North American Maiden Winners August 21

Bakken–Yoorock Gal by Yoonevano; MI REYNA, f, 2, HST, Msw, 8-20, 6f, 1:13 3/5. B-Elton H. Gunther (BC.). C$7,500 ’19 BRCSEP.

Bayern–Forever Sunshine by Rockport Harbor; HEZA WAY MAKER, c, 2, EVD, Msw, 8-21, a5fT, :57 1/5. B-Hill ‘n’ Dale Equine Holdings, Inc. (KY.). $7,000 ’19 KEESEP. *1/2 to Bronx Beauty(MSW$519,270).

Bluegrass Cat–Penny N Mitzi by More Than Ready; FLOAT ON, c, 2, GG, Mcl 12500, 8-21, 5f, 1:00 3/5. B-Michael Jawl (CA.).

Coast Guard–Go Jackie Go by Matty G; ZIPPIN SEVENZ, f, 2, EMD, Mcl 15000, 8-20, 5f, :57 4/5. B-Ron Hagen & Nina Hagen (WA.). $8,500 ’19 WASAUG.

Constitution–La Rambla by City Zip; LA LIBERTEE, f, 2, ELP, Msw, 8-21, 5 1/2fT, 1:05 3/5. B-Tracy Farmer (KY.).

Fed Biz–Madre Ditutticapi by Street Boss; DOCS SEVEN, f, 2, AP, Msw, 8-21, 4 1/2f, :52 1/5. B-Serendipity Farm (KY.). $3,000 ’19 FTKOCT.

Medaglia d’Oro–Centre Court (G1$961,048), by Smart Strike; NAVRATILOVA, f, 2, ELP, Msw, 8-21, 5 1/2fT, 1:06 3/5. B-G. Watts Humphrey Jr. (KY.).

Mr. Big–Perched by Into Mischief; BIG FISH, g, 2, DMR, Msw, 8-21, 1mT, 1:37 2/5. B-George Krikorian (CA.). $45,000 ’19 CTNAUG.

Orb–Lady On Holiday by Harlan’s Holiday; EAGLE ORB, c, 2, SAR, Msw, 8-21, 6f, 1:11 . B-Barry R. Ostrager (NY.). $50,000 ’18 FTNOCT; $95,000 ’19 FTNAUG.

Street Boss–Burning Faith by Cat Thief; KEWPIE DOLL, f, 2, LRL, Msw, 8-21, 5 1/2f, 1:03 3/5. B-Allen Poindexter & Kevin Welsh (KY.). $7,500 ’19 FTKOCT.

Young Brian–Spicy Blonde by Speightstown; MIGHTY THOMAS, g, 2, GP, Mcl 16000, 8-21, 5f, :59 4/5. B-John Liviakis (FL.).

Animal Kingdom–Precision Farming by Smart Strike; ORAZIO, g, 3, WO, Moc 25000, 8-21, 1 1/16m, 1:45 1/5. B-Anderson Farms Ont. Inc. (ON.). $33,000 ’18 KEESEP.

Bakken–Winning Toast by Forest Camp; TORIADOR, g, 3, HST, Msw, 8-20, 1 1/16m, 1:45 . B-Dr. Sheila McDonald (BC.). C$2,500 ’18 BRCSEP. *1/2 to Red Doctober($495,158).

Bayern–Missy’s Advantage by Tactical Advantage; JACK’S ADVANTAGE, c, 3, ELP, Mcl 16000, 8-21, 1m, 1:37 4/5. B-Georgia Farms Inc (KY.). $100,000 ’18 KEESEP. *1/2 to Good Morning Diva(MG3P$328,578).

Blame–Miz Topgallant by Mizzen Mast; KILKEA, f, 3, SAR, Msw, 8-21, 1mT, 1:36 1/5. B-Eden Farm (NY.). $65,000 2019 OBSAPR.

Dontmesswithkitten–Interrogar by Tejabo; WE GOT IT COVERED, g, 3, HST, Mcl 4000, 8-20, 6 1/2f, 1:19 2/5. B-Ralph Jesiak (BC.). C$8,000 ’18 BRCSEP. ***FIRST WINNER FOR SIRE

Freud–Happily Ours by Half Ours; OUR DESTINY, c, 3, SAR, Msw, 8-21, 5 1/2fT, 1:01 2/5. B-Sequel Stallions New York LLC & JMJ Racing Stables, LLC (NY.).

