North American Maiden Winners August 2

Commissioner–Next Big Nothin’ by Forest Wildcat; BANG ON, c, 2, CTM, Msw, 8-2, 4 1/2f, :51 4/5. B-Running Fawcett Thoroughbreds LTD. (AB.). C$26,000 ’19 ALBSEP.

First Dude–Due to Shine by West Acre; RAINING SUNSHINE, f, 2, GP, Msw, 8-2, 5 1/2f, 1:06 2/5. B-Marti Erin Haught (FL.).

Grazen–Sky Marni by Sky Mesa; PAPPY BOYINGTON, c, 2, GG, Msw, 8-2, 5f, :58 4/5. B-Nick Alexander (CA.). *Full to Grazen Sky(G3P$463,852) *Full to S Y Sky(G3$709,540).

Laoban–Four Wishes by More Than Ready; SIMPLY RAVISHING, f, 2, SAR, Msw, 8-2, 1 1/16mT, 1:44 3/5. B-Meg Levy (NY.). $50,000 ’19 FTKOCT.

Ministers Wild Cat–Sea Creature by Stormy Atlantic; SEA SAILOR, c, 2, GG, Mcl 12500, 8-2, 5f, :59 3/5. B-Tommy Town Thoroughbreds, LLC & Jerry Hollendorfer (CA.).

Munnings–Windhoek by Mineshaft; RED PEPPER GRILL, f, 2, CNL, Msw, 8-2, 5f, :58 4/5. B-Chance Farm (VA.). $50,000 ’19 KEESEP.

Nyquist–Miss Inclined by Pulpit; LADY LILLY, f, 2, SAR, Msw, 8-2, 6f, 1:11 3/5. B-Mueller Thoroughbred Stable, LTD. (KY.). $280,000 ’19 KEESEP.

Nyquist–Pearl Turn by Bernardini; GRETZKY THE GREAT, c, 2, WO, Msw, 8-2, 6f, 1:09 4/5. B-Anderson Farms Ont. Inc. (ON.).

Street Boss–Careless Moment by Successful Appeal; BOSSY MOMENT, f, 2, PRM, Msw, 8-2, 5f, 1:00 . B-H. Allen Poindeter (IA.). $77,000 ’19 FTKOCT; $50,000 2020 OBSMAR.

Tonalist–Glenwood Pines by Mizzen Mast; BELAFONTE, c, 2, ELP, Msw, 8-2, 7f, 1:25 2/5. B-Lambholm & Joel Greenfield (KY.). $20,000 ’19 FTKOCT.

Twirling Candy–Cat’s Garden by Tale of the Cat; PALIO, c, 2, CNL, Msw, 8-2, 5fT, :58 . B-William D. Graham (ON.). $60,000 ’19 KEESEP.

Uncle Mo–Twixy Roll (MSW$277,172), by Roll Hennessy Roll; ROLL UP MO MONEY, f, 2, DMR, Msw, 8-2, 5f, :59 4/5. B-Dale Taylor (KY.).

Will Take Charge–River Kiss by Awesome Gambler; WILL TAKE A KISS, f, 2, DMR, Msw, 8-1, 5 1/2f, 1:07 2/5. B-Terry C. Lovingier (CA.).

Bernardini–Joanie’s Catch (MG2P$566,048), by First Tour; BUONA FINA, r, 3, SAR, Mcl 30000, 8-2, 1 1/8m, 1:53 3/5. B-Fred W. Hertrich III & Godolphin (KY.). $250,000 ’18 FTSAUG; $125,000 2019 FTMMAY.

Big Brown–Kilnockagain by Midas Eyes; KILMARKNOCK, g, 3, SAR, Mcl 25000, 8-2, 6f, 1:11 1/5. B-Dr. Edward Schaentzler (NY.).

Colonel John–La Concerto by Aptitude; SINGINGINTHEJOHN, g, 3, GP, Mcl 10000, 8-2, 6f, 1:12 1/5. B-Dr. Rick Erwin & Janet Erwin (FL.). $17,000 ’18 OBSOCT.

Constitution–Renacere (ARG) (G3), by Pure Prize; DELANCEY’S PHILLY, f, 3, MTH, Mcl 30000, 8-2, 1mT, 1:36 4/5. B-Clearsky Farms (KY.). $1,500 ’18 FTKOCT; $35,000 2019 FTMMAY.

Creative Cause–Oval Cut by El Prado (IRE); JUSTLEAVEITALONE, f, 3, WO, Msw, 8-2, 1 1/8m, 1:53 1/5. B-Sean Fitzhenry (ON.). $6,000 ’18 FTKOCT.

Dialed In–Star Escort by End Sweep; PASSION STAR, f, 3, PRM, Msw, 8-2, 6f, 1:13 1/5. B-William E. Hazen, Jr. (IA.).

Giant Gizmo–Executive Dreamer by Bold Executive; EXECUTIVE SEARCH, g, 3, WO, Moc 40000, 8-2, 6 1/2f, 1:16 4/5. B-Dr. B Van Arem (ON.). C$28,000 ’18 ONTAUG.

Golden Balls (IRE)–My Weekend Squeeze by Real Quiet; RANDOM PLEASURE, f, 3, GG, Mcl 8000, 8-2, 5 1/2f, 1:06 2/5. B-DP Racing (CA.).

Harris–Halfapondarosa by More Than Ready; COOL AND QUICK, f, 3, RUI, Msw, 8-2, 6f, 1:11 2/5. B-Miguel Gallegos (NM.).

