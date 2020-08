North American Maiden Winners August 17

Graydar–Afleet Bird by Afleet Alex; HEAVY DUTY, c, 2, LAD, Msw, 8-17, 5f, 1:00 . B-Marylou Whitney Stables LLC (KY.). $14,000 ’19 KEESEP.

Speightster–Tweet by Medaglia d’Oro; GELETA, f, 2, PRX, Msw, 8-17, 5f, 1:00 2/5. B-Equivine Farm (PA.).

Alternation–Montana Miss by Mineshaft; ALTERANA, g, 3, LAD, Msw, 8-17, 5f, :58 4/5. B-Ronald P. Webb (LA.).

Colonel John–Themoonandthestars by Malibu Moon; COLONEL MOON, g, 3, IND, Mcl 5000, 8-17, 1m 70y, 1:46 . B-Rancho Monarca, LLC (IN.).

Giant Gizmo–La Donna Mobile by Mobil; GIANTBALLS OF FIRE, g, 3, FE, Mcl 6250, 8-17, a7fT, 1:30 2/5. B-Minshall Farms (ON.). C$4,000 ’18 ONTAUG.

Normandy Invasion–Siege by Malibu Moon; RON DON SCORESE, g, 3, PRX, Mcl 40000, 8-17, 1m, 1:41 4/5. B-Hope Hill Farm (PA.).

Red Rocks (IRE)–Great Design by Storm Cat; BEDROCK, c, 3, DMR, Mcl 20000, 8-16, 5 1/2f, 1:03 4/5. B-Delaverne Hill Farm (KY.). $60,000 2019 FTCJUN.

Run to Victory–Sassy Sarah by Lake Austin; SARAHS ELEGANCE, f, 3, CTM, Mcl 5000, 8-16, 6f, 1:11 1/5. B-Bar None Ranches Ltd. (AB.).

Talent Search–Run Patty Run by Aisle; BUMMER, g, 3, PID, Msw, 8-17, 6f, 1:12 1/5. B-Flint W. Stites (PA.).

Daddy Nose Best–Good Party by Good Journey; PARTY WITH DADDY, g, 4, LA, Mcl 3500, 8-16, 4 1/2f, :52 1/5. B-BG Stables & Hector Palma (CA.).

Hamazing Destiny–Flosy Has Atitude by Eddington; MS SASSY ATITUDE, f, 4, TDN, Msw, 8-17, 6f, 1:13 3/5. B-Greg Boarman & Kim Boarman (AR.).

Majestic Warrior–Divided We Fall by You and I; SEMINOLE WARRIOR, g, 4, FP, Msw, 8-17, 6f, 1:13 . B-David G Campbell (KY.). *1/2 to Divisa (SP$259,350).

Southland Blues–Hawaiian Conch by Stroll; BLU HAWAII, f, 4, TDN, Mcl 5000, 8-17, 1m, 1:45 4/5. B-77 Double Lucky Ltd. (IL.).

Champ Pegasus–Dappled Image by Sun King; NONNO PIETRO, g, 5, PRX, Mcl 16000, 8-17, 1 1/2m, 2:41 4/5. B-Richard Barton Enterprises (CA.). $7,000 ’16 CTNAUG.

Stroll–Beautiful Posse by Posse; STROLLING POSSE, g, 5, FE, Mcl 4500, 8-17, 5fT, 1:02 . B-Tall Oaks Farm (ON.).

Maclean’s Music–Double Flyight by Flying Continental; MUSICAL FLIGHT, m, 6, FE, Mcl 6250, 8-17, 6 1/2f, 1:20 1/5. B-Stonehaven Steadings (KY.). $10,000 2016 OBSJUN.