North American Maiden Winners August 14

Empire Way–Black Bird Rock (MSP$486,769), by Flower Alley; MUCHA WOMAN, f, 2, DMR, Mcl 50000, 8-14, 5 1/2f, 1:05 1/5. B-Terry C. Lovingier (CA.). $2,000 ’19 FTCYRL.

Overanalyze–Perfect Meadow by Touch Tone; TOOBADSOSAD, g, 2, EVD, Msw, 8-13, 5 1/2f, 1:05 3/5. B-Tom Durant (KY.).

Trappe Shot–Raver by Tiznow; CRAZY SHOT, c, 2, ELP, Msw, 8-14, 5f, :59 . B-Calumet Farm (KY.).

Twirling Candy–This Girl Rocks by Tactical Cat; TAFFY CANDY, f, 2, MTH, Msw, 8-14, 5 1/2f, 1:06 4/5. B-Holly Crest Farm (NJ.).

Bakken–Yoorock Gal by Yoonevano; BAKKEN AND EGGS, g, 3, HST, Mcl 4000, 8-13, 1 1/16m, 1:47 2/5. B-Elton H. Gunther (BC.). C$9,800 ’18 BRCSEP.

Bluegrass Cat–Sovereign Cross by Legend of Russia (GB); TINGSTHATMAKESENSE, f, 3, BTP, Mcl 5000, 8-14, 5f, 1:01 1/5. B-Crown Racing Stables Ltd. (CA.). $10,000 ’18 BESOCT.

Bluegrass Cat–Street Rapper by Dynaformer; BLUES RAPPER, g, 3, GG, Mcl 5000, 8-14, 1m, 1:39 1/5. B-C-Punch Ranch Inc. (CA.).

Bodemeister–Heavenly Landing (G3$313,115), by Pulpit; HEAVENLY PEACE, f, 3, ELP, Mcl 30000, 8-14, 1 1/16mT, 1:41 4/5. B-Summerplace Farm (KY.).

Caleb’s Posse–Launch Light Lady by Bright Launch; LAUNCH THE POSSE, g, 3, PRM, Mcl 15000, 8-13, 6f, 1:11 3/5. B-Iowa State University (IA.). $1,400 ’18 IOWSEP.

Charitable Man–How Is My Girl by Windsor Castle; HOW IS SHE, f, 3, CT, Mcl 12500, 8-13, 7f, 1:28 . B-Taylor Mountain Farm (WV.).

Chart Topper–Doyenne by Deputy Minister; ITMAKESMEWONDER, g, 3, WO, Moc 25000, 8-14, 6fT, 1:10 . B-Racing Canada Inc. (ON.). *1/2 to Time’s Mistress (G3$260,581) *1/2 to Most Happy Fella (MSP$432,791).

Cross Traffic–Highbury by Seattle Slew; CHANGING LANES, c, 3, PRM, Msw, 8-13, 1m, 1:38 3/5. B-Brandywine Farm & Jim & PamRobinson (KY.). $6,000 ’18 KEEJAN; $45,000 2019 OBSAPR.

Devil in Disguise–Ansede by Catienus; DEVIL OF A DEAL, f, 3, HST, Mcl 16000, 8-13, 6 1/2f, 1:18 4/5. B-Ole Nielsen (BC.). C$4,000 ’18 BRCSEP.

Harbor the Gold–Flying Memo by Memo (CHI); SPITTIN IMAGE, g, 3, EMD, Msw, 8-13, 6 1/2f, 1:16 2/5. B-Bret Christopherson (WA.).

Linchpin–Nancy Wake by Harbor the Gold; LINCHPINS WAKE, f, 3, EMD, Mcl 8000, 8-13, 6 1/2f, 1:17 2/5. B-Patricia J. Gibson (WA.).

Majesticperfection–Decennial by Trippi; MAJESTIC BLEND, f, 3, ELP, Msw, 8-14, 6f, 1:10 2/5. B-Perry Martin & Denise Martin (KY.).

