North American Maiden Winners August 15

Bluegrass Cat–Lisa Lulu by Unusual Heat; C’MON JENNA, g, 2, DMR, Mcl 50000, 8-15, 5 1/2f, 1:05 4/5. B-Kathryn Anna Tovatt, et al. (CA.). $25,000 ’19 FTCYRL.

Bluegrass Cat–Kiss My Swiss by Swiss Yodeler; KISS MY BLUEGRASS, g, 2, WYO, Msw, 8-15, 5f, 1:00 3/5. B-Tony Crognale, Mike Crowley & Alfred Dullano (CA.). $13,000 ’19 FTCYRL.

Bodemeister–Thin Disguise by Yes It’s True; FOREST CARAWAY, f, 2, DMR, Msw, 8-15, 5 1/2f, 1:04 1/5. B-Spruce Lane, Stepwise, Ground Thunder, Robbins, Copper Beech, Lynn et al. (KY.). *1/2 to American Creed($298,909) *1/2 to Holiday Disguise(G3$662,775) *1/2 to Midnight Disguise(MSW$449,960).

Distorted Humor–Glamour and Style by Dynaformer; CALIBRATE, c, 2, SAR, Msw, 8-15, 6 1/2f, 1:17 2/5. B-Don Alberto Corporation (KY.). $340,000 ’19 KEESEP.

Effinex–Try Your Best (TUR) by Royal Academy; H P BIG HOPE, c, 2, GP, Mcl 16000, 8-15, 7f, 1:26 2/5. B-Hidden lake Farm, LLC (NY.).

Fiber Sonde–Longwood Lady by Is It True; THELADYISTRUE, f, 2, CT, Msw, 8-14, 4 1/2f, :52 1/5. B-John D. McKee (WV.).

First Samurai–Julie B (MSW$890,030), by Eastover Court; UNCLE FUNKY, g, 2, CT, Msw, 8-15, 4 1/2f, :53 2/5. B-O’Sullivan Farms LLC (WV.).

Formidable–Ekberg by E Dubai; CHARM AND SARCASM, f, 2, PRM, Mcl 40000, 8-15, 5f, :58 2/5. B-Consortium Racing Stable (IA.).

Friend Or Foe–Deep Trouble by Into Mischief; FRIENDLY MISCHIEF, f, 2, LAD, Msw, 8-15, 5f, :59 2/5. B-Chester Broman & Mary R. Broman (NY.). $7,000 ’19 OBSOCT.

Frosted–Appealing Zophie (G1$497,898), by Successful Appeal; INJECT, f, 2, ELP, Msw, 8-15, 5f, :57 3/5. B-My Meadowview LLC (KY.). $390,000 ’19 KEESEP. *1/2 to Tapwrit(G1$1,362,402) *1/2 to Ride a Comet(G2$305,856). ***FIRST WINNER FOR SIRE

Gio Ponti–Bling It On by Forestry; DANCING WILLIE, g, 2, CTM, Mcl 20000, 8-14, 4 1/2f, :53 1/5. B-Wes Hanson & Jenn Hanson (AB.). C$2,500 ’19 ALBSEP.

Juba–Phone Jazz by Phone Trick; HOPPING HENRY, g, 2, CT, Msw, 8-15, 4 1/2f, :52 3/5. B-Michael E. Sterling (WV.). ***FIRST WINNER FOR SIRE

Kingman (GB)–Parle Moi (IRE) by Montjeu (IRE); PUBLIC SECTOR (GB), c, 2, SAR, Msw, 8-15, 1 1/16mT, 1:42 2/5. B-The Kathryn Stud (GB.). 170,000gns ’19 TATOCT.

Liam’s Map–Siren Cove by Montbrook; SKY PROPOSAL, f, 2, MTH, Msw, 8-15, 5 1/2f, 1:07 . B-John David O’Farrell, J. Michael O’Farrell, Jr. & William J. Terrill (FL.). $49,000 2020 OBSMAR. *1/2 to Puntrooskie(G3$433,233).

Palace–Citi Point by Point Given; CITI CHARM, c, 2, ELP, Mcl 25000, 8-15, 6f, 1:12 3/5. B-Lonnie Cowles (KY.).

Sky Mesa–Lil White Dove by Indian Charlie; FOUZIA, f, 2, GP, Msw, 8-15, 5fT, :56 3/5. B-Vegso Racing Stable (KY.).

Upstart–Gold Edge (G3), by Eddington; LADY GOLDSTART, f, 2, ELP, Msw, 8-15, 5f, :58 1/5. B-Brereton C. Jones (KY.). $25,000 ’19 KEESEP.

War Front–Curvy (GB) (G1$556,149), by Galileo (IRE); CAISSON, c, 2, DMR, Msw, 8-15, 1mT, 1:37 1/5. B-Rhinestone Bloodstock (KY.). $340,000 ’19 KEESEP.

Afleet Alex–Hoopskirt by Birdstone; FARRAGUT, c, 3, SAR, Msw, 8-15, 6f, 1:12 . B-Thummp’s Racing Stable LLC (NY.).

