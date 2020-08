North American Maiden Winners August 23

Bernardini–Queenie’s Song by Unbridled’s Song; OLIVIAOFTHEDESERT, f, 2, ELP, Msw, 8-23, 1m, 1:39 . B-Timber Town Stable, LLC & Jane Winegardner (KY.). $320,000 ’19 KEESEP.

Cairo Prince–Zapara by Not for Love; BASSO, c, 2, MTH, Msw, 8-23, 5 1/2f, 1:05 3/5. B-Arthur St George & Lee Mauberret (KY.). $40,000 ’19 KEESEP.

Cape Canaveral–Inca Beauty by Pure Prize; RUDIE CAN’T FAIL, g, 2, CTM, Mcl 12500, 8-23, 5f, 1:01 3/5. B-Alivia Paige Kettleson (AB.).

Fed Biz–Glencoe Church by Capote; MY MARGARET ANNE, f, 2, ELP, Mcl 30000, 8-23, 1mT, 1:42 1/5. B-Crowning Point Farm (KY.). $10,000 ’19 FTKOCT.

Kela–Lauren’s Turn by Lion Heart; KELA’S TURN, f, 2, PRM, Msw, 8-22, 5 1/2f, 1:04 2/5. B-Loretta McClintock (IA.).

More Than Ready–Holiday’s Jewel (SP$393,052), by Harlan’s Holiday; CALDEE, f, 2, SAR, Msw, 8-23, 1 1/16mT, 1:42 . B-Shortleaf Stable (KY.).

Not This Time–Camille C (G2P$400,205), by Roman Dancer; NEEDLESS TO SAY, f, 2, DMR, Msw, 8-23, 5 1/2f, 1:04 4/5. B-Harris Farms (CA.).

Not This Time–Dawnie Macho by Macho Uno; TIME GOES ON, c, 2, PRM, Msw, 8-23, 5 1/2f, 1:04 3/5. B-Albaugh Family Stables (IA.).

Outwork–Blue Orleans by Bluegrass Cat; FIFTH RISK, f, 2, SAR, Msw, 8-23, 6f, 1:12 1/5. B-DocAtty Stables, LLC (KY.). $160,000 ’19 FTKJUL.

Society’s Chairman–Jademarie by Malibu Moon; DOWNLOAD, c, 2, WO, Msw, 8-23, 7fT, 1:22 . B-Robert Marzilli (ON.). C$200,000 ’19 ONTAUG.

Southern Image–She’s Outta There by Old Topper; SILK ROAD SALLY, f, 2, GG, Msw, 8-22, 6f, 1:11 2/5. B-Dr. & Mrs. William T. Gray (CA.).

Temple City–Kerfuffle by Henny Hughes; TEMPLE OF ZOOM, f, 2, CTM, Msw, 8-23, 5f, 1:00 3/5. B-Brandywine Farm & Jim & Pam Robinson (KY.). $3,500 ’18 KEENOV.

Tizway–Moira Delaney by Hennessy; HOG WILD, g, 2, EVD, Mcl 15000, 8-22, 4 1/2f, :53 1/5. B-Dream Walkin Farms Inc (KY.).

Vronsky–My Maloof Rocker (MSP$323,794), by Unusual Heat; DOC ADAMS, c, 2, GG, Msw, 8-23, 6f, 1:11 1/5. B-Nick Alexander (CA.).

Alternation–Didhementionmyname by Thunder Gulch; S S ALTERNATE, f, 3, MNR, Msw, 8-23, 5 1/2f, 1:07 4/5. B-Williams Racing Corp (WV.).

Big Drama–Miss Grandiose by Grand Slam; STARSHIP VOYAGER, f, 3, GP, Msw, 8-23, 6f, 1:10 3/5. B-Carl Bowling & Hallmarc Stallions LLC (FL.). $30,000 2019 OBSJUN.

