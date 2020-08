North American Maiden Winners August 28

Abraaj–Knight Raider by Tribunal; MISS VALOR, f, 2, EMD, Mcl 8000, 8-27, 5f, :59 . B-Nina M Hagen & Holly Sturgeon (WA.). $13,500 ’19 WASAUG.

Dominus–Skinner Box by Freud; BEAUTIFUL GRACE, f, 2, MTH, Msw, 8-28, 5fT, :58 . B-Spendthrift Farm, LLC (KY.). $14,000 ’19 KEESEP.

Gemologist–Auntgrace by Lion Heart; PARTY AT PAGE’S, f, 2, SAR, Msw, 8-28, 5 1/2f, 1:04 4/5. B-T/C Stable, LLC (NY.). $10,000 ’19 KEESEP.

Get Stormy–Twisted Beauty by General Quarters; I GET IT, f, 2, GP, Mcl 40000, 8-28, 1mT, 1:36 3/5. B-Flying H Stables, LLC (MD.). $8,500 ’19 OBSOCT.

Include–Quite a Rapper by Dixieland Band; VIBURNUM, f, 2, GP, Mcl 40000, 8-28, 1mT, 1:37 1/5. B-Dede Mcgehee (KY.).

Into Mischief–Dame Marie by Smart Strike; ABARTA, c, 2, ELP, Msw, 8-28, 1 1/16mT, 1:43 . B-Mt. Brilliant Broodmares II LLC (KY.). $200,000 ’19 KEESEP.

Jess’s Dream–Holiday Flare by Harlan’s Holiday; RESTOFTHESTORY, f, 2, GP, Msw, 8-28, 5 1/2f, 1:05 1/5. B-Ocala Stud (FL.). $95,000 2020 OBSSPR. ***FIRST WINNER FOR SIRE

Liam’s Map–Listowel by Mineshaft; KICKS ON SIXTY SIX, c, 2, GP, Mcl 50000, 8-28, 5 1/2f, 1:05 2/5. B-Ann Marie Farm (KY.). $37,000 ’19 KEESEP; $14,000 2020 OBSSPR.

Nyquist–Sca Doodle by Scat Daddy; ASSERTIVE STYLE, f, 2, ELP, Msw, 8-28, 5f, :58 1/5. B-Machmer Hall (KY.).

Speightstown–Choreograph by Dynaformer; LINE DANCING, f, 2, LRL, Msw, 8-28, 1mT, 1:37 2/5. B-Bass Stables, LLC (KY.). *Full to Fredericksburg (MG1P$317,917).

Tapizar–High Strider by Aragorn (IRE); MAXIM STRIDER, f, 2, DMR, Msw, 8-28, 5fT, :57 1/5. B-Highclere, Inc (KY.). $27,000 ’18 KEENOV; $29,000 ’19 KEESEP.

Coast Guard–Lady Yodeler by Swiss Yodeler; BRETT, g, 3, EMD, Mcl 5000, 8-27, 6 1/2f, 1:17 2/5. B-Mr. & Mrs. Edwin Theodore Welch (WA.). $10,000 ’18 WASAUG.

Congrats–Zultanite by El Corredor; LAST FIRST KISS, f, 3, DMR, Msw, 8-28, 1m, 1:38 1/5. B-Woodford Thoroughbreds (KY.). $160,000 ’18 KEESEP.

Gone Astray–Northwest’s Hope by Flatter; HARD WEST, c, 3, GP, Mcl 12500, 8-28, 6f, 1:12 1/5. B-JDBA Stables LLC (FL.).

Into Mischief–Cabbage Key by A.P. Indy; CELTIC MISCHIEF, g, 3, ELP, Mcl 10000, 8-28, 5 1/2f, 1:05 . B-Doug Branham & Felicia Branham (KY.). $450,000 ’18 KEESEP.

Lemon Drop Kid–Halo River by Irish River (FR); TOMORRA, f, 3, BTP, Msw, 8-28, 1 1/16mT, 1:42 4/5. B-Branch Equine, LLC (KY.). *1/2 to Old Forester (G3$462,632) *1/2 to Catch a Glimpse (Horse of the Year, Canada $1,853,615).

Linchpin–De Sweeper by Dehere; SIX BLESSINGS, g, 3, EMD, Mcl 15000, 8-27, 6f, 1:10 . B-Donald L Lawrence & Olivia L Lawrence (WA.).