Mineshaft–What Time It Is by Partner’s Hero; IT’S TIMELESS, f, 3, MTH, Mcl 40000, 8-14, 1m 70y, 1:45 3/5. B-R. Larry Johnson (MD.).

Secret Circle–Arty’skentuckygirl by Golden Missile; ARTY’S SECRET, f, 3, CT, Msw, 8-13, 6 1/2f, 1:19 . B-E. H. Beau Lane III (KY.).

Sidney’s Candy–B J’s Angel by Stormy Business; CARAMEL ANGEL, g, 3, CBY, Msw, 8-13, 7 1/2fT, 1:31 4/5. B-Astar Thoroughbreds, LLC (MN.).

Sidney’s Candy–Her Royal Grace by Any Given Saturday; JUSTCALL ME CANDY, f, 3, WO, Mcl 10000, 8-13, 6f, 1:12 2/5. B-Sun Valley Farm (KY.).

Verrazano–Aline’s Secret by Dixie Union; HOSTILE WITNESS, g, 3, LRL, Mcl 16000, 8-14, 1m, 1:40 . B-Mitchell H. Kursner (ON.). $115,000 ’17 KEENOV; $100,000 ’18 KEESEP; $75,000 2019 OBSMAR.

Violence–Thunder Way by Thunder Gulch; FLASHING RED, f, 3, SAR, Mcl 20000, 8-14, 6 1/2f, 1:17 3/5. B-Hartwell Farm Inc. (KY.). $120,000 ’17 KEENOV; $67,000 ’18 FTKOCT.

Big Drama–Daisy Dukes by Ghazi; AHEAD OF PLAN, g, 4, SAR, Mcl 40000, 8-14, 5 1/2fT, 1:01 1/5. B-Eico Ventures (FL.). $475,000 2018 OBSAPR.

Fort Larned–Fiesta d’Oro by Medaglia d’Oro; SEQUAYA, f, 4, ELP, Mcl 10000, 8-14, 1mT, 1:35 4/5. B-Belvedere Farm (FL.). $55,000 ’17 OBSOCT.

Half Ours–Westend Tapper by West by West; HALF HEROINE, f, 4, EVD, Mcl 5000, 8-13, 5f, 1:01 . B-Coulee Croche Thoroughbreds, LLC (LA.). $1,000 ’16 ESLOCT.

Lemon Drop Kid–Cathy’s Crunches (G1P$323,298), by West Acre; RUN’N DOWN A DREAM, f, 4, ALB, Mcl 12500, 8-14, 6f, 1:11 3/5. B-Canterbury Farm (KY.). $45,000 ’17 KEESEP.

Medford–Ladeputaut by Chapel Royal; DEPUTY BEE, g, 4, CT, Mcl 5000, 8-13, 6 1/2f, 1:20 . B-Hi-Rock Stable (WV.).

Midnight Lute–Fortune Queen by Lear Fan; KING OF FORTUNE, c, 4, ELP, Msw, 8-14, 1 1/8mT, 1:48 3/5. B-Midnight Lute Syndicate, Emerald Q Partners, Inc. & TCR Ranch (KY.). $13,000 ’17 KEESEP.

Spaniard–Shes the Right One by One Way Love; SPANISH MATADOR, g, 4, WO, Mcl 10000, 8-14, 6f, 1:11 4/5. B-Paul Buttigieg (ON.).

Stay Thirsty–Kate’s Posse by Posse; BONITA B, f, 4, HST, Mcl 4000, 8-13, 1 1/16m, 1:48 1/5. B-Copper Water Thoroughbred Company LTD. (KY.).

Bernardini–Winnowing by Rahy; THEMANLOOK, g, 5, CBY, Mcl 5000, 8-13, 1m, 1:39 2/5. B-Nursery Place & Robert T. Manfuso (KY.). $230,000 ’16 KEESEP. *1/2 to Gotta Have Her (MG2$1,132,608).

Freud–Playful Majesty by Sea Salute; PLAYFUL HUNTER, g, 5, BTP, Mcl 5000, 8-14, 1m 70y, 1:47 4/5. B-Renate Jackson & Gerald Grabcheski (NY.).