Idiot Proof–Continental Wine by Flying Continental; WINE PROOF, f, 3, GG, Mcl 5000, 8-21, 5 1/2f, 1:05 2/5. B-Francis O’Leary (CA.).

Iffraaj (GB)–Pussycat Lips (IRE) by Holy Roman Emperor (IRE); SURROUND (IRE), f, 3, GG, Msw, 8-21, 1 1/16mT, 1:46 1/5. B-Epona Bloodstock Ltd (IRE.). 110,000EUR ’18 GOFORB.

J P’s Gusto–Great Chance by Any Given Saturday; BAND SWEETHEART, f, 3, MTH, Mcl 40000, 8-21, 5fT, :57 1/5. B-Pine Branch Stable (FL.).

Japan–Roman Renegade ($349,845), by Roman Ruler; DRACARYS FIRE, c, 3, EVD, Mcl 5000, 8-21, 7f, 1:25 3/5. B-Juan Cajigas (NY.). $7,500 ’18 FTMOCT.

Katz My Song–Purple Moon by Kiridashi; KATZ ON THE MOON, g, 3, WO, Mcl 5000, 8-21, 5 1/2f, 1:05 2/5. B-Bruno Schickedanz (FL.).

Khozan–One to Five by Naevus; R PRIVATE JET, g, 3, GP, Mcl 50000, 8-21, 6f, 1:10 4/5. B-Brent Fernung & Crystal Fernung (FL.). $82,000 ’18 OBSOCT. *1/2 to Pay Any Price(MSW$718,443).

Native Ruler–Tosca’s Kiss by Stormy Atlantic; TOSKA’S RULER, g, 3, PRM, Msw, 8-21, 5 1/2f, 1:04 1/5. B-Dennis Erwin Schrader (IA.).

New Year’s Day–Ultimatum by Mineshaft; FINAL DEMAND, f, 3, GG, Mcl 5000, 8-21, 5 1/2f, 1:05 1/5. B-George Krikorian (CA.).

Pioneerof the Nile–Sweet Mariage by Forestry; DUCHESS OF ARABI, f, 3, EVD, Msw, 8-21, a5fT, :57 2/5. B-Circle H Farm (KY.).

Race Day–Comic Page by Distorted Humor; THE FEATURE, c, 3, ELP, Msw, 8-21, 5 1/2f, 1:04 3/5. B-Nancy Vanier & Lyda Williamson (KY.).

Revolutionary–Tap for Gold by Pleasant Tap; NEXT REVOLT, c, 3, DMR, Mcl 20000, 8-21, 1m, 1:37 4/5. B-Haymarket Farm LLC (KY.). $130,000 2019 OBSAPR. *1/2 to Spina(SP$270,360) *1/2 to Sassy Sienna(G3$426,766).

Run Production–Brylantripltrouble by Lydgate; BOSSY’S TROUBLE, f, 3, EVD, Mcl 5000, 8-20, 5 1/2f, 1:08 . B-Phyllis Comeaux & Juan Ramos (LA.).

Save Big Money–Mizoes Ready by More Than Ready; MIZONEY, f, 3, RP, Mcl 7500, 8-21, 5 1/2f, 1:04 3/5. B-Center Hills Farm (OK.).

Square Eddie–Octogarian by Rock Hard Ten; PUSHING SIXTY, f, 3, DMR, Msw, 8-21, 1mT, 1:35 2/5. B-Reddam Racing LLC (CA.).

Stay Thirsty–American Beauty by U S Ranger; ARRESTING, f, 3, CBY, Mcl 15000, 8-20, 1m, 1:40 2/5. B-Joe Friedberg & Carolyn Friedberg (MN.).

Strong Mandate–Hen Party by Hennessy; MR. NASTY, g, 3, ALB, Mcl 6500, 8-21, 6 1/2f, 1:17 4/5. B-Glendalough LLC (KY.). $37,000 ’18 FTKJUL; $60,000 ’18 FTKOCT.

Take Charge Indy–Impending Storm by Mineshaft; RUNNER RUNNER INDY, g, 3, LRL, Mcl 10000, 8-21, 1m, 1:39 4/5. B-DJ Stables (KY.). $11,000 ’18 KEESEP. *1/2 to Fiery Opal($297,235) *1/2 to Big Gemmy(MSP$256,429).

