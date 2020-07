North American Non-Graded Stakes Results July 16

3—

SUMMER ASSAULT, g, 3, Summer Front–Quality Included, by Include. ($15,000 ’18 FTKOCT; $45,000 2019 OBSAPR). O-Marko, Kevin, Last Call Racing Partnership, Union Park Thoroughbreds, LLC and Cherrywood Racing Stables II, B-Brereton C Jones (KY), T-Michele Boyce, J-Jareth Loveberry, $60,000.