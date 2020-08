North American Maiden Winners August 22

Archarcharch–Sunrise Bay by Jazil; ONENIGHTSTANDARDS, c, 2, ELP, Mcl 30000, 8-22, 1mT, 1:42 2/5. B-Richlyn Farm (KY.). $1,000 ’19 FTKOCT.

Cairo Prince–Pantanal by Congrats; NAUTILUS, c, 2, SAR, Msw, 8-22, 7f, 1:24 3/5. B-Haymarket Farm LLC (KY.). $75,000 ’19 KEESEP; $130,000 2020 OBSMAR.

Fed Biz–Need an Angel by Pulpit; FALCONS FURY, c, 2, GG, Mcl 32000, 8-22, 1mT, 1:41 1/5. B-Buck Pond Farm, Inc. (KY.). $25,000 ’19 KEESEP.

Ghostzapper–Dreamup by Bernardini; INNER GHOST, c, 2, MTH, Msw, 8-22, 5fT, :58 . B-Godolphin (KY.).

Girolamo–Solarana (ARG) (G2), by Mutakddim; PERUVIAN DANCER, c, 2, GP, Msw, 8-22, 7f, 1:26 . B-Stud Recoveco LLC (KY.). *1/2 to Peruvian Appeal (G1P$333,088).

Girolamo–Discreetly Okie by Discreet Cat; OKIE STRONG, g, 2, RP, Msw, 8-21, 5 1/2f, 1:05 3/5. B-Richter Family Trust (OK.).

Graydar–As Noted by Giant Gizmo; MORE SAVVY, f, 2, WO, Moc 25000, 8-22, 5 1/2f, 1:06 3/5. B-James Everatt, Janeane Everatt & Arika Everatt-Meeuse (ON.).

Idiot Proof–She’s an I Full by Restless Con; HOUSE OF TARGARYEN, f, 2, GG, Mcl 12500, 8-22, 5f, :59 3/5. B-Andreas Psarras (CA.).

Not This Time–Sheza Smoke Show (G3), by Wilko; PRINCESS NOOR, f, 2, DMR, Msw, 8-22, 5 1/2f, 1:04 . B-International Equities Holding, Inc. (KY.). $135,000 ’19 KEESEP; $1,350,000 2020 OBSSPR.

Prospective–Vivid Sunset by Mt. Livermore; DANG IT, g, 2, GP, Mcl 25000, 8-22, 6f, 1:13 3/5. B-John C. Oxley (FL.). $2,000 ’19 FTKFEB.

Speightster–Majestic Maria by Maria’s Mon; AMPERSAND, c, 2, SAR, Msw, 8-22, 5 1/2f, 1:04 1/5. B-Sally J. Anderson (FL.). $26,000 ’19 OBSOCT; $34,000 2020 OBSSPR.

Speightstown–Lady Shakespeare (G2$495,608), by Theatrical (IRE); LADY SPEIGHTSPEARE, f, 2, WO, Msw, 8-22, 7fT, 1:20 4/5. B-Charles Fipke (KY.).

The Big Beast–Take Me to Zuber by Toccet; MON PETIT CHOU, f, 2, GP, Msw, 8-22, 5 1/2f, 1:04 3/5. B-Ocala Stud (FL.). $110,000 2020 OBSSPR.

Tiznow–Catch the Moon by Malibu Moon; MIDNIGHT BOURBON, c, 2, ELP, Msw, 8-22, 1m, 1:37 1/5. B-Stonestreet Thoroughbred Holdings LLC (KY.). $525,000 ’19 KEESEP. *1/2 to Cocked and Loaded (G3$497,660) *1/2 to Girvin (G1$1,624,392).

Central Banker–Keep Right by Street Cry (IRE); CENTRAL EXIT, f, 3, SAR, Mcl 25000, 8-22, 6f, 1:10 4/5. B-Chester Broman & Mary R. Broman (NY.). $20,000 2019 FTMMAY.

Creative Cause–Jurys Out by Lawyer Ron; CREATIVE ALIBI, f, 3, DEL, Mcl 12500, 8-22, 6f, 1:12 2/5. B-Ledgelands LLC & Andrew C. Ritter (KY.). $32,000 2019 OBSMAR.

Exclusive Quality–American Swagger by Mr. Sekiguchi; AMERICAN QUALITY, g, 3, MTH, Msw, 8-22, a5 1/2fT, 1:03 4/5. B-Horse Research Center (FL.).

Ghostzapper–Rainbow View (champion in Europe, highweight in England, $1,129,408), by Dynaformer; IF NOT NOW, g, 3, MTH, Mcl 16000, 8-22, 1 1/16mT, 1:43 4/5. B-George Strawbridge Jr. (KY.).