Lotsa Mischief–Dynamic Lady by Dynaformer; CAUSIN MISCHIEF, f, 3, CBY, Msw, 8-27, 5 1/2f, 1:06 . B-Fleming Thoroughbred Farm LLC (AZ.). $3,500 ’18 ARZNOV.

Lutes Gift–Sweet Pleasure by Candy Ride (ARG); CANDIED LUTE, g, 3, EMD, Mcl 15000, 8-27, 6f, 1:10 . B-Horse Haven Creek Farm (WA.).

Medaglia d’Oro–Theatre Star (MG1P$259,750), by War Front; HURRICANE PARTY, g, 3, LRL, Msw, 8-28, 1 1/16mT, 1:42 4/5. B-Glen Hill Farm (KY.).

Midnight Lute–Katy Lied by Kela; POCO CHARLIE, g, 3, BTP, Mcl 5000, 8-28, 1m, 1:43 2/5. B-Tanya Johnson (KY.). $7,000 ’18 KEESEP.

Mucho Macho Man–Kitty’s Giant by Giant’s Causeway; GRAYSONSMACHO GAL, f, 3, ELP, Msw, 8-28, 1mT, 1:36 . B-Millard R. Seldin Rev. Trust (KY.).

My Pal Charlie–Daddys Jewel by The Daddy; ONE TOUGH CHARLIE, g, 3, AP, Mcl 35000, 8-28, 6f, 1:11 1/5. B-Stanley R. McKee (LA.).

Palace–Miz Penelope by Mizzen Mast; PEPPERMINT, f, 3, HST, Mcl 4000, 8-27, 1 1/16m, 1:49 1/5. B-Dr. Leonard Pineau & Patricia B. Pineau (NY.). $42,000 ’17 KEENOV; C$24,000 ’18 BRCSEP.

Shame On Charlie–Dance for You by Ghostly Moves; SACATONE, g, 3, RUI, Mcl 5000, 8-28, 4 1/2f, :51 4/5. B-Sam F. Henderson (NM.).

Souper Speedy–Victoria Princess by Bold Executive; EIGHT SPEED, f, 3, WO, Mcl 15000, 8-28, 5f, :59 2/5. B-John Carey (ON.). C$30,000 ’18 ONTAUG. *1/2 to Niigon’s Princess ($263,516) *1/2 to Ted W (SP$344,833).

Tale of the Cat–Allons Danser by Eskendereya; LADY ROCKET, f, 3, SAR, Msw, 8-28, 6 1/2f, 1:15 3/5. B-La Ciega LLC & Tale Of The Cat Syndicate (KY.). $27,000 ’17 KEENOV; $60,000 ’18 OBSOCT; $420,000 2019 OBSAPR.

The Factor–Peace Talk by Arch; PACT, f, 3, ELP, Mcl 10000, 8-28, 5 1/2fT, 1:03 2/5. B-H & L Partners, LLC (KY.).

Treasure Beach (GB)–Graceful Ace by Joyeux Danseur; R V TREASURE, f, 3, LRL, Mcl 25000, 8-28, 1mT, 1:37 4/5. B-Helen Barbazon & Joseph Barbazon (FL.).

Violence–Parisia by Tethra; MUSKOKA STORM, c, 3, WO, Moc 25000, 8-28, 7f, 1:24 1/5. B-Josham Farms Limited (ON.). $235,000 ’18 KEESEP. *1/2 to Tasty Temptation (MSW$542,343).

Itsmyluckyday–Amadorable by Peace Rules; LUCKY LITTLE LADY, f, 4, CBY, Msw, 8-27, 5 1/2f, 1:06 . B-Fernandez-Robles Family Trust (KY.).

Magna Graduate–Love Or Money by Coronado’s Quest; LOVE YOU GOODBYE, f, 4, BTP, Msw, 8-28, 6f, 1:14 2/5. B-Eutrophia Farms & Elisabeth H. Alexander (OH.).

Super Ninety Nine–Malibu Sue by Malibu Moon; RUM RUNNER RED, g, 4, CT, Mcl 12500, 8-28, 6 1/2f, 1:22 3/5. B-A B Bloodstock (WV.).

Vronsky–Bring On the Heat by Unusual Heat; HEATSKY, f, 4, GG, Mcl 20000, 8-28, 1mT, 1:38 4/5. B-Sherrie Monroe (CA.).