North American Maiden Winners August 20

Big Brown–Guinevere’s Reign by Silver Deputy; NEW YORK ONE, r, 2, MNR, Msw, 8-19, 4 1/2f, :54 . B-Hibiscus Stable (NY.).

Gemologist–Holy Reina by Macho Uno; IMPERIAL KING, g, 2, PID, Msw, 8-20, 5f, :58 3/5. B-Three Chimneys Farm, LLC (KY.).

Gone Astray–Pago Island by Island Whirl; FLORALA AL, c, 2, GP, Mcl 40000, 8-20, 5f, :59 4/5. B-Flying Finish Farm, George Klein & Debbi Klein (FL.).

Half Ours–Expect Miracles by Valid Expectations; EXPECT OURS, f, 2, EVD, Msw, 8-19, a5fT, :58 1/5. B-James Ronald Magnon (LA.).

Khozan–Kiss N Karen by Untuttable; LIV AND LET LIV, f, 2, GP, Mcl 25000, 8-20, 6f, 1:12 3/5. B-Stonehedge, LLC (FL.).

Liberty Gold–Jacobita by Forest Wildcat; CAMDEN HIGH, f, 2, EMD, Mcl 15000, 8-19, 5f, :58 1/5. B-Keith Swagerty & Jan Swagerty (WA.).

Macho Uno–La Defense by Wild Again; LETTERED OLIVE, f, 2, IND, Msw, 8-20, 5f, :59 2/5. B-Joe Cowles & Emily Cowles (KY.). *1/2 to Anyportinastorm(G3P$313,525).

Phantom Wildcat–Time On My Hands by Orientate; BIG DUKE, c, 2, GG, Msw, 8-20, 5 1/2f, 1:05 3/5. B-Richard Barton Enterprises (CA.). $1,200 ’19 CTNAUG.

Point of Entry–Morilles (GB) by Montjeu (IRE); BIG BIG PLANS, f, 2, WO, Moc 25000, 8-20, 5 1/2f, 1:05 4/5. B-Sean Fitzhenry (ON.). $17,000 ’19 KEESEP.

Reload–Shes Into Mischief by Into Mischief; ROCKET RELOAD, f, 2, WO, Moc 40000, 8-20, 5fT, :56 4/5. B-Denny Andrews (KY.).

Tapizar–Sing Dixie Sing by Dixie Union; QUICK TEMPO, c, 2, AP, Msw, 8-20, 4 1/2f, :54 2/5. B-Albert G. Bell & Joyce E. Bell (KY.). $20,000 ’19 FTKOCT; $75,000 2020 OBSSPR.

Algorithms–Bob N Betty by Stormy Atlantic; BETTY’S GOT RYTHM, f, 3, PEN, Mcl 7500, 8-19, 1m 70y, 1:45 3/5. B-Stephanie Abraham & Donald Fallon (PA.). $6,000 ’18 FTMOCT.

American Pharoah–Beholden by Cat Thief; THANKFUL, f, 3, SAR, Msw, 8-20, 1 1/8m, 1:51 . B-Profoal Partners 2, LLC (KY.). $625,000 ’18 FTSAUG. *1/2 to Brazen Persuasion(G3).

Commissioner–Braun ‘n Gold by Forestry; RIDGE WEST, g, 3, BTP, Mcl 10000, 8-20, 6f, 1:15 3/5. B-Steve M. DeMaiolo & Beechwood Racing Stable LLC (OH.).

Conveyance–A Shot Away by Posse; MOVE IT, g, 3, EVD, Mcl 5000, 8-19, 5 1/2f, 1:06 3/5. B-Rob Auerbach (KY.). $70,000 ’18 FTKOCT.

Creative Cause–Mrs. Patmore by Elusive Quality; DONA CAMILE, f, 3, GP, Mcl 10000, 8-20, 6f, 1:12 . B-Theta Holding 1, Inc. (KY.).

