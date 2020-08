North American Maiden Winners August 11

Blueskiesnrainbows–Smooth Stride by Castledale (IRE); WACO KID, g, 2, PRM, Mcl 40000, 8-10, 5 1/2f, 1:06 . B-Cecil O. Seaman (IN.).

Cinco Charlie–Windsail by Grand Appointment; ANGEL’S SASSY, f, 2, BTP, Msw, 8-11, 6f, 1:14 4/5. B-Susan Anderson Racing LLC (OH.).

Even the Score–Sweet Margi by Margie’s Wildcat; FOCUS FIRST, f, 2, PRM, Mcl 40000, 8-10, 5 1/2f, 1:04 3/5. B-Hal Snowden Jr. (KY.).

Justin Phillip–Corinthian’s Lark by Corinthian; A LOT OF SPUNK, f, 2, BTP, Msw, 8-11, 6f, 1:14 . B-Colleen Fox, Danica Cochran, Ciara Bowen & Logan Bennett (KY.). $5,000 ’19 FTKOCT.

Street Boss–Denali Dreamscape by Corinthian; NEW BOSS, f, 2, LS, Msw, 8-10, 5 1/2f, 1:05 2/5. B-Hinkle Farms (KY.). $45,000 ’19 KEESEP.

Tapiture–Brave Love by Indian Charlie; OSCAR WINNER WALLY, g, 2, PRM, Msw, 8-10, 5f, :58 . B-Roger Pelster & Steve Frum (IA.). $24,000 ’19 IOWSEP.

Treasure Beach (GB)–Jeekers by Forest Wildcat; BLISSFUL CHANGE, f, 2, IND, Msw, 8-11, 1m 70y, 1:44 . B-Helen Barbazon, Joseph Barbazon, Edward Seltzer & Beverly Anderson (FL.). $10,000 ’19 OBSJAN; $25,000 2020 OBSMAR.

Vancouver (AUS)–Miss Judged by E Dubai; ADELAIDE MISS, f, 2, CNL, Msw, 8-10, 5fT, :58 . B-China Horse Club International Limited (KY.). $23,000 ’18 KEENOV; $4,200 ’19 FTKOCT.

Afleet Alex–Solitary Strife by Fit to Fight; SOLO TRY, f, 3, PID, Mcl 15000, 8-11, 6f, 1:12 . B-Jonathan Sheppard & Hudson River Farms (PA.).

Awesome of Course–Darjeeling by Cat Thief; AWESOME INDRA, f, 3, FP, Msw, 8-11, 6f, 1:11 4/5. B-Sue’s Farm II, LLC & Richard Nancarrow (FL.). $8,500 ’18 OBSJAN.

Dialed In–Figure of Beauty by Street Cry (IRE); BULLSEYE BUN, c, 3, IND, Msw, 8-11, 1 1/16m, 1:45 2/5. B-Neil Jones (KY.).

Dominus–Impulse Buyer by Mineshaft; DOMINATING BUYER, f, 3, CNL, Mcl 10000, 8-10, 5 1/2fT, 1:04 3/5. B-Patrick J. Crowley (KY.). $7,200 ’18 FTKOCT.

English Channel–Win for Kitten by Kitten’s Joy; BEE BRIDGE, c, 3, PRM, Mcl 6250, 8-10, 1m, 1:39 2/5. B-Calumet Farm (KY.).

Fearless Eagle–Blushing Gal by Private Vow; NATALIES JOY, f, 3, LS, Mcl 6250, 8-10, 5 1/2f, 1:07 . B-Bobby Jenkins (TX.).

Fed Biz–Bird House by Limehouse; TANTIMA, f, 3, CBY, Msw, 8-10, 1m, 1:40 4/5. B-Scott Pierce (MN.). $30,000 ’18 FTKOCT.

Include–Im a Bear by Touch Tone; THREEWICKEDWISHES, f, 3, LAD, Msw, 8-11, a1mT, 1:39 . B-Tom Durant (KY.).

Into Mischief–Flower Mart by Street Sense; TROUBLESHOOTER, g, 3, FL, Msw, 8-11, 6f, 1:12 1/5. B-Merrylegs Farm North LLC (NY.).

Lantana Mob–True Starlet by Is It True; MYSTICAL JUSTICE, f, 3, IND, Msw, 8-10, 1m, 1:41 . B-Justice Farm & Greg Justice (IN.).

