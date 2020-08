North American Maiden Winners August 29

Bayern–Risk Control by Giant’s Causeway; LAUDA SPEED, c, 2, GP, Mcl 40000, 8-29, 7f, 1:25 1/5. B-Anderson Boulton Thoroughbreds LLC (KY.). $57,000 ’18 KEENOV.

Bayern–Contrasting by Distorted Humor; RED N WILD, c, 2, RP, Msw, 8-28, 5 1/2f, 1:05 1/5. B-Lunsford & Sikura Racing, LLC (KY.). $9,000 ’19 KEESEP.

Brethren–Darby Rose by Red Bullet; HERCULES, c, 2, GP, Msw, 8-29, 5 1/2f, 1:06 1/5. B-Arindel (FL.). *1/2 to African Rose (MSW$586,757) *1/2 to Mewannarose (MG1P$464,799).

Cajun Breeze–Sunshine Now by Tiznow; WARM SUNNY BREEZE, g, 2, MTH, Mcl 20000, 8-29, 5 1/2f, 1:06 . B-Stonehedge, LLC (FL.).

Hard Spun–Coup by Empire Maker; SPUN D’ETAT, f, 2, SAR, Msw, 8-29, 6f, 1:10 1/5. B-Woodford Thoroughbreds (KY.). $95,000 ’19 KEESEP.

Hit It a Bomb–Five Star Daydream by Five Star Day; MISS COSTA RICA, f, 2, DMR, Msw, 8-28, 5fT, :57 4/5. B-Spendthrift Farm, LLC (KY.). $95,000 ’19 KEESEP; $200,000 2020 OBSMAR. *1/2 to Gas Station Sushi (G3).

Lea–Meeting Francis by Candy Ride (ARG); BARREL PROOF, c, 2, ELP, Mcl 16000, 8-29, 6f, 1:12 2/5. B-Patrick Q. Maguire (KY.). $11,000 ’18 KEENOV.

Maclean’s Music–Beautiful Posse by Posse; MACLEAN’S POSSE, c, 2, WO, Msw, 8-29, 5 1/2f, 1:04 4/5. B-Tall Oaks Farm (ON.).

Malibu Moon–Golden Cropper (AUS) by More Than Ready; TETE A TETE, f, 2, MTH, Msw, 8-29, 1m, 1:42 4/5. B-Mt. Brilliant Farm & Ranch LLC (KY.).

Monterey Jazz–Almost a Ten by Cee’s Tizzy; MISSISSIPPI MUSIC, g, 2, RUI, Msw, 8-29, 5 1/2f, 1:04 2/5. B-William Robertson & Mary Robertson (NM.).

More Than Ready–Heavenly Landing (G3$313,115), by Pulpit; TORSIE’S CHARM, f, 2, ELP, Msw, 8-29, 7f, 1:24 . B-Summerplace Farm (KY.).

Mosler–Moon Valley by Malibu Moon; DEPOSITORY, g, 2, LRL, Msw, 8-29, 1m, 1:40 . B-Hope H. Jones (MD.).

Palace–Scarlet Hall by Graeme Hall; SIR WELLINGTON, c, 2, DEL, Msw, 8-29, 5f, :59 2/5. B-BCS Thoroughbreds LLC (LA.). $20,000 ’19 KEEJAN; $35,000 ’19 OBSOCT; $55,000 2020 FTMTYO.

Pollard’s Vision–Gotagogotagogotago by Kipling; GOTTA SEE RED, f, 2, RP, Msw, 8-28, 5 1/2f, 1:05 . B-Hal Browning & Dave Faulkner (OK.).

Star Guitar–See the Stream by Ford Every Stream; STREAMER, f, 2, EVD, Msw, 8-28, 1m, 1:42 2/5. B-Val C. Murrell (LA.). $20,000 ’19 TEXAUG.

Summer Front–Bar Lazy J by Gone West; LAZY SUMMER DAY, f, 2, ELP, Msw, 8-29, 1 1/16mT, 1:42 3/5. B-Brereton C. Jones (KY.). $80,000 ’19 KEESEP.

Union Rags–Life Is Sweet (MG1$1,820,810), by Storm Cat; WASPIRANT, c, 2, DMR, Msw, 8-29, 1m, 1:40 . B-Wygod Equine, LLC (KY.).

Upstart–Blue Beryl by Bernstein; FOUNDER, c, 2, SAR, Msw, 8-29, 6f, 1:10 . B-Lantern Hill Farm LLC (KY.). $220,000 ’19 KEESEP; $600,000 2020 OBSMAR.

Verrazano–Jasmine Gardens by Mineshaft; JUST NOD AND SMILE, c, 2, PEN, Mcl 25000, 8-28, 6f, 1:13 3/5. B-Dermot Andrew Littlefield & Danielle Austin (KY.). $6,500 ’19 KEESEP.

Wicked Rich–Mom’s Honor by Hold That Tiger; JERSEY JEWEL, f, 2, MTH, Msw, 8-29, 5 1/2f, 1:06 1/5. B-Wes Carter (NJ.). $25,000 2020 FTMTYO.