Half Ours–Suitefriendsofmine by Richter Scale; HALF MINE, f, 3, LAD, Mcl 5000, 8-22, 5 1/2f, 1:07 2/5. B-Cypress Bend Farm (LA.).

Into Mischief–Corderosa by Aldebaran; LANE WAY, c, 3, DMR, Msw, 8-22, 1mT, 1:36 1/5. B-GWTW Horses LLC (KY.). $550,000 2019 OBSMAR.

Medaglia d’Oro–Winner by Horse Chestnut (SAF); STORM AT SEA, f, 3, ELP, Msw, 8-22, 1m, 1:37 4/5. B-Chadds Ford Stable LLC (KY.). $255,000 2020 FTKHRA. *1/2 to Ocho Ocho Ocho (G3$852,360).

Mineshaft–Well Received by Any Given Saturday; MINEWELLRECEIVED, f, 3, MTH, Mcl 10000, 8-22, 1m, 1:41 4/5. B-Dormellito Stud (KY.).

Orb–Sacred Smoke by Indian Charlie; A LITTLE VOODOO, f, 3, WO, Moc 40000, 8-22, 7 1/2fT, 1:29 4/5. B-Castleton Lyons (KY.). $30,000 ’18 KEESEP.

Summer Front–Negotiable by Hat Trick (JPN); MEET MICHELLE, f, 3, LRL, Mcl 10000, 8-22, 1m, 1:41 1/5. B-Dr. Liam Gannon (ON.). C$4,500 ’18 ONTAUG.

Tonalist–Magestic Stinger by Majestic Warrior; TAPALIST, c, 3, LAD, Msw, 8-22, 7f, 1:25 2/5. B-Golden Pedigree LLC (KY.). $70,000 ’17 KEENOV; $275,000 ’18 KEESEP; $32,000 2019 KEENOV.

Uncle Mo–Nadeshiko (MSW$255,968), by Honour and Glory; HOLYFIELD, g, 3, WO, Msw, 8-22, 1 1/16mT, 1:40 . B-Anderson Farms Ont. Inc. & Rod Ferguson Farms Ltd. (ON.).

Violence–South Street Gal by Street Sense; VIOLENZA, f, 3, ELP, Msw, 8-22, 5 1/2fT, 1:05 4/5. B-Randy Bloch, et al (KY.).

Boys At Tosconova–Riotous Miss (SP$382,310), by Brief Ruckus; BRET’S LEGACY, g, 4, CT, Mcl 5000, 8-22, 4 1/2f, :53 . B-Barry R. Ostrager (NY.). $5,000 ’17 KEEJAN. *1/2 to Gitchee Goomie (G3$680,520).

Central Banker–Midnight Show by Joyeux Danseur; MIDNIGHT BANKER, f, 4, MTH, Mcl 10000, 8-22, 5 1/2f, 1:06 3/5. B-Midnight Stables (NY.).

Kantharos–Lava Lady by Slew City Slew; HYDRA, f, 4, DEL, Mcl 25000, 8-22, 5 1/2f, 1:05 . B-Bull Dog Racing (FL.). $20,000 ’17 OBSJAN; $130,000 2018 OBSMAR.

Lookin At Lucky–My Lucky Logan by Harlan’s Holiday; STRIKING IT LUCKY, g, 4, DEL, Mcl 25000, 8-22, a1 1/16mT, 1:46 1/5. B-Science Fiction Farms, LLC (PA.). $25,000 2018 FTMMAY.

Paddy O’Prado–Honeymooner by Suave Prospect; EXACTA, f, 4, EVD, Msw, 8-22, a1mT, 1:37 3/5. B-Spanish Cross Stable, LLC & Allen Chiasson (LA.). $24,000 ’17 ESLYRL.

Phone Charger–No Tears by Game Plan; TEARS OF FEAR, f, 4, CPW, Msw, 8-22, 5 1/2f, 1:12 1/5. B-Tim Goolsbey (ND.).

Smart Bid–Red Peak by Rimrod; SMART RED, f, 4, DEL, Mcl 5000, 8-22, 1m, 1:42 3/5. B-Mr. & Mrs. Randall L. Rolfe & George Strawbridge Jr. (NY.).

Country Day–Indian Angel by Indian Charlie; OZETTE, m, 5, AP, Mcl 20000, 8-22, a5fT, :58 4/5. B-Flying I Ranch LLC & Millard R. Seldin Revocable Trust (KY.).

Orb–Schooner Bay (MSW$301,516), by Archers Bay; OROSCOPO, g, 5, GP, Mcl 10000, 8-22, 6 1/2f, 1:18 2/5. B-Martha J Mulholland & Tom Grether Farm, Inc. (KY.). $75,000 ’16 KEESEP; $325,000 2017 OBSAPR. *1/2 to Indian Pond (G2P$266,122).