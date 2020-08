North American Maiden Winners August 27

Boos–Justbluffin by Pine Bluff; BIG BUFFY, g, 2, CBY, Msw, 8-27, 5f, :59 . B-Paul Treasure/Harry Bettis (ID.). $2,000 ’19 ARZNOV.

Commissioner–Fu Peggi Sue by Fusaichi Pegasus; PALMGIRL, f, 2, GP, Mcl 50000, 8-27, 5 1/2f, 1:05 3/5. B-Seth Gregory (NY.). $25,000 ’18 FTNOCT; $20,000 2020 OBSSPR.

Commissioner–Inside Retreat by Seattle Fitz (ARG); PAY MY WAY, g, 2, HST, Mcl 16000, 8-27, 6f, 1:14 2/5. B-Stoneview Farm, Inc. (KY.). $9,000 ’19 FTKOCT; C$6,000 2020 BRCHRA.

Khozan–Lovely Lexi by With Distinction; POPPY’S PRIDE, g, 2, GP, Msw, 8-27, 5f, :58 1/5. B-Stonehedge, LLC (FL.).

Pioneerof the Nile–Maraschino Red by Medaglia d’Oro; ARREST ME RED, c, 2, LRL, Msw, 8-27, 5 1/2fT, 1:03 4/5. B-Mr. & Mrs. M. Roy Jackson (KY.).

Souper Speedy–Silver Adventure by Silver Deputy; SOUPER CLASSY, g, 2, WO, Moc 40000, 8-27, 5f, :58 . B-Jennifer S. Leuty (ON.). C$57,000 ’19 ONTAUG. *1/2 to Shaft of Light(G3P$382,543).

Verrazano–Euphonic by Smart Strike; FRANKEE MERCH, c, 2, DEL, Mcl 15000, 8-27, 6f, 1:13 1/5. B-Kinga Farm , Ashford Stud (KY.). $1,000 ’19 FTKOCT.

Candy Ride (ARG)–Empressive Lady by Empire Maker; GOLDEN STAR LADY, f, 3, BTP, Msw, 8-27, 5fT, :57 3/5. B-Jerry Durant (KY.). $300,000 2019 OBSMAR.

Candy Ride (ARG)–My Super Nova by Super Saver; WEEKEND DREAMER, g, 3, GP, Mcl 25000, 8-27, 5fT, :55 2/5. B-Sally J. Andersen (FL.). $90,000 ’18 KEESEP; $200,000 2019 OBSAPR.

Chitoz–Hidden Gold by Seeking Diamonds; GOLD AND SKOL, g, 3, CBY, Mcl 7500, 8-26, 6f, 1:12 4/5. B-Lori Bravo & Ann Sachdev (MN.).

Coast Guard–Jasmine’s Melody by Artax; YOU GO GIRL, f, 3, EMD, Mcl 25000, 8-27, 6f, 1:09 3/5. B-Ron Hagen & Nina Hagen (WA.).

Commissioner–Fair Rose by Harlan’s Holiday; DR. SAMADI, g, 3, GP, Mcl 10000, 8-27, 1m, 1:38 2/5. B-WinStar Farm, LLC (KY.). $60,000 ’17 KEENOV; $85,000 ’18 KEESEP; $115,000 2019 OBSMAR. *1/2 to Fair Point(G3$491,051).

Danza–Pioneering Cat by Pioneering; PEEKACHICA, f, 3, IND, Msw, 8-26, 1 1/16mT, 1:47 2/5. B-Ledgelands LLC & Andrew C. Ritter (IN.).

Dominus–Mariaburg by Langfuhr; COALTONNE, g, 3, ASD, Mcl 5000, 8-26, 6f, 1:14 3/5. B-Barry Arnason (MB.). *1/2 to Acting Naughty(G3$421,709).

Explosive Truth–Blushing Juliet by Macho Uno; HOLY TRUTH, g, 3, PID, Mcl 7500, 8-26, 6 1/2f, 1:18 2/5. B-Dr. K. K. Jayaraman &Dr. V. Devi Jayaraman (AR.). *1/2 to Huracan Americo (champion in Peru 2015-2016, ).

Gemologist–Bespoke by Songandaprayer; MORE DIAMONDS, f, 3, GP, Mcl 12500, 8-27, 5fT, :56 3/5. B-Caliburn Farm (NY.). $27,000 2019 FTMMAY.

Kafwain–You Lift Me Up (G2P$477,717), by Lord Carson; YOU LIGHT ME UP, g, 3, ALB, Mcl 6500, 8-26, 5 1/2f, 1:04 4/5. B-Tommy Town Thoroughbreds, LLC (CA.).

Last Draw–Creme Rinse by Lahooq (GB); BARBIERE, g, 3, GG, Mcl 25000, 8-27, 5fT, :57 2/5. B-Terri Eaton & J. H. Gibson (CA.).

Lemon Drop Kid–Forensic by Medaglia d’Oro; ZOYSIA, f, 3, PID, Mcl 17500, 8-27, 6f, 1:10 1/5. B-Brushy Hill, LLC (KY.). $140,000 2019 OBSAPR.

Liam’s Map–Wine and Dyne by Dynaformer; SAGE CANYON, g, 3, PEN, Mcl 25000, 8-26, 5fT, :56 . B-Nancy S. Dillman (KY.). $75,000 ’18 KEESEP; $17,000 2020 OBSJAN.

Misremembered–Hawaiian Sky by Parker’s Storm Cat; CIELO AZUL, g, 3, IND, Msw, 8-27, 1m, 1:40 2/5. B-Rancho Monarca, LLC (IN.).

Red Rocks (IRE)–Trois Aureole by English Channel; BACKWOODS BOOGIE, g, 3, LRL, Mcl 16000, 8-27, 5 1/2fT, 1:03 2/5. B-Calumet Farm (KY.). $1,000 ’18 FTMOCT.