Wicked Strong–Make a Toast by Cuvee; MAK HERO, f, 2, GP, Mcl 16000, 8-29, 6f, 1:13 1/5. B-Hidden Oak LLC (KY.). $11,000 ’19 KEESEP.

Big Brown–Beyond the Limit by Unbridled; BEYOND BROWN, f, 3, SAR, Mcl 40000, 8-28, 1 1/8m, 1:53 4/5. B-Patricia Generazio (NY.). *1/2 to Lucky Nancy E. ($289,507) *1/2 to Beyond the Green ($256,596).

Bodemeister–Santa Vindi by Vindication; PACIFIC OCEAN, g, 3, RUI, Mcl 7500, 8-29, 5 1/2f, 1:04 4/5. B-WinStar Farm, LLC (KY.). *1/2 to Flexibility (G3$288,500).

Creative Cause–Bye Bye Buffy by Ghostzapper; LADY ROBIN, f, 3, ALB, Mcl 6500, 8-28, 1m, 1:38 2/5. B-Waymore LLC (KY.). $35,000 ’18 KEESEP.

Daaher–Jayezaa by Distorted Humor; CADEN’S FOXY LADY, f, 3, PRM, Mcl 7500, 8-28, 5 1/2f, 1:07 1/5. B-Nick Parenza (IA.).

Declaration of War–Testa Rossi (FR) (MG3$634,300), by Dr Fong; NO CON TESTA, f, 3, DEL, Mcl 16000, 8-29, 5f, 1:00 1/5. B-Stable 63 LLC and Doheny Racing Stable (KY.).

Doctor Chit–Cowgirl N Up by My Golden Song; CHEROKEE COWGIRL, f, 3, RP, Msw, 8-28, 6f, 1:11 3/5. B-Caroline Dodwell (OK.).

Eclipticalspraline–Regal Madame by Colonel John; ROSES FROM HEAVEN, f, 3, PEN, Mcl 12500, 8-28, 6f, 1:12 . B-Mary K. Haire (FL.).

Empire Maker–Crown Queen (G1$593,000), by Smart Strike; QUEENS EMPIRE (IRE), g, 3, ELP, Mcl 10000, 8-29, 1 1/16mT, 1:42 3/5. B-Besilu Stables, LLC (IRE.).

Fiber Sonde–Athena Grand by Civilisation; MISS GRANDSTANDER, f, 3, CT, Msw, 8-28, 4 1/2f, :53 4/5. B-Dr. & Mrs. E. C. Lowry (WV.).

Fort Prado–Rally Catcher by Greenwood Lake; SLOANER, f, 3, AP, Mcl 6250, 8-29, 6f, 1:13 3/5. B-Team Block (IN.). *Full to Bold Rally ($337,986).

Hard Spun–Game Fair by Quiet American; QUIET SECRETARY, f, 3, DMR, Mcl 50000, 8-28, 1mT, 1:36 . B-J. V. Shields Jr. (KY.). $180,000 ’18 KEESEP.

Into Mischief–Palomanegra by Grand Slam; HANSENS MISCHIEF, c, 3, ELP, Mcl 30000, 8-29, 5 1/2fT, 1:01 4/5. B-Kendall E. Hansen, M.D. Racing, LLC (KY.).

Laurie’s Rocket–Dare We Dream by Mingun; BIG MACINTOSH, g, 3, PRM, Mcl 6250, 8-28, 6f, 1:12 3/5. B-David Kunze (AR.).

Malibu Moon–Ode to Sami (SP$276,060), by Lion Heart; MOON DATE, f, 3, LAD, Mcl 5000, 8-29, 5 1/2f, 1:07 2/5. B-Peter Sheppell, Bradley Buchholz & Spendthrift Farm LLC (OH.). $250,000 ’18 KEESEP.

Midnight Lute–Starry Pie by Pioneering; DREAM WALKING, f, 3, RP, Msw, 8-28, 6f, 1:11 3/5. B-Amy Bayle, Brian Holmes &Midnight Lute Syndicate (OK.). $80,000 ’18 KEESEP.

Not Bourbon–Street Prize by Street Cry (IRE); BLAZING BOURBON, f, 3, WO, Mcl 15000, 8-29, 6 1/2f, 1:18 3/5. B-Colebrook Farms (ON.).

Old Forester–Schickeria by Trajectory; LATER GATOR, f, 3, WO, Mcl 10000, 8-29, 5f, :59 1/5. B-John Carey, Don Fordham & Anne Fordham (ON.). C$3,000 ’18 ONTAUG.

Oxbow–Misty American by Quiet American; BOW DOWN TEWMEY, f, 3, AP, Mcl 20000, 8-29, 1mT, 1:39 1/5. B-Calumet Farm (KY.). $7,000 ’18 KEESEP.

Palace Malice–Moon Orbit by Malibu Moon; MI CHICA, f, 3, CTM, Mcl 5000, 8-28, 7f, 1:25 2/5. B-Russell Jones (KY.). $7,000 ’18 KEESEP.

