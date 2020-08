North American Maiden Winners August 19

Flashback–Evil Attitude by Eurosilver; FITZPATRICK, c, 2, CBY, Msw, 8-18, 6f, 1:11 3/5. B-Windylea Farm-New York LLC (MN.).

Laugh Track–Quickkey by Devon Lane; QUICK LAUGH, g, 2, ALB, Msw, 8-19, 5f, :58 1/5. B-Mike Abraham (NM.). $60,000 ’19 RUIAUG. *1/2 to Key’s Band (MSW$279,852).

Medaglia d’Oro–Infanta Branca by Henrythenavigator; INGRASSIA, f, 2, SAR, Msw, 8-19, 1 1/16mT, 1:45 1/5. B-Don Alberto Corporation (KY.).

Outwork–Unforgotten (MG1P$609,038), by Northern Afleet; QUI, f, 2, MNR, Msw, 8-18, 4 1/2f, :53 1/5. B-Woodford Thoroughbred (KY.). $4,500 ’19 KEEJAN.

Tapiture–Justleavemealone by Speightstown; STIMULUS CHECK, f, 2, SAR, Msw, 8-19, 6f, 1:12 1/5. B-Matties Racing Stable (NY.).

Twirling Candy–Livermore Valley (MSW$330,202), by Mt. Livermore; GREENWOOD DRIVE, f, 2, FL, Msw, 8-19, 5 1/2f, 1:08 1/5. B-Robert Hahn (NY.).

Uncle Lino–Salishan by Banker’s Gold; TACTICAL PAJAMAS, f, 2, PID, Msw, 8-19, 5f, :58 2/5. B-Vicky Schowe & Kemal Erkan (PA.).

Al Khali–Smokin Sue by Smokin Mel; BIG AL’S GAL, f, 3, SAR, Mcl 40000, 8-19, 1mT, 1:37 2/5. B-Wachtel Stable (NY.). ***FIRST WINNER FOR SIRE

Bind–Too Much Class by Belong to Me; MARTIN G, g, 3, LAD, Mcl 5000, 8-18, 6f, 1:13 1/5. B-Paul J. Sita (LA.). $5,000 ’18 ESLYRL. *1/2 to Point Finish (SW$289,733).

Conveyance–Grimace by Vindication; JESSUP, g, 3, IND, Msw, 8-19, 6f, 1:09 4/5. B-John R. Penn (KY.). $40,000 ’18 KEESEP.

Ez Dreamer–When I’m Calling U by Northern Afleet; BABY GORDITA, f, 3, CBY, Mcl 7500, 8-18, 5f, :58 4/5. B-Miguel Angel Silva (MN.).

Flashback–Female Drama by Indian Charlie; FLASHY KING GEORGE, g, 3, BTP, Msw, 8-19, 1m, :00 . B-Susan L Anderson Racing LLC (OH.).

Goldencents–Rocket’s Lady by Whywhywhy; WHATAROCKET, f, 3, BTP, Mcl 12500, 8-19, 1 1/16m, 1:51 3/5. B-Mulholland Springs Farm (NY.).

Line of David–Fighting Fever (MSW$275,857), by Fit to Fight; FIREBALL RED, g, 3, EMD, Mcl 5000, 8-19, 6f, 1:11 . B-Eulises Guannon, Hilario Hernandez & Esteban Miranda (KY.).

Micromanage–Mick’s Doll by Mojave Moon; BLIZZ, g, 3, FL, Msw, 8-19, 1 1/16m, 1:50 3/5. B-Mojo Stables, Inc. (NY.).

Not Abroad–Something Indian by War Chant; OFFICER MATUTE, g, 3, DEL, Mcl 16000, 8-19, 1 1/16m, 1:49 3/5. B-Silvio Luis Martin (MD.). ***FIRST WINNER FOR SIRE

Pro Prado–Roll Along Star by Roll Hennessy Roll; WINNIES OWN, g, 3, ALB, Msw, 8-19, 6 1/2f, 1:16 1/5. B-Bob Vick (NM.).

Raison d’Etat–Revenue by Exchange Rate; REVENOOR WOMAN, f, 3, ALB, Msw, 8-19, 5 1/2f, 1:04 4/5. B-Calumet Farm (KY.). $3,500 ’18 KEESEP.

Run Away and Hide–Lucy E. by Pure Prize; ROBERT L., g, 3, MNR, Msw, 8-18, 1m, 1:43 4/5. B-Derrick Helm, Robert L. Bertram Sr., Jonathan Grider & Gary D. Robertson (KY.).

Shanghai Bobby–Sharaiji Blossom by Saint Ballado; SHINE LIKE BOBBY, f, 3, FL, Mcl 7500, 8-19, 1m 70y, 1:50 1/5. B-Liberty Road Stables (KY.). $12,000 ’18 FTKOCT; $18,500 2019 FTMMAY. *1/2 to Dothraki Queen (G2$465,206).

Soaring Empire–Siggi the Alien by Include; MAYBE A RAINBOW, f, 3, FL, Mcl 12500, 8-19, 5 1/2f, 1:08 3/5. B-SKB Stables LLC (NY.).

Strong Contender–C O Barqueen by Thunder Gulch; BREWSKY, f, 3, IND, Msw, 8-19, 1m 70y, 1:47 3/5. B-Marvin A Johnson (IN.).

Malibu Moon–Magic Broomstick (G3$484,807), by More Than Ready; MAGIC IN MALIBU, f, 4, PRX, Mcl 16000, 8-19, 7 1/2fT, 1:33 . B-Sam-Son Farm (ON.). $15,000 2020 FTKFEB.

Papa Clem–Tiz Zoe Cee by Tizbud; ZOE’S PAPA CEE, g, 4, ARP, Mcl 10000, 8-19, 7f, 1:25 2/5. B-Pamela C. Ziebarth (CA.). $4,000 2019 CTNAUG.

Shackleford–Dana Dew by Fusaichi Pegasus; DIDDY DEW, g, 4, TDN, Mcl 5000, 8-19, 6f, 1:15 3/5. B-Lisa Turney & Tim Turney (KY.).

Street Magician–C R’s Stormy by Stormy Atlantic; WINSTON’S WAY, g, 4, DEL, Mcl 5000, 8-19, 6f, 1:13 2/5. B-Country Roads Ltd. (MD.).

Congrats–Unbridled Gem by Unbridled’s Song; SOCO UNBRIDLED, m, 5, LAD, Mcl 12500, 8-19, 7 1/2fT, 1:32 1/5. B-Catesby W. Clay Investment LLC (KY.). $80,000 ’16 KEESEP.