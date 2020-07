North American Non-Graded Stakes Results July 26

GOOD LORD S., ELP, $50,000, 3YO/UP, 6 1/2F, 7-26.

2— ABSOLUTELY AIDEN, c, 4, Stay Thirsty–Quiet City, by Carson City. ($52,000 ’16 KEENOV; $100,000 ’17 KEESEP; $120,000 2018 OBSAPR). O-Frye, Greg and Hawley, Wesley, B-John H Clarke, Kim Nardelli & Rodney Nardelli (KY), T-Wesley E. Hawley, J-Chris Landeros, $29,450.

5— Home Base, h, 5, Street Sense–Cast Call, by A.P. Indy. ($190,000 ’16 KEESEP). O-Patricia’s Hope LLC, B-Christine Katherine Hayden (ON), $9,500.

3— Manny Wah, c, 4, Will Take Charge–Battlefield Angel, by Proud Citizen. ($175,000 ’17 FTKJUL). O-Susan Moulton, B-Martha Jane Mulholland & Modo Tesio Equine, LLC (KY), $4,750.

Also Ran: Mucho, Seven Trumpets, Smart Time, Nifty, He Hate Me, Gray Attempt, Keepin It Classy.

Winning Time: 1:15 (ft)

Margins: 3/4, HF, 5.