Palace Malice–Christie Village by Deputy Minister; PALACE PRINCE, g, 3, DMR, Mcl 50000, 8-28, 1 1/16mT, 1:44 1/5. B-Charles E Fipke (KY.). $200,000 2019 OBSMAR.

Redeemed–Getaway by Skip Away; GOTTAWAY, g, 3, DEL, Mcl 12500, 8-29, 1m 70y, 1:47 3/5. B-Morgan’s Ford Farm (MD.). $2,000 ’17 FTMDEC.

Ruler’s Court–Little Pinkie by Stephen Got Even; THE COMPLETE COURT, f, 3, LAD, Msw, 8-29, 6 1/2f, 1:20 3/5. B-Robert E. Hewlett (LA.). $700 ’17 ESLOCT.

Schramsberg–Gitter Done Girl by More Than Ready; CHATTY GAL, f, 3, CTM, Mcl 12500, 8-28, 7f, 1:24 4/5. B-Bar None Ranches Ltd. (AB.).

Silent Name (JPN)–Night Fever by Perigee Moon; ROLLING SLOAN, f, 3, WO, Moc 40000, 8-29, 6 1/2fT, 1:16 2/5. B-Huntington Stud Farm Corp. (ON.). C$35,000 ’18 ONTAUG.

Songandaprayer–Sentimental Gal by More Than Ready; AMAZING AMERICAN, g, 3, EVD, Mcl 12500, 8-28, 5f, 1:00 . B-Picard Thoroughbreds Racing Stable, LLC (LA.).

Street Sense–Minds Eyes by Macho Uno; ALL EYES WEST, c, 3, ELP, Msw, 8-29, 6 1/2f, 1:17 3/5. B-Nursery Place, Donaldson & Broadbent (KY.). $130,000 ’18 KEESEP.

Tactical Cat–Tamra by Nicholas; CATARUSKY, g, 3, RP, Mcl 7500, 8-28, 6f, 1:12 3/5. B-James E Keahey (OK.).

Tapiture–Awesomekaylee by Awesome Again; BACKSHOT, r, 3, MTH, Msw, 8-29, 6f, 1:10 3/5. B-Ginny McKinlay, et al. LLC (KY.). $100,000 ’18 KEESEP; $350,000 2019 FTCJUN.

Verrazano–Woodflower by Woodman; LA NEGRA NOCHE, f, 3, AP, Mcl 12500, 8-28, 6f, 1:11 2/5. B-Adrian Regan & Fergus Galvin (KY.). $35,000 ’18 FTKOCT. *1/2 to Where’s Dominic (MSP$274,820).

Wicked Strong–Charming Performer by Rare Performer; HADLEYS CHARM, f, 3, CPW, Mcl 5000, 8-29, 5 1/2f, 1:11 . B-Marc C. Ricker (KY.). $1,000 ’18 FTKOCT.

Will Take Charge–Silver Lullaby by Najran; SILVER TAKE CHARGE, f, 3, LAD, Msw, 8-29, 1m 70y, 1:45 . B-Columbiana Farm LLC (KY.). $190,000 ’18 KEESEP; $170,000 2019 KEEAPR. *1/2 to Big Trouble (G3).

Custom for Carlos–Solo Buena by Half Ours; UNBRIDLED HALO, g, 4, EVD, Mcl 5000, 8-28, 6f, 1:13 4/5. B-Clear Creek Stud LLC (LA.). $9,500 ’17 TEXAUG.

Due Date–Viking Princess by Nelson; VIKING VOYAGE, f, 4, EVD, Mcl 5000, 8-28, 5f, 1:00 2/5. B-Marcia Jo LaMarche (LA.).

Jump Start–Spiteful Love by Not for Love; PENNSYLVANIA STEEL, g, 4, PEN, Mcl 7500, 8-28, 6f, 1:12 4/5. B-Paladin of PA, INC (PA.).

Phantom Wildcat–Back Door Girl by Charismatic; CORKY, g, 4, SWF, Mcl 2500, 8-29, 5 1/2f, 1:11 . B-Legacy Ranch Inc (CA.). *1/2 to Melanistic (SP$375,674).

Souper Speedy–Ekaterini by One Way Love; MRS. DEL, f, 4, WO, Msw, 8-29, 5 1/2f, 1:04 2/5. B-Clarry Harley Lay (ON.).

Willcox Inn–Tanis’s Dixie Tune by Don Six; WILL YA WIN SUM, g, 4, AP, Mcl 6250, 8-28, a5 1/2fT, 1:06 1/5. B-Stephanie Forsyth & Terry Forsyth (NY.).

Bodemeister–Chocolate Brown by Lion Hearted; CHOCLATE BODIE, g, 5, MTH, Mcl 12500, 8-29, 6f, 1:12 3/5. B-Dennis A. Drazin (FL.). *1/2 to Blue Bahia (MSW$317,484).

Lookin At Lucky–Azure Spring by Open Forum; CAMPS BAY, g, 5, RP, Msw, 8-28, 1mT, 1:40 3/5. B-Keith Abrahams (KY.). *1/2 to Selcourt (G2$393,160).