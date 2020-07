North American Non-Graded Stakes Results July 29

CLASSIC LADY , m, 5, Jimmy Creed–Elle Tish Slew, by Eltish. ($22,500 ’16 FTNAUG). O-Dubb, Michael and Bethlehem Stables LLC, B-Seth Gregory & Robert Barney (NY), T-Christophe Clement, J-Joel Rosario, $46,750.

War Canoe, m, 7, Lemon Drop Kid–Gdansking Queen, by Langfuhr. O-Dubb, Michael, Madaket Stables LLC and Bethlehem Stables LLC, B-TIC Racing Stable (NY), $17,000.

Wegetsdamunnys, m, 5, D’ Funnybone–Mystic Miracle, by Unbridled’s Song. ($12,000 ’16 FTKOCT; $130,000 2018 KEENOV). O-Krase, Scott D and Stokes, Peter G, B-Wellspring Stables (NY), $10,200.