Karakontie (JPN)–Masquerade by Silent Name (JPN); PRINCESS GRACE, f, 3, CNL, Msw, 8-2, 1mT, 1:36 3/5. B-John Moore & Susan Moore (KY.).

Matt’s Broken Vow–Miz Dayjur by Dayjur; ROCK MOVES, g, 3, PRM, Msw, 8-1, 6f, 1:12 1/5. B-Lisa Duoos (IA.).

Munnings–Subtle Livie by Mr. Livingston; SUBTLE JOY, f, 3, GP, Mcl 16000, 8-2, 1 1/8m, 1:56 1/5. B-David Palmer & Teresa Palmer (FL.).

Musketier (GER)–Walk On by Friends Lake; MUSKET POWDER, g, 3, GG, Msw, 8-2, 5fT, :57 4/5. B-Andy Stronach (KY.).

On Board Again–Kulka by Victory Gallop; NOW BOARDING, g, 3, GPR, Msw, 8-2, 6f, 1:15 4/5. B-Peaceful Valley Farms (AB.).

Paynter–Cape Cod Bay by Cape Town; WEST VIRGINIA PAM, f, 3, MNR, Msw, 8-2, 1m, 1:45 1/5. B-James F. Miller (WV.). $3,000 ’18 KEESEP.

Shackleford–Much Rejoicing by Distorted Humor; DEL MAR DRAMA, f, 3, DMR, Mcl 62500, 8-1, 1 1/16mT, 1:41 3/5. B-Phillips Racing Partnership (KY.). $47,000 ’18 KEESEP.

Sum of the Parts–Crimson and Roses by El Prado (IRE); ROSE CROWN, f, 3, EVD, Mcl 12500, 8-1, 5f, 1:00 1/5. B-Channon Farm, LLC (LA.). $5,000 ’18 ESLYRL.

Tiznow–Juanita (MG2$509,005), by Mineshaft; DON BOURBON, c, 3, ELP, Msw, 8-2, 1m, 1:36 1/5. B-Aaron & Marie Jones LLC (KY.). $210,000 ’18 KEESEP; $210,000 2019 OBSJUN.

Tonalist–Shortbread Scotty by Bluegrass Cat; POUR ON THE COLE, g, 3, GG, Mcl 8000, 8-1, 1m, 1:38 1/5. B-Thomas W. Bachman (CA.). $50,000 ’18 BESAUG.

Too Much Bling–Couture Appeal by Closing Argument; BLING COUTURE, g, 3, LS, Mcl 6250, 8-2, 6f, 1:13 4/5. B-Hall’s Family Trust (TX.).

Too Much Bling–Lil’ Mary Jane by Special Rate; MR. SCISSORS, g, 3, LS, Mcl 12500, 8-2, 5 1/2f, 1:06 . B-Keene Thoroughbreds, LLC (TX.).

Vronsky–Elana Mar by Cyclotron; ON MARS, f, 3, DMR, Msw, 8-1, 1mT, 1:35 1/5. B-Ed Bernstein & Andrew Molasky (CA.).

Afleet Alex–Woods Bay by Mr. Greeley; GREEN FLEET, g, 4, WO, Moc 25000, 8-2, 1 1/16m, 1:45 1/5. B-William D. Graham (ON.). $35,000 ’17 KEESEP. *1/2 to Go Go Rocket($290,195).

Blame–Renee’s Queen by After Market; SUSPECT, g, 4, LS, Mcl 20000, 8-2, 5fT, :56 4/5. B-Stoneway LLC (KY.). $37,000 ’17 FTKOCT.

Creative Cause–Lemons On Top by Lemon Drop Kid; SOOTHING, f, 4, DMR, Mcl 20000, 8-2, 1m, 1:39 2/5. B-Heinz J. Steinmann (KY.). $70,000 ’17 KEESEP.

Frost Giant–Marquet Rate by Marquetry; THE HAPPY GIANT, g, 4, CNL, Msw, 8-2, 2mT, 3:33 3/5. B-Kingsport Farms LLC (NY.).

Hunters Bay–Sister Ponche by Ponche; KINDERGARTENGRADER, g, 4, HST, Mcl 4000, 8-2, 6 1/2f, 1:19 3/5. B-Judy Karlin (FL.). $1,200 ’17 OBSJAN.

Magician (IRE)–Alyssa’s Dream by Wiseman’s Ferry; CARK, g, 4, CNL, Mcl 16000, 8-2, 1 1/16mT, 1:46 . B-Gunpowder Farms LLC (KY.). $25,000 ’16 KEENOV.

Canaveral–Seven Courses by Formal Dinner; COCOA PARFAIT, m, 5, PRM, Mcl 7500, 8-1, 1m 70y, 1:47 . B-Peppermint, LLC (IA.).

Getaway (GER)–Clonsingle Native (IRE) by Be My Native; A SILENT PLAYER (IRE), g, 5, CNL, Msw, 8-2, 2mT, 3:32 . B-Gerry Caplis (IRE.). 17,500EUR ’15 TATNNH; 40,000EUR 2018 TATJUN.

Lite the Fuse–My Lil’ Red Rodeo by Regal Sanction; QUIBERON BAY, g, 5, MTH, Msw, 8-2, 1 1/16mT, 1:42 4/5. B-Joan Milne (NJ.).

Marino Marini–Broke in Blairsden by Bonus Money (GB); WADABOUTDAREST, m, 5, WYO, Msw, 8-2, 5 1/2f, 1:06 3/5. B-Vadnais Family Trust (CA.). $2,400 2017 BESJAN.