North American Maiden Winners August 16

Brody’s Cause–Set’n On Ready by More Than Ready; SITTIN ON GO, c, 2, ELP, Msw, 8-16, 5f, :59 1/5. B-Wynnstay LLC (KY.). $65,000 ’18 KEENOV.

Congrats–True Religion by Yes It’s True; REALLY SLOW, g, 2, ELP, Msw, 8-16, 1mT, 1:36 1/5. B-Tolo Thoroughbreds (KY.).

Dominus–Summertime by Siberian Summer; WYFIRE, c, 2, DMR, Msw, 8-16, 5 1/2f, 1:04 1/5. B-Richard Wira & Yvette Wira (KY.). $55,000 ’19 FTKOCT.

Gone Astray–Orient Shopper by Orientate; SHE’S CLASSY, f, 2, MTH, Mcl 20000, 8-16, 6f, 1:14 3/5. B-Craig Lawrence Wheeler (FL.).

Harbor the Gold–Daylight Cat by Discreet Cat; ATLIN BAY, g, 2, HST, Mcl 35000, 8-16, 3 1/2f, :40 2/5. B-James Barry Doud (BC.). C$9,500 ’19 BRCSEP.

Haynesfield–Cute as a Bug by Bold Badgett; CUTE MAUI GIRL, f, 2, GG, Mcl 12500, 8-16, 6f, 1:12 4/5. B-Kathryn Nichol Hegedus (CA.).

Medaglia d’Oro–Stoweshoe by Flatter; CANTATA, f, 2, SAR, Msw, 8-16, 6 1/2f, 1:18 . B-Doug Branham & Felicia Branham (KY.). $950,000 ’19 KEESEP.

Not This Time–Chambray by Alphabet Soup; DIRTY DANGLE, f, 2, WO, Msw, 8-16, 5f, :57 4/5. B-Nancy Shuford (KY.). $8,000 ’19 KEESEP; $25,000 2020 OBSMAR.

Outwork–Razzledazzle Me by Warrior’s Reward; FRAZZLED, f, 2, DMR, Msw, 8-16, 1mT, 1:37 2/5. B-Linda Griggs (KY.). $40,000 2020 OBSSPR.

Prince of Lir (IRE)–Wishyouwerehere (IRE) by Footstepsinthesand (GB); MURRAY’S BAR (IRE), g, 2, GP, Msw, 8-16, 5fT, :56 3/5. B-Ardrums House Stud (IRE.). 7,000EUR ’18 GOFNOV; 40,000EUR ’19 GOFSPT. ***FIRST NORTH AMERICAN WINNER FOR SIRE

Reload–Chandlers Heart by Western Fame; SHOTTHRUTHEHEART, g, 2, CTM, Msw, 8-16, 5f, :58 2/5. B-Brian Weatherill (AB.). C$10,000 ’19 ALBSEP.

Revolutionary–Paws Up by Posse; SIR WALLY WALLY, g, 2, PRM, Mcl 40000, 8-16, 5f, :58 3/5. B-Midnight Thoroughbreds, LLC (IA.).

Roll Hennessy Roll–Ilikewinnin by Desert God; ILIKEROLLIN, c, 2, RUI, Mcl 10000, 8-16, 5f, :59 . B-Dale Taylor & Debbie Taylor (NM.).

Southern Image–Cochinero by Comic Strip; DO YOU HEAR THAT, f, 2, GG, Msw, 8-16, 5 1/2f, 1:04 . B-Dr. & Mrs. William T. Gray (CA.).

Summer Front–Gittel by Bernstein; GYPSY KING, c, 2, ELP, Msw, 8-16, 5 1/2fT, 1:02 . B-Budget Stables (KY.). $11,000 ’18 KEENOV; $50,000 ’19 FTKJUL.

Sway Away–True Beauty by Dixie Union; SUSSUMS GIRL, f, 2, ALB, Msw, 8-16, 5f, :58 3/5. B-Mr. & Mrs. Larry F. Nichols (NM.).

Vancouver (AUS)–Coco’s for Real by Sword Dance (IRE); ROCK WITH ROBIN, f, 2, GP, Mcl 16000, 8-16, 5f, 1:00 1/5. B-Stonehedge, LLC (FL.).

Albertus Maximus–Abraqat by Smart Strike; ABRAMAX, f, 3, ELP, Mcl 16000, 8-16, 6f, 1:11 4/5. B-E. H. Beau Lane, Gail McMichael Lane, J. B. Lane Orem & Michael Orem (KY.). $20,000 ’18 KEESEP.

Bodemeister–Resonating by Smart Strike; KICK UP THE DUST, f, 3, HST, Mcl 8000, 8-16, 6 1/2f, 1:18 . B-Tod Mtn. Thoroughbreds (BC.).

Brilliant Speed–Moonlit Bay by Malibu Moon; STRIKING SPEED, g, 3, SAR, Mcl 30000, 8-16, 6 1/2f, 1:18 3/5. B-Jack Liebau Sr. (KY.).

Cairo Prince–Behavioral by Include; CHOCOLATE BAR, c, 3, SAR, Mcl 40000, 8-16, 1mT, 1:34 4/5. B-Tim Thornton (KY.).