Flat Out–Azidiscount by Repriced; FLAT DISCOUNT, f, 3, MNR, Mcl 15000, 8-19, 5 1/2f, 1:06 3/5. B-Gerald Holt (KY.).

Giant Gizmo–Zilberra by El Corredor; YASINIA, f, 3, WO, Moc 25000, 8-20, 1 1/16m, 1:47 3/5. B-Yvonne Schwabe Thoroughbreds (ON.).

Grindstone–Forty Something by Slew’s Saga; FORTY KNOT CURRENT, f, 3, EMD, Mcl 15000, 8-19, 6 1/2f, 1:17 4/5. B-Dr. & Mrs. Jack B. Root Jr. (OR.).

Jimmy Creed–Jade Eyed by Friendly Lover; THREEPOINTNINENINE, g, 3, SAR, Mcl 40000, 8-20, 5 1/2fT, 1:02 2/5. B-Pinnacle Farms Bloodstock LLC (NY.).

Lentenor–June’s Best by Eavesdropper; DYNAH MAC, f, 3, IND, Mcl 10000, 8-20, 1 1/16m, 1:49 1/5. B-RNB Farms, Richard Kern & Elizabeth Kern (IN.).

Maclean’s Music–Pint by Afternoon Deelites; ZYDECO MUSIC, f, 3, EVD, Mcl 12500, 8-19, 7f, 1:27 1/5. B-Barney Core & Regina Core (LA.).

Mondavi–Hearts and Roses by Lion Heart; OUR NEIGHBOR BOYS, g, 3, IND, Msw, 8-20, 1mT, 1:42 4/5. B-Breakway Farm LLC (IN.).

Orb–His Beauty by Adcat; BACKSIDE BEAUTY, f, 3, AP, Msw, 8-20, 5fT, :57 2/5. B-Nursery Place (KY.). $60,000 ’18 KEESEP; $150,000 2019 OBSAPR. *1/2 to Temper Mint Patty(G3P$415,916).

Paddy O’Prado–Changing Vista by Changeintheweather; SECRET VISTA, g, 3, EVD, Mcl 12500, 8-20, 7f, 1:27 2/5. B-J. Adcock & Hume Wornall (LA.). $10,000 ’18 ESLYRL.

Paddy O’Prado–Lady of the Glen by Purim; LADY O’PRADO, f, 3, IND, Mcl 16000, 8-20, 1m 70y, 1:43 4/5. B-Lisa Turney & Tim Turney & Jerry Romans Jr. (KY.). $5,000 ’18 FTKOCT.

Palace Malice–Pissarro by Empire Maker; PALACE KID, c, 3, LRL, Mcl 10000, 8-20, 5 1/2f, 1:04 2/5. B-Fitzhugh, LLC (MD.).

Rascal Cat–Threetimesawonder ($299,167), by Three Wonders; STORM KITTEN, f, 3, ASD, Mcl 5000, 8-19, 7 1/2f, 1:38 2/5. B-Guy Kling (MB.).

Ready’s Image–Perpetuity by Successful Appeal; HELLS BELLS HELEN, f, 3, PID, Mcl 7500, 8-19, 6f, 1:11 3/5. B-W. John Bourke & Lowell F. Allen (OH.).

Revolutionary–Jib by Mizzen Mast; GUMMER, g, 3, BTP, Mcl 12500, 8-20, 5fT, :58 2/5. B-Robert J. Hunt (KY.).

Run Away and Hide–La Danseur by Northern Afleet; DEAR THEODOSIA, f, 3, BTP, Mcl 5000, 8-20, 6f, 1:14 4/5. B-Edward K. Roggenkamp III (KY.).

Seek Again–Irish Pleasure by Awesome Again; IRISH HALO, f, 3, CBY, Mcl 25000, 8-19, 1mT, 1:37 1/5. B-Murray Stroud (FL.). $20,000 ’18 KEESEP.

