North American Maiden Winners August 13

Abraaj–Marquet Formula by Marquetry; JOHN’S ON POINT, c, 2, EMD, Msw, 8-12, 5f, :57 2/5. B-Jean M. G. Welch (WA.). $26,000 ’19 WASAUG.

Animal Kingdom–Nana Anna by Henny Hughes; LION’S COURT, g, 2, DEL, Mcl 15000, 8-13, 6f, 1:13 2/5. B-Godolphin, Dr. Tom Keenan & Dr. George White (KY.). $10,000 ’19 KEEJAN.

Astrology–Strapless by Forestry; ASTROMAN, g, 2, IND, Msw, 8-12, 5 1/2f, 1:05 2/5. B-Bruce A. Murphy (IN.).

California Chrome–Sittin At the Bar (G3$705,896), by Into Mischief; CILLA, f, 2, DEL, Msw, 8-13, 6f, 1:12 4/5. B-Brett A. Brinkman & P. Dale Ladner (LA.). ***FIRST NORTH AMERICAN WINNER FOR SIRE

Cinco Charlie–The Niagara Queen (G2$581,172), by Langfuhr; NIAGARA CHARLIE, g, 2, IND, Msw, 8-13, 1mT, 1:43 . B-Hedberg Hall, Inc (KY.). $10,000 ’19 FTKOCT. *1/2 to Mayas Queen Neetee(MSW$305,523).

Coast Guard–Tasya by Successful Appeal; COASTAL RUN, f, 2, EMD, Msw, 8-12, 5 1/2f, 1:05 3/5. B-Nina Hagen, Sharon Ross & Jeanette Kirschman (WA.). $5,000 ’19 WASAUG.

English Channel–Yes It’s Pink by Yes It’s True; IT’S A GAMBLE, c, 2, SAR, Msw, 8-13, 5 1/2fT, 1:02 3/5. B-Ron Lombardi (NY.).

Exaggerator–Special Dream by Officer; NUTSIE, g, 2, SAR, Msw, 8-13, 5 1/2f, 1:05 . B-White Fox Farm (KY.). *1/2 to Momameamaria(SP$302,820).

Grasshopper–Sister Sandra by Student Council; HOPPING JITTERBUG, f, 2, LS, Msw, 8-12, 7f, 1:27 . B-Keene Thoroughbreds, LLC (AR.).

Half Ours–More Than Less by More Than Ready; GET THEM JUSTIN, c, 2, EVD, Mcl 15000, 8-12, 5f, 1:00 1/5. B-Autumn Hill Farms Racing Stables Inc. (LA.).

Khozan–Arealhotlover by Untuttable; TOP BOSS, g, 2, GP, Mcl 50000, 8-13, 5 1/2f, 1:05 . B-Stonehedge, LLC (FL.). *1/2 to Uncle Vinny(G3).

Midshipman–Tourist Trap by Sightseeing; TAYLOR’S TOURIST, f, 2, EVD, Msw, 8-13, 5 1/2f, 1:04 2/5. B-John R. Penn (KY.). $37,000 2020 OBSSPR.

Revolutionary–Cruise Liner by Salt Lake; S S REVOLUTIONARY, f, 2, TDN, Msw, 8-13, 5 1/2f, 1:08 2/5. B-Blazing Meadows Farm LLC & WinStar Farm, LLC (OH.). *1/2 to Blazing Bling(MSW$383,535).

Sky Mesa–Rachae Leigh by Stormin Fever; HYGH I. Q., c, 2, BTP, Msw, 8-13, 5 1/2f, 1:07 2/5. B-James & Mona Hour (KY.).

Street Boss–Social Vindication by Vindication; I AM THE BOSS, f, 2, GP, Mcl 40000, 8-13, 5fT, :55 4/5. B-Mineola Farm II, LLC & Judy Ronald (KY.). $22,000 ’19 FTKOCT.

Curlin–Mekong Delta (G2P$266,750), by Stormy Atlantic; F F ROCKET, c, 3, PID, Msw, 8-13, 1m 70y, 1:42 4/5. B-Josham Farms Limited (ON.). $525,000 2019 OBSAPR.

Danza–Cactusa by Cactus Ridge; STORMY CACTUSA, g, 3, IND, Mcl 10000, 8-13, 5 1/2f, 1:05 4/5. B-Dr. Anthony James Wolfe (IN.). $0 ’18 INDOCT.

Distorted Reality–Shovunda by Saratoga Six; BABY ROCKS, f, 3, EMD, Mcl 5000, 8-12, 6f, 1:11 . B-John McCulloch (KY.).

Edison–Zippy Request by City Zip; ZIPPEDDIE, g, 3, ASD, Mcl 6250, 8-12, 7 1/2f, 1:40 1/5. B-Trent Heidt (SK.).

Elusive Quality–My Sparky by Dehere; ROBIN SPARKLES, f, 3, SAR, Mcl 40000, 8-13, 5 1/2fT, 1:01 2/5. B-Hibiscus Stable (NY.). $30,000 ’18 FTNAUG.

Empire Maker–Silver Colors by Mr. Greeley; SILVER MAKER, g, 3, CBY, Mcl 16000, 8-12, 1 1/16m, 1:46 3/5. B-Gainesway Thoroughbreds Ltd. (KY.). $800,000 ’18 KEESEP. *1/2 to Silver Ride(MSP$460,481) *1/2 to Eskimo Kisses(G1$711,102).

Fast Anna–Pleasant Wind by Pleasantly Perfect; SIDE TRACKED, g, 3, PID, Mcl 15000, 8-12, 1m 70y, 1:45 2/5. B-Charles H. Deters (KY.). $37,000 ’17 KEENOV.

