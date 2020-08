North American Allowance Results August 16

SOUTHERN BEAUTY , f, 3, Calibrachoa–Isn’t She Gorgeous, by Yes It’s True. ($2,000 ’17 ESLOCT; $45,000 2019 ESLTYO). O-Allied Racing Stable, LLC, B-J Adcock & Montgomery Equine Center (LA), T-W. Bret Calhoun, J-Diego Saenz, $20,400.

