North American Non-Graded Stakes Results July 24

SHEPPERTON S., WO, $74,526, 3YO/UP, 6 1/2F, 7-23.

1— PINK LLOYD, g, 8, Old Forester–Gladiator Queen, by Great Gladiator. (C$30,000 ’13 ONTSEP). O-Entourage Stable, B-John Carey (ON), T-Robert P. Tiller, J-Rafael Manuel Hernandez, $44,715.

3— Silent Jimmie, g, 6, Silent Name (JPN)–Lit De Jimmy, by Lit de Justice. O-Buttigieg Training Centre, B-Paul Buttigieg (ON), $14,905.

5— Dun Drum, g, 4, Bold N’ Flashy–Lea’s Moon, by Perigee Moon. O-Addison, Joan H, Black, Janet and Brown, Barbara, B-Joan H Addision & John Carey (ON), $8,198.

Also Ran: Not So Quiet, Magical Man, Souper Success.

Winning Time: 1:16 2/5 (ft)

Margins: 1 3/4, 3/4, HF.