Awesome Sword–Black Mariah by Devil His Due; BLACK SWORD, g, 3, EVD, Msw, 8-15, 6f, 1:11 4/5. B-Margie K Averett (LA.). *1/2 to Mariah’s Galaxy(MSW$420,985).

Bay of Biscay–Catch This Brick by Rare Brick; MAYDAY PAYDAY, f, 3, CPW, Msw, 8-15, 5f, 1:05 . B-Scott Horst (ND.). ***FIRST WINNER FOR SIRE

Bernardini–Visual Mind by Kingmambo; TIGER KINGDOM, c, 3, PEN, Mcl 16000, 8-14, 5fT, :56 3/5. B-Flaxman Holdings Ltd, Ted Folkerth, Double K, LLC, Jack Swain III & Brookdal (KY.). $20,000 2019 OBSAPR.

Central Banker–Strolling North by North Light (IRE); STROLLNTOTHEBANK, f, 3, CT, Mcl 5000, 8-14, 4 1/2f, :54 3/5. B-James W. Casey (WV.).

Competitive Edge–Trizelle by Malibu Moon; GOT YOU BEAT, g, 3, LRL, Mcl 16000, 8-15, 5 1/2f, 1:04 3/5. B-South Branch Equine LLC (MD.). $10,000 ’18 FTMOCT.

Curlin–Finn’s Jewel by Giant’s Causeway; MUSKOKA GIANT, c, 3, WO, Msw, 8-15, 1mT, 1:35 4/5. B-Hill ‘N’ Dale Farms (ON.). $350,000 ’18 KEESEP.

Discreet Cat–Camela Carson (MSW$390,378), by Lord Carson; SAY IT NICELY, g, 3, PRM, Msw, 8-14, 1m, 1:39 . B-RPM Thoroughbreds (IA.).

Fiber Sonde–Mama Jon by Real Quiet; RIVER CROSROAD RVF, g, 3, CT, Msw, 8-15, 6 1/2f, 1:19 3/5. B-RVF Riverview Farms LLC (WV.).

Flatter–Pretty Miss Trippi (SP$300,014), by Trippi; FLATTER ME, c, 3, LRL, Msw, 8-15, 1m, 1:36 4/5. B-Machmer Hall (KY.). $240,000 ’18 KEESEP; $350,000 2019 FTFMAR.

Gemologist–All Bridled by Unbridled’s Song; BRIDOLOGIST, g, 3, GP, Mcl 12500, 8-15, 5f, :59 1/5. B-Purple Haze Stable (FL.).

Golden Lad–Carry the Torch by Snow Ridge; FAIRY DUST, f, 3, PEN, Mcl 12500, 8-14, 6f, 1:12 3/5. B-WMT Stables, Inc. (PA.).

Half Ours–Stand by the Phone by Phone Trick; HALF DIALED, f, 3, EVD, Mcl 12500, 8-15, a5fT, :59 4/5. B-Clear Creek Stud LLC (LA.). $2,500 ’18 ESLYRL.

Interactif–Babett by Yes It’s True; YES BAB, g, 3, EVD, Mcl 12500, 8-14, 5 1/2f, 1:05 2/5. B-901 Racing LLC & Samuel Breaux (LA.).

Kitten’s Joy–Doctor Vickie Lynn by Elusive Quality; SUNRISE KITTEN, c, 3, ELP, Mcl 10000, 8-15, 1mT, 1:34 2/5. B-Jill D. Ramsey (KY.).

Lea–Post Script by Quality Road; FALL MOON, f, 3, AP, Mcl 35000, 8-14, 1 1/16mT, 1:45 1/5. B-Brook T. Smith Investments, LLC (KY.). $55,000 ’18 FTKOCT; $45,000 ’18 KEEJAN.

Lone Star Special–Chickamauga by Cuvee; SCARLETT O’HARA, f, 3, EVD, Msw, 8-14, 6f, 1:11 1/5. B-Tigertail Ranch (LA.).

Many Rivers–Corazon de Leo by Flame Thrower; RUN LIKE KONA, f, 3, DMR, Mcl 20000, 8-14, 6f, 1:12 . B-Roberto Gonzalez, Wright Batlin, Marc Batlin & Kathleen Parnello (CA.). $42,000 2019 FTCJUN.

Medaglia d’Oro–Cheeky Charm by A.P. Indy; BRASSY, f, 3, WO, Msw, 8-15, 7f, 1:23 2/5. B-Godolphin (KY.).

Mission Impazible–Rgirldoesn’tbluff by Pine Bluff; IT’S PAZIBLE, g, 3, DEL, Mcl 12500, 8-15, 5 1/2f, 1:05 2/5. B-Hidden lake Farm, LLC (NY.). $12,000 ’17 FTNOCT; $12,000 2019 OBSAPR.

Northern Indy–Unusual Music by Unusual Heat; UNUSUAL VICTORY, c, 3, WYO, Msw, 8-15, 5 1/2f, 1:07 4/5. B-Michael Stiehr (CA.). $5,000 2019 CALMIX.