Coil–G’s Heavenly Union by Dixie Union; MISS HELEN BACK, f, 3, LA, Mcl 3500, 8-15, 4 1/2f, :53 1/5. B-Three Amigos Racing Stable, Inc, LLC (CA.).

Commissioner–Iyieldtonoone by High Yield; EL SAMURO, c, 3, GP, Msw, 8-16, 1m, 1:35 4/5. B-Rose Hill Farm (KY.). $20,000 ’18 KEESEP.

Conquest Curlinate–Gently Spun by Hard Spun; SWEEPIN HARD, g, 3, WO, Moc 40000, 8-16, 1 1/8m, 1:52 3/5. B-Charles Hayden (ON.). $5,000 ’18 KEESEP.

Curlin–Rutherienne (G1$1,298,671), by Pulpit; CURLY RUTH, f, 3, MTH, Msw, 8-16, 1 1/16m, 1:48 2/5. B-Payson Stud, Inc. (KY.). $275,000 ’18 KEESEP.

Five Iron–Praire Katydid by Deerhound; TESTING THE WATERS, c, 3, RUI, Mcl 15000, 8-16, 6f, 1:12 . B-Sara M. Hamilton (AR.).

Flat Out–Dove Code by Dove Hunt; DOVES OUT, f, 3, CT, Mcl 5000, 8-15, 4 1/2f, :54 1/5. B-Mike R. Rue (KY.). $1,000 ’18 FTMOCT.

Hard Spun–Courtizanna by Tiznow; HOUSE ARREST, g, 3, MTH, Mcl 10000, 8-16, 1m, 1:42 1/5. B-Adena Springs (KY.). $130,000 ’18 KEESEP.

Hey Chub–Bluffing Quality by Elusive Quality; ONE MORE NIGHTCAP, c, 3, MTH, Mcl 25000, 8-16, 1 1/16m, 1:50 4/5. B-Colonial Farms (NJ.).

Majesticperfection–Roust ‘Em Bertie by Bertrando; LEAD DIRECTOR, g, 3, WO, Msw, 8-16, 7f, 1:23 . B-Dr. Rolph A. Davis (ON.).

Munnings–Azha by Tapit; MAJIC FLASH, f, 3, GP, Msw, 8-16, 5fT, :56 2/5. B-Alexander-Groves Thoroughbreds (KY.). $55,000 ’18 KEESEP; $55,000 2019 OBSAPR.

Society’s Chairman–Jonjack by Muhayaa; SOCIETY JOE, g, 3, WO, Mcl 15000, 8-16, 1mT, 1:38 4/5. B-R.M.C. Stable (ON.).

Soldat–Two Below by Hat Trick (JPN); TWO DOT, g, 3, ELP, Mcl 7500, 8-16, 5 1/2f, 1:05 . B-Harvey Clarke (KY.).

Tom’s Tribute–Birthday Surprise by Henrythenavigator; TOM’S SURPRISE, g, 3, GG, Mcl 12500, 8-16, 6f, 1:09 4/5. B-DP Racing (CA.).

Archarcharch–Oops Cowles by Malibu Moon; SIESTA MOON, g, 4, GP, Mcl 12500, 8-16, 5 1/2f, 1:04 4/5. B-Milan Kosanavich (FL.). $47,000 2018 OBSAPR.

Baseball Card Kid–Verdot by Shrike; DEPUTY VERDOT, c, 4, CPW, Msw, 8-16, 5 1/2f, 1:13 1/5. B-Doug Demontigny (ND.).

Curlin–Our Fantene by Touch Gold; OUR CURLENE, f, 4, MTH, Mcl 16000, 8-16, 1 1/16m, 1:50 3/5. B-Smith Farm & Stable (KY.). *1/2 to Javerre(G3$490,081).

Gottcha Gold–Regal Promise by Royal Albert Hall; GOTTCHA PROMISE, g, 4, GPR, Msw, 8-16, 6f, 1:14 4/5. B-Gail Hochsteiner (BC.).

Munnings–Addy Annie by Posse; MARGARITA MUNNDY, f, 4, PRM, Msw, 8-16, 1m, 1:41 . B-MAMAS Thoroughbreds, LLC (IA.). *1/2 to Tin Badge(MSW$325,945).

Shackleford–Haylie Brae by Bernardini; FROST DANCE, f, 4, WO, Mcl 15000, 8-16, 1mT, 1:38 2/5. B-Two Hearts Farm LLC (KY.). $35,000 ’17 FTKOCT.

Awesome Patriot–Monument Valley by Air Forbes Won; AWESOME MAX, g, 5, PRM, Mcl 7500, 8-15, 1m, 1:42 . B-DNAce Thoroughbreds, LTD. (IA.). $6,000 ’16 IOWOCT.

B L’s Appeal–Sligo Breeze by Shore Breeze; B L BREEZY, m, 5, WYO, Msw, 8-16, 6f, 1:11 3/5. B-Leigh Backhaus (MN.).

Gazebo–Blue Moon High by High Demand; BLUE MOON BELLE, m, 5, WYO, Msw, 8-16, 4 1/2f, :52 . B-Rod Moberg & Mary Moberg (MN.).