North American Allowance Results August 25

BETTER WATCH OUT , g, 6, Lonhro (AUS)–Gypsy (GB), by Distorted Humor. ($3,700 ’15 KEESEP). O-Neises, Richard, Schardt, Jack, and Brueggeman, Thomas H, B-Flaxman Holdings Limited (KY), T-Jeffrey L. Greenhill, J-Fernando De La Cruz, $20,700.