Not Bourbon–Miss Dorothy ($371,775), by Stormin Fever; ROYAL STATUS, f, 3, CTM, Msw, 8-14, 6f, 1:13 . B-Linda Mason (ON.). C$28,000 ’18 ONTAUG.

Red Rocks (IRE)–Bruco Vale by El Prado (IRE); RACIN ROCKS, g, 3, LAD, Mcl 5000, 8-15, 7f, 1:26 3/5. B-Jerry D Lee & Stanly Harris (KY.).

Redeemed–Our Girl Friday by Van Nistelrooy; REDREAMED, g, 3, PEN, Mcl 7500, 8-14, 5 1/2f, 1:06 1/5. B-E. Marie Morrison (PA.). *Full to Friday Mass($293,740).

Slew’s Tiznow–Babes Bridge It by Maria’s Mon; LOUS TIZNOW, f, 3, GG, Mcl 25000, 8-15, 5fT, :58 1/5. B-Eagle Ridge Racing, LLC (CA.). $29,000 ’18 BESOCT.

Star Guitar–Margarita Gold by Gold Tribute; MANDOLINE STAR, f, 3, LAD, Msw, 8-15, 5f, :59 3/5. B-Terry Gaffney (LA.).

Temple City–Lilies for Rozie by Rahy; SMILEY, g, 3, CTM, Mcl 5000, 8-14, 1m, 1:43 . B-Bar None Ranches Ltd. (AB.).

Violence–Ecouter by Smart Strike; EBONY BAY, f, 3, ELP, Mcl 7500, 8-15, 1m, 1:40 3/5. B-Mockingbird Farm LLC (OK.). $50,000 ’17 KEENOV.

With Distinction–Come Out and Play by Put It Back; BEE BY THE SEA, g, 3, MTH, Mcl 16000, 8-15, a5 1/2fT, 1:03 3/5. B-Carol Kemp (FL.).

Atreides–Rich Love by Not for Love; TILTED TOWERS, g, 4, DMR, Msw, 8-15, 5fT, :58 1/5. B-John Liviakis (KY.).

Birdstone–Logan’s Peak (MSW$265,399), by Teuflesberg; CHOOSE HOPE, f, 4, WO, Moc 40000, 8-15, 1 1/8m, 1:53 . B-M. E. Kennedy (ON.). C$30,000 ’17 ONTAUG.

Emcee–U R Key by Albert the Great; THAT IS KEY, f, 4, DEL, Mcl 5000, 8-15, 6f, 1:13 . B-Sequel Stallions NY LLC & Backwards Stable (NY.). *1/2 to Fire Key(G3P$743,785).

Flashback–Faithful Prayer by With Distinction; CAPTAINONTHEROCKS, g, 4, EVD, Mcl 5000, 8-15, 1m, 1:41 3/5. B-Connie Brown (KY.). $10,000 ’17 FTKOCT; $15,000 ’17 KEEJAN; $14,000 2018 OBSJUN.

Fort Larned–Seattle Me Up by Point Given; DONNAMEUP, f, 4, GP, Mcl 12500, 8-15, 1 1/16mT, 1:44 . B-Dr. Robert Baker (FL.).

Fusaichi Zenon (JPN)–Blue Speed by Speedy Cure; LILBLUECHICKNFRY, f, 4, ALB, Mcl 6500, 8-15, 5 1/2f, 1:05 2/5. B-Michael Weatherly (NM.).

Hightail–Rock Hard Berry by Rock Hard Ten; CROW MOUNTAIN, g, 4, LAD, Msw, 8-15, a5fT, :57 1/5. B-Richard Hessee (AR.).

Hold Me Back–Glamorous Miss by Northern Afleet; HOLD ME CLOSE, g, 4, GG, Mcl 5000, 8-14, 1m, 1:39 2/5. B-Malibu Valley Farms Inc. (CA.).

Medaglia d’Oro–Ocean Goddess by Stormy Atlantic; ADARE, c, 4, DMR, Msw, 8-15, 6 1/2f, 1:16 . B-Thor-Bred Stables, LLC (KY.). *1/2 to Ocean Knight(G3$390,000).

Northern Afleet–Unholy Night by Najran; COOL HAND COOP, g, 4, LRL, Mcl 25000, 8-15, 5 1/2f, 1:03 4/5. B-Glenmalure Farm (KY.). $32,000 ’16 KEENOV; $65,000 ’17 KEESEP.

Shakin It Up–Treasured Up (G3P$288,533), by Medaglia d’Oro; MESSED UP, g, 4, AP, Mcl 12500, 8-15, 1 1/16mT, 1:45 2/5. B-Spendthrift Farm, LLC (KY.). $15,000 ’17 KEESEP.

Super Saver–Indian Gracey by Indian Ocean; GRANDAL, g, 4, AP, Msw, 8-15, a5fT, :58 2/5. B-Gary Broad (KY.).

Take Charge Indy–Saintly Spirit by El Prado (IRE); ST. ANNIE’S INDY, f, 4, GG, Mcl 12500, 8-15, 6f, 1:10 4/5. B-Jim Grigsby & Tami Grigsby (KY.).