000, 7-8, 7f, 1:28 . B-Pamela E. Settoon (LA.).

Custom for Carlos–Forest Rainbow by Forest Wildcat; PILLAGE DA VILLAGE, g, 4, EVD, Mcl 12500, 7-9, 5fT, :59 . B-Relentless Racing, LLC (LA.). $2,500 ’16 KEENOV; $10,000 ’17 ESLYRL.

Get Stormy–Kazamira by Dynaformer; COME STORMING, f, 4, BEL, Mcl 40000, 7-9, 1 1/16mT, 1:40 2/5. B-Mary A. Sullivan (KY.).

Souper Speedy–Hannah Sue by Stormy Atlantic; CASSIE’S RAINBOW, f, 4, WO, Mcl 15000, 7-9, 6f, 1:11 2/5. B-Bay Ridge Orchards Limited (ON.). C$6,500 ’17 ONTAUG.