Bodemeister–Sassy Kitten by Kitten’s Joy; ALL ABOUT KATHERN, f, 3, GP, Mcl 16000, 8-23, 1mT, 1:35 4/5. B-Kenneth L. Ramsey & Sarah K. Ramsey (KY.).

Competitive Edge–Unbridled Gem by Unbridled’s Song; INSPIRED GEM, f, 3, CT, Msw, 8-22, 4 1/2f, :53 . B-Catesby W. Clay Investment LLC (KY.). $47,000 ’18 FTKOCT.

Congrats–Joyce by Rock Hard Ten; BESTOW, f, 3, RP, Mcl 7500, 8-22, 5 1/2f, 1:04 2/5. B-L.B. Taylor (KY.). $45,000 ’17 KEENOV; $80,000 2019 OBSAPR.

Court Vision–Gone in a Whisper by Langfuhr; WISER TIMES, g, 3, CTM, Mcl 12500, 8-23, 6f, 1:13 2/5. B-Bar None Ranches Ltd. (AB.). C$8,000 ’18 ALBSEP.

Curlin–La Rocca (MG3P$355,859), by Toccet; STOCK DEAL, c, 3, ELP, Mcl 30000, 8-23, 1 1/8mT, 1:53 4/5. B-Team Block (KY.). $375,000 ’18 KEESEP.

Decarchy–Aerial Hawk by Silver Hawk; HAWK HILL, g, 3, GG, Msw, 8-23, 6f, 1:10 2/5. B-Moger Inc. & Alan Eriksen (CA.).

Empire Maker–Mamma Kimbo (G2), by Discreet Cat; CLASSY RULER, f, 3, DMR, Msw, 8-23, 6f, 1:10 . B-Aaron & Marie Jones LLC (KY.). $700,000 ’18 KEESEP. *1/2 to Balandeen(MSW$366,202).

Giant Gizmo–Zafrina by Ghostzapper; DANCERS GHOST, g, 3, WO, Moc 40000, 8-23, 7f, 1:23 4/5. B-Donver Stable (ON.). C$12,000 ’18 ONTAUG.

Gio Ponti–Sky Gazer by Sky Mesa; TOWERING GAZE, f, 3, SAR, Mcl 40000, 8-23, 5 1/2fT, 1:03 . B-Patricia Generazio (NY.). *1/2 to Saratoga Treasure(MSW$324,803).

Istan–Beret (G3P$251,251), by Royal Academy; BEAVER HAT, c, 3, ELP, Msw, 8-23, 1m, 1:36 1/5. B-Nancy Vanier & Lyda Williamson (KY.). *1/2 to Kepi(MSW$384,822).

Jack Milton–My Kitty by Catienus; JACK SPROUT, c, 3, DMR, Mcl 50000, 8-23, 1 1/16mT, 1:44 . B-Chad Austin Reed (KY.). $10,000 ’18 KEESEP; $21,000 2019 FTCJUN.

Jersey Town–Novograd by Gentlemen (ARG); INSPIRING JUSTICE, g, 3, MTH, Mcl 20000, 8-23, 6f, 1:11 1/5. B-Justice Farm & Greg Justice (KY.). $5,500 ’18 KEESEP; $5,000 2019 OBSJUN.

Liam’s Map–Sonja’s Angel by Smoke Glacken; LILI’S SONG, f, 3, WO, Msw, 8-23, 1 1/16mT, 1:40 4/5. B-John B. Penn (FL.). $190,000 ’18 KEESEP; $400,000 2019 FTFMAR.

Ministers Wild Cat–Island Candy by Candy Ride (ARG); MINISTER’S GIRL, f, 3, LA, Mcl 3500, 8-23, 4 1/2f, :52 3/5. B-Tommy Town Thoroughbreds, LLC (CA.).

Misremembered–Broadway Baby by Gilded Time; POSITIVE POWER, f, 3, MTH, Mcl 40000, 8-23, 1 1/16mT, 1:43 1/5. B-Dream Walkin Farms Inc (KY.). $3,000 ’18 FTKOCT.