Sky Kingdom–Sacred Desire by Lion Heart; TO FAT TO FISH, f, 3, IND, Mcl 10000, 8-27, 1m, 1:42 . B-Crystal Chapple DVM, Michael G. Phelps & Usquebaugh Stables (IN.). $2,000 ’18 FTKOCT.

Street Boss–Airizon by Boston Harbor; BOSS ONTHE HORIZON, g, 3, MNR, Mcl 4000, 8-26, 5f, 1:01 1/5. B-Crumbaugh Lane LLC (KY.). $150,000 ’18 KEESEP.

Street Sense–Good Deed (G3P$385,353), by Broken Vow; GOOD ONE, g, 3, IND, Msw, 8-27, 5fT, :57 2/5. B-Bert Klein & Richard Klein (KY.).

Tapit–Love Me Only (IRE) by Sadler’s Wells; PRAIRIE WINGS, f, 3, SAR, Msw, 8-27, 1 1/8m, 1:50 4/5. B-Summer Wind Equine (KY.). $800,000 ’18 KEESEP. *1/2 to Storm the Stars(G2$858,040).

Tonalist–Listowel by Mineshaft; JUDICIAL RESTRAINT, r, 3, SAR, Mcl 30000, 8-27, 1 1/8m, 1:51 . B-Ann Marie Farm (KY.). $120,000 ’18 KEESEP.

Uncle Mo–Never Stop (IRE) by Bernardini; HAPPY SONRISA, f, 3, IND, Mcl 16000, 8-27, 1mT, 1:40 2/5. B-Mike Abraham (KY.). $95,000 ’18 KEEJAN; $140,000 ’18 KEESEP.

Vertiformer–Bunny B. by Lived It Up; FORMER BUNNY, f, 3, TDN, Mcl 7500, 8-27, 5 1/2f, 1:10 2/5. B-Bruce C. Ryan (OH.).

Wilko–Chateau Thierry by Stormy Jack; WOLSKI, g, 3, ASD, Msw, 8-26, 6f, 1:13 4/5. B-Andrew Stronach (CA.). $1,500 ’18 CTNAUG.

Andiron–Gingham Doll by Quarry; SMILEY FACE, g, 4, PEN, Mcl 7500, 8-26, 1m, 1:41 2/5. B-Tea Party Stable, Inc (PA.).

Big Band Sound–Monarch’s Mazie by Monarch’s Maze; AMAZING SOUND, g, 4, LAD, Mcl 12500, 8-26, a1mT, 1:40 3/5. B-Philip Davis & Matthews Thoroughbred Farm (LA.).

Bob Black Jack–Glory Command by Monashee Mountain; LIVINIT, g, 4, ALB, Mcl 6500, 8-26, 7f, 1:25 1/5. B-Jane Wiggins (NM.).

Carnacks Choice–Carly on Tour by Tour d’Or; CARLY’S FLIGHT, f, 4, BTP, Msw, 8-27, 6f, 1:15 2/5. B-Steve Roberts (OH.). ***FIRST WINNER FOR SIRE

Fiber Sonde–Just Sioux Me by Indian Charlie; INDIAN WILDFIRE, g, 4, CT, Mcl 12500, 8-27, 4 1/2f, :53 3/5. B-Ronney W. Brown (WV.).

Lantana Mob–Northern Revival by Theatrical (IRE); MOONSHINE JUSTICE, g, 4, IND, Msw, 8-27, 1 1/16mT, 1:45 4/5. B-Martin Schmucker (IN.). $0 2018 INDOCT. *1/2 to Northern Candyride(MSW$447,265).

Seville (GER)–Rosieposie by Skip Away; PETRICHOR, f, 4, MNR, Msw, 8-26, 1mT, 1:36 2/5. B-Matthew Cahir (VA.).

Silent Name (JPN)–Thats Our Princess by Curlin; APPELLA, f, 4, WO, Moc 40000, 8-27, 7f, 1:23 3/5. B-Gustav Schickedanz (ON.).

Southern Image–Thrillagee by Congaree; BESOS FOR LILY, f, 4, EMD, Mcl 8000, 8-26, 5 1/2f, 1:06 . B-Horse Player’s Racing Club (WA.). $2,000 ’17 WASAUG.

Tizbud–Go Ruby Go by Rubiano; TIBBY GEE, f, 4, GG, Mcl 16000, 8-27, 5 1/2f, 1:05 1/5. B-Harris Farms (CA.). $5,000 ’17 CTNAUG.

To Honor and Serve–Double Lime by Limehouse; STAND AND DELIVER, g, 4, BTP, Mcl 7500, 8-27, 1m, 1:41 3/5. B-Anthony Guida (KY.). *1/2 to Hieroglyphics(SW$259,282).

Violence–Dubai Moon by Malibu Moon; GET OFF MY TAIL, f, 4, WO, Moc 25000, 8-27, 7f, 1:24 2/5. B-Josham Farms Limited (ON.). $225,000 ’17 KEESEP.

Cape Blanco (IRE)–Warm Glow by Sky Classic; FLUSHED, g, 5, PID, Msw, 8-27, 1m, 1:40 . B-Jonathan Sheppard (PA.).

Desert Party–Prom Dance by Citidancer; AFTER PROM PARTY, g, 5, SAR, Mcl 25000, 8-27, 6f, 1:11 3/5. B-Monhill Farm LLC. (NY.).

Kafwain–Tiza Flash by Tiznow; DRAGON LADY, m, 5, EMD, Mcl 5000, 8-26, 1m, 1:39 4/5. B-Mr. & Mrs. Joe Michael Sample (WA.).