Tapit–Wine Princess (G2$461,561), by Ghostzapper; ASHIHAM, c, 3, SAR, Msw, 8-21, 1 1/8m, 1:49 4/5. B-DATTT Farm, LLC (KY.). $800,000 ’18 KEESEP.

Temple City–Lucky Nita by Deputy Minister; MAYAN QUEEN, f, 3, LRL, Mcl 16000, 8-21, 1mT, 1:43 2/5. B-Country Life Farm (MD.). $18,000 ’17 FTMDEC. *1/2 to Where’s Rosie B(SW$257,974).

Tom’s Tribute–Mindy’s Birthday (IRE) by Singspiel (IRE); HULA KING, g, 3, GG, Mcl 20000, 8-21, 1 1/16mT, 1:46 . B-DP Racing (CA.).

Uncle Mo–Preemptive Attack by Smart Strike; POSITIVE DANGER, f, 3, AP, Msw, 8-21, a1 1/16mT, 1:45 3/5. B-Edward A. Seltzer & Beverly Anderson (KY.). *1/2 to Sky Treasure(G2$492,426) *1/2 to Surgical Strike(G3$428,049).

Wicked Strong–Friendly Livi by Friendly Island; ALASTOR, g, 3, GP, Mcl 25000, 8-21, 1 1/16mT, 1:42 2/5. B-Sean Curtin (KY.). $28,000 ’18 FTKJUL; $16,000 2019 OBSAPR.

Desert Party–Gleaming Lady by Suave; TEXAS PROMO GIRL, f, 4, EVD, Mcl 20000, 8-21, a5fT, :57 2/5. B-Stone Bridge Farm, LLC (NY.). $7,500 ’17 OBSOCT; $3,500 2019 OBSJUN.

First Samurai–Steady Course by Old Trieste; RANGER UP, g, 4, HST, Mcl 16000, 8-20, 1 1/16m, 1:46 . B-Stone Farm (KY.). $575,000 ’17 KEESEP. *1/2 to Mastery(G1$511,200).

Handsome Mike–Karen’s Angel by Quiet American; JEANIE’S ANGEL, f, 4, GP, Mcl 12500, 8-21, 1 1/16mT, 1:43 1/5. B-Helen Barbazon & Joseph Barbazon (FL.). $13,000 2018 OBSJUN.

Midshipman–Wonder Legend by Touch Gold; DONE WONDERING, g, 4, PRM, Mcl 7500, 8-21, 5 1/2f, 1:06 . B-Dave McShane & Don Frazier (IA.).

My Pal Charlie–I’mavikingprincess by I’ma Hell Raiser; VENN, g, 4, EVD, Msw, 8-21, a1mT, 1:38 2/5. B-Marcia Lamarche (LA.).

Sligo Bay (IRE)–Siddona by Whiskey Wisdom; SWEET SHADES, f, 4, WO, Mcl 15000, 8-20, 1mT, 1:38 3/5. B-Dr. B Van Arem (ON.). C$9,000 ’17 ONTAUG.

Street Hero–Nans Mountainheart by Monashee Mountain; HEART STREET, f, 4, GG, Mcl 8000, 8-20, 1m, 1:40 2/5. B-Roberto Gonzalez, Wright Batlin, Marc Batlin & Kathy Parnello (CA.).

Violence–Jackson’s Hatrixie by Hear No Evil; HONKY TONK WOMAN, f, 4, HST, Mcl 4000, 8-20, 6 1/2f, 1:19 2/5. B-William Lynn Jones (KY.). $17,000 ’16 KEENOV; C$43,000 ’17 BRCSEP.

Windsor Castle–Bella Uno by Even the Score; CASTLE OF CAYLEE, f, 4, CT, Mcl 12500, 8-21, 4 1/2f, :54 1/5. B-David E Winpigler Sr. (WV.).

Jump Start–Fancy Expresso by Artie Schiller; HOMEMADE MOONSHINE, g, 5, CT, Mcl 5000, 8-20, 6 1/2f, 1:22 3/5. B-Sally Ann Yeckley (MD.).

Poseidon’s Warrior–Sailing Time by Unbridled Time; LA DUQUESA, m, 5, CT, Mcl 12500, 8-21, 4 1/2f, :53 4/5. B-Carlos Rafael & LeAnne M. Robbins (FL.). $20,000 ’16 OBSAUG.