Shanghai Bobby–Dressed in Gold by Black Tie Affair (IRE); BOBBY’S GOLDENGIRL, f, 3, DEL, Msw, 8-20, 1m, 1:38 2/5. B-Old Dominion Thoroughbreds & Kathryn Nikkel (KY.).

Talent Search–Bess’ Dream by Star Dabbler; WHY BE CIVIL, f, 3, PEN, Mcl 7500, 8-19, 5 1/2f, 1:06 2/5. B-Renpher Stable (PA.).

The Big Beast–I Am Sarah by Awesome Again; SHAWSY, f, 3, IND, Mcl 5000, 8-20, 6f, 1:12 3/5. B-Cedar Gate Farm LLC (FL.).

Twirling Candy–Summer Rendezvous by Forest Wildcat; FUDGE, g, 3, PID, Mcl 15000, 8-20, 5 1/2f, 1:04 3/5. B-Lonnie Stokes (KY.).

Uncle Mo–Luna Time (G3), by Malibu Moon; MONA LUNA, f, 3, LRL, Msw, 8-20, 1 1/8m, 1:51 1/5. B-Dorsey Brown & Richard Palmer (MD.).

Vronsky–Hi Ho Yodeler by Swiss Yodeler; CAPTAIN FURY, c, 3, GG, Mcl 5000, 8-20, 5 1/2f, 1:05 . B-Todd Marshall & Andrew Molasky (CA.).

Windsor Castle–Lady Eleanor by Vision and Verse; MARYLEE, f, 3, CT, Mcl 5000, 8-20, 6 1/2f, 1:23 . B-John Robert Shuler (WV.).

Alternation–Dixie Darling by Dixie Union; SOUTHERN HUMOR, g, 4, BTP, Mcl 5000, 8-20, 6f, 1:14 4/5. B-Ruth C. Brightbill (KY.). $20,000 ’17 TEXAUG.

Cool Coal Man–Slewsville by Petionville; IMA COALMAN, g, 4, GP, Mcl 12500, 8-20, 1m, 1:38 2/5. B-Mr. & Mrs. Jan Alan Meehan & Mr. & Mrs. John T Petika (FL.).

Harbor the Gold–Alpine Lass by Officer; RENO ROY, g, 4, EMD, Mcl 5000, 8-19, 1m, 1:38 1/5. B-Bar C Racing Stables Inc (WA.). $3,200 ’17 WASAUG.

He’s Had Enough–Tiz Four by Tiznow; TIZ ENOUGH, f, 4, GP, Msw, 8-20, 7f, 1:22 4/5. B-Addison Clare Silva Jr. (FL.). $24,000 ’17 OBSOCT.

Mad Flatter–Estaprimo by Primal Storm; MAD MOMMA, f, 4, PEN, Mcl 7500, 8-19, 5 1/2f, 1:06 4/5. B-Glenn E. Brok LLC (PA.).

Scat Daddy–Gingivere by Chester House; COBALT BARON, g, 4, PEN, Mcl 16000, 8-19, 1m 70yT, 1:38 3/5. B-Robert G. Schaedle (KY.).

Tritap–All Apologies by Mahogany Hall; TAPITTIZER R V F, f, 4, MNR, Mcl 4000, 8-19, 1m, 1:46 1/5. B-Scott Alexander (MD.). *1/2 to No Brakes($437,978).

Warrior’s Reward–Bitter Lemon by Lemon Drop Kid; SINGLE FOCUS, g, 4, LRL, Mcl 16000, 8-20, 1m, 1:40 . B-William M. Backer Revocable Trust (VA.).

Flat Out–Ginger Mint by Milwaukee Brew; FLAT OUT FABULOUS, m, 5, WO, Mcl 5000, 8-20, 5 1/2f, 1:06 3/5. B-Richard Lister (ON.). C$40,000 ’16 ONTSEP.