Final Row (GB)–Miss Oops by Olmodavor; ROBO, g, 3, LS, Msw, 8-12, 1mT, 1:36 1/5. B-Keen Farms (TX.).

Hard Spun–Allwewantforxmas by Songandaprayer; SPUN GLASS, f, 3, PID, Msw, 8-12, 6f, 1:10 3/5. B-Larry Johnson (MD.).

Into Mischief–Lovemeorleaveme by Unbridled’s Song; DATA ANALYTICS, f, 3, SAR, Msw, 8-13, 1mT, 1:35 3/5. B-My Meadowview LLC (NY.). $200,000 ’17 KEENOV.

Laugh Track–Diamond Bracelet by Metfield; DATILS NATIVE LADY, f, 3, ALB, Msw, 8-12, 5 1/2f, 1:04 2/5. B-Mike Abraham (NM.). $5,000 ’18 RUIAUG.

Lord Shanakill–Sho Grl Partner by Partner’s Hero; SACRED SHO GRL, f, 3, PEN, Msw, 8-12, 6f, 1:12 . B-Mary R. Szeyller (PA.).

Medal Count–Fickle Vow by Private Vow; FIRST METAL COUNT, g, 3, EVD, Mcl 5000, 8-12, 5f, :59 4/5. B-Donald Umphries (LA.).

Mineshaft–Julia’s Star by El Prado (IRE); MINE OWN STAR, g, 3, BTP, Msw, 8-13, 1 1/16m, 1:48 2/5. B-Steve Wilson (KY.).

Mineshaft–Zip Up by Ghostzapper; WANDERING WEST, c, 3, IND, Mcl 32000, 8-13, 6f, 1:10 3/5. B-J C Davis Jr (KY.). $180,000 ’18 KEESEP.

Prospective–Sophie’s Meatball by Lion Heart; NATIONALIST, f, 3, GP, Mcl 10000, 8-13, 1m, 1:40 1/5. B-George J. Kerr (FL.). *1/2 to Li’l Meatball(MSW$304,995).

Stay Thirsty–Are You Kidding by Demaloot Demashoot; GRAND HIDEAWAY, g, 3, AP, Mcl 5000, 8-13, 5 1/2f, 1:06 1/5. B-John O’Meara (IN.). $23,000 ’18 KEESEP; $42,000 2019 OBSAPR.

Super Saver–Katori by Dixie Union; BARBARONI, g, 3, GG, Msw, 8-13, 1m, 1:38 2/5. B-Edwin Kanemaru, Sean Speck & Barbara Speck (KY.).

Tale of the Cat–Witch Craft by Crafty Prospector; THE GOOD WITCH, f, 3, WO, Moc 25000, 8-13, 6fT, 1:09 3/5. B-Parrish Hill Farm & Ashford Stud (KY.). $3,500 ’18 FTKOCT.

Distorted Humor–Nothing to Declare by Vindication; MAJOR ATTRACTION, c, 4, AP, Msw, 8-13, 1mT, 1:36 3/5. B-Nordic Thoroughbreds & Distorted Humor Syndicate (KY.). $100,000 ’17 KEEJAN; $425,000 ’17 KEESEP.

Europe–Siphon Times by Siphon (BRZ); SON OF BATMAN, g, 4, IND, Msw, 8-13, 6f, 1:11 2/5. B-Barefoot Farms LLC (IN.).

Flatter–Navigator by Stormy Atlantic; COAST TO COAST, g, 4, PEN, Mcl 16000, 8-12, 6f, 1:13 . B-Samantha Siegel (KY.).

Forever Perfect–Sedona Smiles by Pacific Waves; TROMBONE EASTON, g, 4, TDN, Mcl 7500, 8-13, 6f, 1:15 2/5. B-Robert B. Bogart (OH.). ***FIRST WINNER FOR SIRE

Hard Spun–Fevered Kiss by Smart Strike; MIAMI MUMBLES, g, 4, DEL, Msw, 8-13, 1 1/16m, 1:46 1/5. B-Mt Brilliant Farm, Orrin Ingram &Marette Farrell (KY.). $130,000 2018 OBSAPR.

He’s Had Enough–Bring Me Luck by Pentelicus; MR. NOBODY, g, 4, MNR, Msw, 8-12, 5fT, :58 3/5. B-Rick Sutherland (FL.). $20,000 ’17 OBSJAN. *1/2 to A. P. Cino(MSP$427,555).

Soldat–Onthekisser by Pleasant Tap; KONSTANTINOVA, f, 4, PEN, Mcl 16000, 8-12, 1m 70yT, 1:41 . B-Joanne Woerner & Dan Woerner (FL.). $1,000 ’17 OBSOCT.

Successful Appeal–Smack Madam by Victory Gallop; SIR SMACK, c, 4, PRM, Mcl 7500, 8-13, 5 1/2f, 1:04 2/5. B-Dream Walkin Farms Inc (KY.). *1/2 to Smack Ridge(MSW$409,374) *1/2 to Smack Smack(G3$986,419).

Tapit–Funny Proposition (G2), by Medaglia d’Oro; BOLD PROPOSITION, g, 4, CBY, Mcl 10000, 8-13, 5 1/2f, 1:03 2/5. B-John C. Oxley (KY.). $17,000 2019 FTKHRA.

Twinspired–Be Wise Get Even by Even the Score; PERFECT JUSTICE, f, 4, IND, Mcl 10000, 8-13, 5 1/2f, 1:07 1/5. B-Justice Farm & Greg Justice (IN.). $4,800 ’17 INDOCT.

Maltese Dog–Punta Ballena by Gulch; BISHI, g, 6, PID, Mcl 15000, 8-13, 6f, 1:12 1/5. B-Midwest Thoroughbreds Inc (PA.).