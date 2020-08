North American Maiden Winners August 18

Carpe Diem–Merchant by Silver Ghost; KATIE’S DAY, f, 2, IND, Mcl 16000, 8-18, 5f, :59 2/5. B-Offshoot Farm LLC (KY.). *1/2 to Distintoydiferente (champion in Panama) *1/2 to Indyanne (MG3$449,870).

Cinco Charlie–Kit Kat Jo by Johannesburg; APRILINTHEPINES, f, 2, ARP, Msw, 8-18, 5f, :59 . B-Front Range Racing LLC (CO.). $6,750 ’19 COLSIL.

Expect a Lot–Dawali by Festival of Light; PRINCE RAMA, g, 2, CBY, Msw, 8-18, 5f, :59 1/5. B-Euerka Thoroughbred Farm (MN.). *1/2 to Shes Our Fastest (MSW$333,530).

Mobil–Lemonesque by Lemon Drop Kid; SWEET LEMON DROP, g, 2, TDN, Msw, 8-18, 5 1/2f, 1:08 4/5. B-Mapleton Thoroughbred Farm (OH.).

The Hunk–Always a Star (IRE) by Danehill; STAR OF THE NORTH, f, 2, CBY, Msw, 8-17, 5f, :58 2/5. B-Eureka Thoroughbred Farm (MN.).

Twirling Candy–Sky and Sea by Latent Heat; HELL OF THE NORTH, f, 2, CBY, Msw, 8-17, 5f, :59 2/5. B-Rake Farms LLC (MN.).

Uptowncharlybrown–Gumdrop by Lemon Drop Kid; FRANK N DUCKY, g, 2, PRX, Msw, 8-18, 5f, :59 1/5. B-Uptowncharlybrown Stud LLC (PA.).

Vengeful Wildcat–Terri the Magic by Dehere; PRAIRIE MAGIC, f, 2, ASD, Msw, 8-17, 5f, :59 3/5. B-Dr. Betty Hughes (MB.).

Baryshnikov–Sharp Exchange by Exchange Rate; SECOND EXCHANGE, f, 3, IND, Mcl 5000, 8-18, 1m 70y, 1:48 2/5. B-Blaine Davidson (IN.).

Commander’s Shoes–Jesse’s Giacomo by Giacomo; BLACK PATENT SHOES, f, 3, PID, Mcl 7500, 8-18, 1m, 1:41 1/5. B-Lanetta Haas & Martin Brothers, Inc. (AR.).

Daredevil–Rough Water by Stormin Fever; RISKY BEHAVIOR, f, 3, IND, Msw, 8-18, 5f, :58 3/5. B-Housatonic Stables LLC (MD.). $10,000 ’18 KEEJAN; $32,000 2019 OBSAPR.

Drill–White Lion by Lion Heart; WHITE DRILL, g, 3, MNR, Mcl 4000, 8-17, 6f, 1:13 3/5. B-Ruben Valdes (FL.). $9,500 ’18 OBSOCT.

Edison–Avenging Kat by Katahaula County; BOMBILLAELGATO, g, 3, ASD, Mcl 5000, 8-17, 6f, 1:13 4/5. B-E. Esquirol (AB.).

Hard Spun–Cabin (IRE) by Galileo (IRE); CABO POLONIO, c, 3, LAD, Msw, 8-18, 1mT, 1:35 4/5. B-Don Alberto Corporation (KY.).

Haynesfield–Ever So Quickly by Majesticperfection; K FOR KATHY, f, 3, BTP, Mcl 10000, 8-18, 6f, 1:15 1/5. B-South River Ranch Inc. (OH.).

Icon Ike–Tipping Point by Speightstown; TAILORBESWIFT, f, 3, CBY, Msw, 8-17, 5fT, :57 3/5. B-James W. Matheney Jr. (AR.).

Il Villano–Victoria Charm by Forest Wildcat; DOUGIE, c, 3, PRX, Mcl 10000, 8-18, 6f, 1:12 2/5. B-Chuck Russo (PA.).

Into Mischief–It’s True Love by Yes It’s True; WHISKY MAN, c, 3, TDN, Msw, 8-18, 6f, 1:13 3/5. B-Edward A. Seltzer & Beverly Anderson (KY.). $500,000 ’18 KEESEP; $30,000 2020 FTKHRA. *1/2 to Ain’t Got Time (MSW$309,421) *1/2 to Pangburn (MG1P$338,480).

Medal Count–Harem Dancer by Essence of Dubai; ANGIEMEANSBUSINESS, f, 3, CBY, Mcl 5000, 8-17, 6f, 1:13 1/5. B-Troy Rankin & Machmer Hall (KY.). $8,500 ’18 OBSJAN.

Mr Speaker–Bold Question by Whywhywhy; WITTS QUESTION, f, 3, ASD, Mcl 5000, 8-17, 7f, 1:30 . B-Moon Lake Equine Center LLC (LA.). $5,000 ’18 KEESEP.

Mucho Macho Man–Amply Rewarded by Grand Slam; WHISKEY WEDNESDAY, g, 3, PRM, Mcl 15000, 8-17, 1m, 1:40 3/5. B-Big Pine LLC (IA.). $50,000 ’18 IOWSEP.

New Year’s Day–Two Bayme by Include; TWO BY TWO, g, 3, CBY, Msw, 8-18, 1m, 1:37 2/5. B-Winchester Place Thoroughbreds, LLC (KY.).

Petionville–We’ll Talk by Tejano Run; QUIET PLEASE, f, 3, PRX, Msw, 8-18, 1m 70y, 1:46 4/5. B-Marie B. Mazzini (PA.).

Silver Max–Chapel Dancer by Chapel Royal; TIME TO DANCE, g, 3, FE, Msw, 8-18, 5 1/2f, 1:06 1/5. B-Adena Springs (ON.). $2,000 2019 OBSJUN.

Stroll–My Ro by Dixieland Band; SO LONG DIXIE, f, 3, BTP, Mcl 12500, 8-18, 5f, 1:02 2/5. B-Edward K. Roggenkamp III (KY.).

Tidal Volume–Miss Hill Road by The Deputy (IRE); MISS ELIANA, f, 3, BTP, Msw, 8-18, 1m, 1:46 . B-Dolores Dissinger (OH.).

Gemologist–Winners Get Even by Stephen Got Even; SHELLEY’S DREAM, g, 4, ASD, Msw, 8-17, 6f, 1:12 3/5. B-Joseph Vauldo & Elizabeth Tobin (KY.). $25,000 ’17 KEESEP.

Proud Citizen–Bella Cardella by Hard Spun; JAM UP, f, 4, FP, Mcl 4000, 8-18, 6f, 1:13 1/5. B-Barney Gallagher & Anne Gallagher (IL.). *1/2 to Whateverybodywants (G1P$406,467).

The Lumber Guy–Quidnunc Gulch by Thunder Gulch; Q FOOLED ME, g, 4, FL, Mcl 12500, 8-18, 5 1/2f, 1:07 3/5. B-Melissa Grimm (NY.).