North American Maiden Winners August 12

Awesome Again–My Fast Friend by Friends Lake; HIPSTER, g, 2, BTP, Msw, 8-12, 6f, 1:12 3/5. B-Susan King (OH.).

Bayern–Lawless Love by Not for Love; BREEZE OFF THE BAY, f, 2, DEL, Mcl 15000, 8-12, 6f, 1:13 . B-Country Life Farm & Lawless Love LLC (MD.). $9,000 ’19 FTMYRL.

Munnings–Bert’s Altarcation by Bertrando; VULCAN, c, 2, IND, Msw, 8-12, 6f, 1:11 2/5. B-Emily Bushnell & Oliver Bushnell (KY.). $120,000 ’19 FTKJUL.

Abstraction–Carleigh Belle by Broken Vow; LEIGH WHO, f, 3, ALB, Mcl 6500, 8-12, 6f, 1:12 2/5. B-Sam E Stevens & Sammy L Stevens (NM.).

Aikenite–Luna Argenta by Malibu Moon; DELICATE CHRISTY, f, 3, MNR, Msw, 8-11, 5fT, :57 4/5. B-Calumet Farm (KY.). $1,000 ’18 KEESEP.

Alpha–Voucher Vulture by Birdstone; MAQUA DAWN, f, 3, FL, Mcl 5000, 8-12, 5 1/2f, 1:07 3/5. B-Chauncey David Cole III (NY.).

American Pharoah–Jemima’s Pearl by Distorted Humor; LIRAZ, f, 3, IND, Msw, 8-12, 1 1/16m, 1:46 . B-Hunter Valley Farm (KY.). $33,000 2019 KEEJAN.

Bernardini–Sarah Lynx (IRE) (G1$1,101,404), by Montjeu (IRE); SCANNO, r, 3, SAR, Mcl 75000, 8-12, 1 1/16mT, 1:42 3/5. B-Don Alberto Corporation (KY.).

Big Brown–Guinevere’s Reign by Silver Deputy; LIGHT OF HOPE, f, 3, PRX, Mcl 10000, 8-11, 6f, 1:14 4/5. B-Hibiscus Stable (NY.). $7,500 2019 FTMMAY.

Birdstone–Limehouse Dancer by Limehouse; ROCK THE BIRDHOUSE, f, 3, FP, Msw, 8-11, 6f, 1:13 . B-Steven M. Bush (IL.).

Central Banker–Secret Breeze by Secret Hello; GRINGOTTS, f, 3, SAR, Mcl 25000, 8-12, 6 1/2f, 1:17 3/5. B-Cedar Meadow, Inc. (NY.).

City Weekend–Atlasta Crypto by Cryptoclearance; WEEKEND AT LAST, f, 3, TDN, Mcl 7500, 8-12, 6f, 1:15 2/5. B-Gail Kromer & Eric Heyman (OH.).

Coast Guard–Bearlee Naked by Old Trieste; BEARCREEK MOUNTAIN, g, 3, EMD, Mcl 15000, 8-12, 6f, 1:10 3/5. B-Clemans View Farm (WA.).

Constitution–Cluain Fhada by Fusaichi Pegasus; POLITICAL, g, 3, FL, Mcl 5000, 8-12, 1m 70y, 1:47 4/5. B-WinStar Farm, LLC (NY.).

Cross Traffic–Garden Princess by Distorted Humor; K P RIGHT OF WAY, g, 3, ALB, Msw, 8-12, 6 1/2f, 1:16 3/5. B-Redmon Farm, LLC (KY.). $20,000 ’18 KEESEP.

Fast Anna–Touch the Moon by Malibu Moon; ANNAMATED MOON, g, 3, DEL, Msw, 8-12, 6f, 1:10 2/5. B-Three Chimneys Farm, LLC (KY.).

Micromanage–Lisabellbobo by Thunder Gulch; MICROSECOND, g, 3, SAR, Msw, 8-12, 1mT, 1:36 3/5. B-Donna Lee Sammons & Repole Stables (NY.). $1,000 ’17 FTNOCT; $65,000 2019 OBSAPR.

