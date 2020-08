North American Maiden Winners August 24

Cairo Prince–Sharp Instinct by Awesome Again; CECILE’S CHAPTER, f, 2, IND, Msw, 8-24, 1mT, 1:41 3/5. B-Twin Creeks Farm (KY.). $65,000 ’19 KEESEP. *1/2 to Send It In (G3$501,914).

El Padrino–Miss Jazzmin by Jazz Club; HICKORY DICKORYDOC, f, 2, DEL, Msw, 8-24, 6f, 1:13 . B-William E. Riddle, Jr. (PA.). $27,000 ’19 FTMYRL.

Morning Line–Grabit by Tapit; MY MORNING GAL, f, 2, FP, Msw, 8-24, 5f, :59 . B-Arthur A. Coontz (IL.).

Pataky Kid–Help the Children by Stormy Atlantic; HUNGARIAN PRINCESS, f, 2, IND, Msw, 8-24, 5 1/2f, 1:06 1/5. B-Swifty Farms Inc. (IN.).

Tulsa Te–Celee by Congaree; CELEE’S LAST TE, f, 2, ARP, Msw, 8-24, 5f, :59 1/5. B-Willard Burbach (CO.).

Central Banker–Sheet Humor by Distorted Humor; HELENE JACQUELINE, f, 3, PRX, Msw, 8-24, 6f, 1:11 1/5. B-Mallory Mort & Karen Mort (NY.). $35,000 ’18 FTNAUG.

City Zip–Freedom Star (G3$332,972), by Street Cry (IRE); STARZIP, c, 3, LAD, Mcl 12500, 8-24, 6f, 1:12 . B-George Krikorian (KY.). $200,000 ’18 KEESEP.

Competitive Edge–Silver Shimmer by Tale of the Cat; SILVER EDGE, g, 3, DEL, Mcl 16000, 8-24, 5f, :59 . B-Sovereign Farm, LLC (KY.). $40,000 ’18 FTKOCT.

D’ Funnybone–Starry Pursuit by Van Nistelrooy; FUNNY PURSUIT, f, 3, FL, Mcl 7500, 8-24, 5 1/2f, 1:09 1/5. B-Wellspring Stables (NY.).

Exhi–Americas Dreaming (IRE) by Statue of Liberty; RYANWATER, g, 3, CTM, Msw, 8-23, 1m, 1:42 1/5. B-Highfield Investment Group Inc & Silver Springs Stud LLC (AB.). C$17,500 ’18 ALBSEP.

Golden Ticket–Sassy Salsa by Henny Hughes; CARTERS GOT SASS, g, 3, FL, Mcl 7500, 8-24, 5f, 1:00 4/5. B-Anthony J. DePaula & Susan K DePaula (NY.).

Road Ruler–Kevazinga by Prime Timber; DAWN’S ROAD, g, 3, FP, Mcl 4000, 8-24, 6f, 1:12 2/5. B-Dawn R. Martin (IL.).

Sir Whimsey–Crazy Catlady by Freud; MAD FOR FAME, f, 3, FL, Msw, 8-24, 1m 70y, 1:49 2/5. B-SKB Stables LLC (NY.).

Teide–Daymaker by Fusaichi Pegasus; SOCRATES, g, 3, CTM, Mcl 5000, 8-23, 5f, 1:01 . B-Swift Thoroughbreds Inc. (BC.). *1/2 to Snuggles (G3$257,303).

Big Drama–Lady Diamond by Henny Hughes; ENDUROS DIAMOND, g, 4, PRX, Mcl 16000, 8-24, 1 1/16m, 1:50 2/5. B-Jennifer Quinones (FL.).

Commander’s Shoes–Bethsgonewest by Macabe; NANABANANA, f, 4, LAD, Mcl 12500, 8-24, 6f, 1:15 . B-Cliff Crook (AR.).

Honorable Dillon–Wonzit by Tiznow; PENDOLINO, f, 4, FL, Msw, 8-24, 5 1/2f, 1:07 2/5. B-Robert Susi (NY.).

Justin Phillip–Lady Posse by Posse; JUSTY, f, 4, ARP, Mcl 5000, 8-24, 4 1/2f, :52 4/5. B-Bill Stivers (CO.).

Northern Afleet–Cicidancer by Citidancer; CICIBONNE, f, 4, FE, Mcl 8000, 8-24, a7fT, 1:26 3/5. B-Paul F. Gorman & Ardrum Stable (NY.).