Lookin At Lucky–Taletobetold (MSW$469,550), by Tale of the Cat; LUCKYINKENTUCKY, c, 3, BTP, Mcl 12500, 8-11, 1m 70y, 1:47 . B-Robert D. DeWitt (KY.).

Mineshaft–Marvel Gaye by Bowman’s Band; WILLYOUBEMINE, f, 3, BTP, Msw, 8-11, 1m, 1:42 4/5. B-Stephanie S. Clark (KY.). *1/2 to M G Warrior ($282,421).

Munnings–Neversaidiwassweet (G3), by Eurosilver; OLD MAN WINTER, g, 3, FL, Mcl 5000, 8-11, 6f, 1:13 . B-Red Oak Stable (KY.).

Pass Rush–Village Voice by Petionville; PETION’S PASS, f, 3, IND, Mcl 5000, 8-11, 6f, 1:13 4/5. B-Sharon E. Baker & Steven West (IN.).

Point of Entry–Momma’s Favorite by Sky Mesa; MOM’S PASS, f, 3, LS, Mcl 20000, 8-10, 7 1/2fT, 1:30 1/5. B-Adena Springs & Forever Spring Farm (KY.). $75,000 ’18 FTKJUL.

Race Day–Somewhere Sadie by Henny Hughes; LIL PEASTOCH, f, 3, LAD, Mcl 12500, 8-10, 6f, 1:13 3/5. B-5 B Farm, LLC (LA.).

Street Sense–Blush by Menifee; NO SENSE, g, 3, FL, Mcl 5000, 8-11, 6f, 1:13 3/5. B-Newtown Anner Stud (NY.). *1/2 to Derby Kitten (G3$469,696).

Street Sense–Indy Groove (G3$366,575), by A.P. Indy; THE DRAKE, g, 3, PID, Mcl 7500, 8-10, 1m, 1:40 2/5. B-Glen Hill Farm (KY.).

Tapiture–Awesome Frances by Awesome Again; CROWNS AND TIARAS, f, 3, MNR, Msw, 8-10, 6f, 1:14 1/5. B-Echo Valley Horse Farm, Inc. (KY.). *1/2 to Whyruawesome (G1P$418,175).

The Big Beast–Carolina Squirrel by Snuck In; CAROLINA BEAST, f, 3, FP, Mcl 7500, 8-10, 6f, 1:12 2/5. B-Steve Tucker & Bryan Tucker (FL.). $9,500 ’18 OBSJAN.

Tulsa Te–Provincial Native by Benchmark; TOM FOOLERY, g, 3, ARP, Mcl 5000, 8-11, 4 1/2f, :53 . B-Sharlot Martinez & O. A. Martinez (CO.).

Unbridled Express–Fasig Girl by Successful Appeal; EXPRESS LADY, f, 3, IND, Msw, 8-11, 6f, 1:13 1/5. B-Richard W. Huddleston (IN.).

Wilburn–Ghost City Queen by City Zip; GOTHAM CITY QUEEN, f, 3, CBY, Msw, 8-10, 5f, :57 3/5. B-Miguel Angel Silva (MN.).

Act of War–Flatterdew by Flatter; FLATACT, f, 4, MNR, Mcl 4000, 8-10, 6f, 1:15 . B-Gerald Holt (IN.).

Court Vision–Moonlit Beauty (G3$845,973), by Perigee Moon; FINE LADY, f, 4, FE, Mcl 4500, 8-11, a1 1/16mT, 1:50 2/5. B-William Gierkink (ON.).

First Samurai–Malibu Legacy by Malibu Moon; SAMURAI LEGACY, g, 4, FL, Msw, 8-11, 6f, 1:13 3/5. B-Edward A. Cox Jr. (KY.). $6,000 ’17 KEEJAN.

Forefathers–Miss Sweet Dreams by Pleasant Tap; CH BERN, g, 4, LAD, Mcl 12500, 8-11, a1mT, 1:40 . B-Ulrich O. Leutwyler (LA.).

Frost Giant–Regal Approach by Thunder Gulch; SPRING FROST, f, 4, BTP, Mcl 12500, 8-11, 6f, 1:15 3/5. B-Mr. & Mrs. Bertram R. Firestone (NY.). $5,500 2020 KEEJAN. *1/2 to First Appeal ($330,753).