Normandy Invasion–Harbor Spirit by Rockport Harbor; TRUENO, g, 3, MNR, Mcl 4000, 8-11, 1m, 1:43 . B-Harmony Farms (NY.).

Palace Malice–Carinhosa by Sky Mesa; BEAN AND THE BUG, g, 3, ALB, Mcl 8000, 8-12, 5 1/2f, 1:06 . B-Three Chimneys Farm, LLC (KY.). $150,000 ’18 KEESEP.

Palace Malice–Bay Finn by Harlan’s Holiday; DARK SARCASM, f, 3, LAD, Mcl 12500, 8-12, 1m 70y, 1:47 1/5. B-Highfield Farm (KY.). $17,000 ’18 KEESEP.

Posse–One Smart Philly ($323,490), by Smarty Jones; UNCLE TONY P, c, 3, PRX, Msw, 8-12, 5 1/2f, 1:07 . B-Dr. Lawrence Anthony Rebbecchi Jr. (PA.).

Red Rocks (IRE)–Ultimate Temper by Successful Appeal; TWELVE ROCKS, c, 3, MNR, Msw, 8-11, 6f, 1:13 1/5. B-Calumet Farm (KY.). $1,000 ’17 KEENOV.

Revolutionary–Obama Girl by Golden Missile; BREED’S HILL, g, 3, FL, Mcl 5000, 8-12, 1m 70y, 1:47 4/5. B-John McDermott & Laura McDermott (NY.). $32,000 ’17 FTNOCT; $45,000 ’18 FTNAUG.

Stay Thirsty–Candor by Crafty Prospector; THIRST TRAP, f, 3, IND, Mcl 5000, 8-12, 1m 70y, 1:45 4/5. B-Athens Woods, LLC (KY.). $2,500 ’18 KEESEP.

Victor’s Cry–Turf Princess by Cryptoclearance; STONETOWN BOY, g, 3, BTP, Mcl 7500, 8-12, 6f, 1:14 3/5. B-Jackie A Willoughby Jr. & Stephen M Brown (KY.).

Warrior’s Reward–Becky’s Rainbow by Indygo Shiner; IRIE ISLAND MAN, g, 3, TDN, Msw, 8-12, 1m, 1:43 1/5. B-Sun Valley Farm (KY.).

Archarcharch–Party Seeker by Heatseeker (IRE); ARCH SEEKER, g, 4, ARP, Mcl 5000, 8-12, 1m, 1:41 . B-Walter Bates (IN.). $4,000 ’17 KEESEP.

Brahms–I Got the Email by Got the Goods; B’S LIL’ BUMBLEBEE, f, 4, LAD, Msw, 8-11, a5fT, :58 4/5. B-Richard Hessee (AR.).

Candy Ride (ARG)–Driving Rain by Storm Cat; MR. MIKE, g, 4, PID, Mcl 7500, 8-11, 6f, 1:11 3/5. B-Cerca Trova (KY.). $230,000 ’17 FTKOCT; $390,000 2018 OBSMAR.

Mucho Macho Man–Celtic Tigress by Giant’s Causeway; WAPI, f, 4, LS, Msw, 8-11, 1mT, 1:35 2/5. B-John James Revocable Trust (OK.). $5,000 ’17 OKCAUG.

Shackleford–Zizook by Maria’s Mon; MONFORD, g, 4, FP, Mcl 4000, 8-11, 6f, 1:13 1/5. B-Charnisky Investments LLC, Bill Charnisky & Linda Charnisky (KY.). $5,000 ’16 KEENOV.

Super Ninety Nine–My Sonata ($256,888), by Noble Causeway; GAME CHANGER, g, 4, DEL, Mcl 5000, 8-12, 6f, 1:13 4/5. B-Gregory Gordon (PA.).

Violence–Fear This by Ghostzapper; DOUBT, f, 4, MNR, Msw, 8-11, 5fT, :57 4/5. B-Christopher Shelli (NY.). $67,000 ’16 FTNOCT; $250,000 ’17 FTNAUG; $100,000 2018 FTMMAY; $8,500 2019 KEEJAN.