Normandy Invasion–Rose Quartz by Rock Hard Ten; ALLIED INVASION, g, 3, SAR, Mcl 40000, 8-23, 1 1/16mT, 1:43 2/5. B-Tom Sanford (NY.).

Orb–Glorious Success by Successful Appeal; PYSER’S ORB, g, 3, PRM, Msw, 8-23, 6f, 1:10 . B-Teneri Farm Inc & Bernardo Alvarez Calderon (KY.). $40,000 2019 OBSMAR.

Sky Mesa–Creative Spirit by Smarty Jones; MESA MOON, g, 3, RP, Msw, 8-22, 6f, 1:09 4/5. B-Cimarron TTT Farms, LLC (OK.).

Super Ninety Nine–R Fast Lady by Artax; CINDY B, f, 3, MNR, Mcl 4000, 8-23, 5 1/2f, 1:09 . B-Lucas Racing Inc (MD.). $2,500 ’17 FTMDEC.

Tonalist–Shea Darby by Street Sense; NO SALT, c, 3, SAR, Mcl 40000, 8-23, 1 1/16mT, 1:42 1/5. B-Larry Goichman (NY.). $200,000 ’18 FTNAUG.

Verrazano–Proudly We Hail by Malibu Moon; SAPPHIRE SILK, f, 3, DMR, Mcl 20000, 8-23, 1m, 1:39 . B-Ed Few (KY.). $19,000 ’18 KEESEP; $60,000 2019 FTCJUN.

Cal Nation–Hidden Joy by Kitten’s Joy; JOY’S PRIDE, f, 4, MTH, Msw, 8-23, 1 1/16mT, 1:43 4/5. B-Diane Barrett (NJ.).

Justin Phillip–Estrange by Tiznow; D WITCHES OF O TWO, f, 4, SWF, Msw, 8-23, 5 1/2f, 1:09 4/5. B-Dunlane Farm (KY.). $2,000 2020 KEEJAN.

No Hesitation–Pretty Wonder by Stevie Wonderboy; HILL TOP WONDER, g, 4, GPR, Msw, 8-23, 6f, 1:14 . B-Side Management Ltd. (AB.).

Shanghai Bobby–Copenhagen Cowgirl by More Than Ready; DENMARK, g, 4, WO, Mcl 5000, 8-23, 1 1/16m, 1:46 3/5. B-Gold Medal Stable, Dennis Mitchell, Don Bell & Gaye Bell (ON.).

Square Eddie–Cryptic by Indian Charlie; ARIMONY, g, 4, ALB, Mcl 10000, 8-23, 7f, 1:23 . B-Reddam Racing LLC (CA.).

Stellar Rain–S L R Lonesomedove by Mr. Groush; SLR LORIE DARLIN, f, 4, ALB, Mcl 8000, 8-23, 5 1/2f, 1:05 3/5. B-Western Livestock LLC (NM.).

Stormberg–Sage d’Oro by Medaglia d’Oro; STORMIE SAGE, f, 4, CPW, Msw, 8-23, 5f, 1:04 . B-Jack Sims (CA.).

Trappe Shot–Paraskevoulla by Thunder Gulch; TRAPPED N MY MIND, f, 4, MTH, Mcl 20000, 8-23, 5 1/2f, 1:05 2/5. B-Catherine Zoc (KY.). $1,200 ’16 KEENOV; $12,000 2018 OBSJUN.

Euroears–Foxy Brick by Rare Brick; EUROBOUTTOGETIT, m, 5, GIL, Msw, 8-23, 4f, :46 1/5. B-Beverly Marcom (TX.).

Langfuhr–Robards Lady by Posse; ACTRESS ON BOARD, m, 5, ELP, Mcl 16000, 8-23, 1m, 1:39 . B-Margaret Keach (TN.).