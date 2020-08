North American Maiden Winners August 3

Cinco Charlie–Castelli’s Ace by Leo Castelli; HUNTSINGER, c, 2, LS, Msw, 8-3, 5 1/2f, 1:05 2/5. B-Larry S. Huntsinger (TX.).

City Weekend–Buzz Home by Bellamy Road; WEEKEND BUZZ, g, 2, TDN, Msw, 8-3, 5 1/2f, 1:07 . B-Hillburn Racing LLC (OH.).

Fast Anna–Chiquiem by Rock Hard Ten; FEARLESS FLY, c, 2, PRX, Msw, 8-3, 4 1/2f, :52 2/5. B-Patrick J. Crowley (KY.). $140,000 ’19 FTKJUL; $37,000 ’19 KEEJAN; $70,000 2020 OBSMAR.

Unbridled Express–Ellusive Wildcat by Forest Wildcat; AMERICA RULES, f, 2, IND, Msw, 8-3, 5 1/2f, 1:07 2/5. B-LTB Inc (IN.).

Astrology–Natisha Cat by Bluegrass Cat; K D STREET, g, 3, LS, Mcl 7500, 8-3, 5 1/2f, 1:04 2/5. B-4 M Ranch (LA.). $12,000 ’18 ESLYRL; $12,000 2019 TEXAPR.

Atreides–Real Strike by Smart Strike; THOR’S THUNDER, g, 3, FE, Msw, 8-3, 6f, 1:11 . B-Machmer Hall & Mr. & Mrs. Craig Brogden (KY.). $20,000 ’18 OBSJAN.

Awesome of Course–Holy Cowgirl by Cowtown Cat; AWESOME MACHINE, f, 3, TDN, Msw, 8-3, 5 1/2f, 1:08 2/5. B-Jason DaCosta (FL.).

Bayern–Summer Dress by Candy Ride (ARG); ACT LIKE A LADY, f, 3, PID, Mcl 7500, 8-3, 1m, 1:40 3/5. B-Glen Hill Farm (KY.).

Daredevil–Holy Blitz by Holy Bull; GOULDING, f, 3, IND, Msw, 8-3, 6f, 1:12 . B-Tony Holmes & SF Bloodstock LLC (KY.). $150,000 ’17 KEENOV. *1/2 to Judy the Beauty (champion Female Sprinter, $1,815,946).

Guilt Trip–Envoy’s Running by Run Production; ENVOY’S GUILT, f, 3, LAD, Mcl 12500, 8-3, 1 1/16mT, 1:47 1/5. B-Paul Pruett & Simon Winston (LA.).

Hard Spun–Reimpose by First Defence; END ZONE, c, 3, LS, Mcl 15000, 8-3, 7f, 1:23 3/5. B-Fred Seitz, Dr. Ted Folkerth, J.R. Ward Stables & Jon Kelly (KY.). $110,000 ’17 KEENOV.

Khozan–Folk Art by Bertrando; PARTY DRESS, f, 3, FE, Mcl 4500, 8-3, 5f, :59 1/5. B-Brent Fernung & Crystal Fernung (FL.). *1/2 to Folk Dancer (SP$271,988).

Liam’s Map–Yolie’s Choice by Silver Deputy; MAP OF AMERICA, f, 3, PRX, Msw, 8-3, 5 1/2f, 1:04 2/5. B-Martha Jane Mulholland & Candyland Farm (KY.). $10,000 2019 FTMMAY.

Lookin At Lucky–Gracious Sakes by Langfuhr; FORWARD LOOK, f, 3, TDN, Mcl 5000, 8-3, 5 1/2f, 1:08 2/5. B-Dr. Dede McGehee (KY.). $8,000 ’18 KEESEP.

My Pal Charlie–Lady Lyra Lee by Academy Award; ICY CHARLIE, f, 3, LS, Msw, 8-3, 5fT, :55 4/5. B-Michele Rodriguez (LA.).

Palace–Twice Tempted by Wild Again; QUEENOFMYDBLWIDE, f, 3, IND, Mcl 10000, 8-3, 1m, 1:44 3/5. B-Sparks View Farm LLC (IN.).

Shanghai Bobby–Looking Great by Include; APPRAISED, g, 3, DEL, Mcl 5000, 8-3, 5 1/2f, 1:06 2/5. B-Morgan’s Ford Farm (VA.). $17,000 ’18 FTMOCT.

Street Sense–Bawaara (FR) by Quiet American; AHSAD, g, 3, PRX, Mcl 30000, 8-3, a7 1/2fT, 1:35 1/5. B-Shadwell Farm, LLC (KY.).

Fed Biz–Giftie Gie by Master Command; BETTER BIZ, f, 4, LS, Msw, 8-3, 1m, 1:39 4/5. B-Rookie Thoroughbred Racing Stable Inc. & The Brigade Stable Ltd. (KY.). $55,000 ’16 KEENOV.

Handsome Mike–Shaquita by Alke; CARLETTA, f, 4, LAD, Mcl 12500, 8-3, 5 1/2f, 1:07 3/5. B-Carl Dillard Helmandollar (FL.).

Into Mischief–Marnier by Hennessy; MISLED, f, 4, LAD, Msw, 8-3, 6f, 1:12 3/5. B-Kathie Maybee (KY.). $120,000 ’17 KEESEP.