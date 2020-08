North American Maiden Winners August 4

Into Mischief–True Feelings by Latent Heat; FEELING MISCHIEF, f, 2, CNL, Msw, 8-3, 5f, :57 3/5. B-Stonehaven Steadings (KY.).

Jimmy Creed–Lucky Lady M by Rockport Harbor; GREEDY CREEDY, g, 2, PRM, Msw, 8-3, 5f, :58 3/5. B-H. Allen Poindexter (IA.).

Latent Heat–Royaltyatmidnight by Midnight Lute; FIRE EXTINGUISHER, g, 2, CBY, Msw, 8-3, 4 1/2f, :51 2/5. B-Francisco J. Bravo (MN.).

Pass Rush–Utesa by Eddington; ROCKIN ALL NIGHT, g, 2, IND, Msw, 8-4, 5 1/2f, 1:08 3/5. B-Gary Patrick (IN.).

Too Much Bling–Dixie Dust (MSP$306,791), by Dixieland Heat; DUST EM, g, 2, LS, Mcl 25000, 8-4, 5f, :59 . B-Douglas Scharbauer (TX.).

Tourist–Lookout Sister by Giant’s Causeway; WOODBINE WAY, f, 2, PID, Msw, 8-4, 5f, :58 4/5. B-Don Alberto Corporation (KY.). $14,000 ’19 KEESEP.

Violence–Haley’s Lolipop by Cuvee; GAME DAY PLAY, g, 2, LS, Msw, 8-4, 5 1/2f, 1:03 4/5. B-Tom Durant (KY.).

Blame–Excedere by Shakespeare; EXCEBLADES, f, 3, MNR, Msw, 8-3, 1m 70y, 1:48 1/5. B-Spooky Hollow Racing, Inc. (KY.).

Cairo Prince–Centennial Cat by Tale of the Cat; HOOF PRINCE, c, 3, IND, Msw, 8-4, 6f, 1:11 . B-Jettany Thoroughbred Corp. & JAG Racing Inc. (KY.). $67,000 ’18 KEEJAN; $85,000 ’18 KEESEP; $105,000 2019 OBSAPR. *1/2 to Roxbury N Overton (MSW$475,794).

Congaree–Catarina Ranch by Dove Hunt; DARYLSLITTLEDIABLO, g, 3, LS, Msw, 8-3, 6 1/2f, 1:19 1/5. B-Ed Few (TX.). $2,500 ’18 TEXAUG.

Cowboy Cal–Baba Lucy by Peace Rules; BABA LOU, g, 3, FP, Msw, 8-3, 6f, 1:13 2/5. B-Bob Esposito & Lynda Esposito (IL.).

Dialed In–Courting Delilah by Flower Alley; NO RING, f, 3, FE, Mcl 6250, 8-4, 1m 70y, 1:46 4/5. B-Dr. Rodney E. Orr (KY.).

Fast Anna–Seaport by Tapit; WATERWILD, c, 3, LAD, Msw, 8-4, 6f, 1:12 1/5. B-Winchell Thoroughbreds LLC (KY.).

Hamazing Destiny–Unbridled Praise by Songandaprayer; HAMAZING SONG, g, 3, LAD, Mcl 5000, 8-4, 5 1/2f, 1:06 4/5. B-Starfish Stable, LLC (AR.).

Hamazing Destiny–Denali Tizforever by Tiznow; PAY DIRT, g, 3, PRM, Msw, 8-3, 6f, 1:11 2/5. B-Tim Martin (AR.).

Kettle Corn–Ms. G Q by Mercer Mill; KARAMEL CORN, g, 3, BTP, Msw, 8-4, 1m 70y, 1:47 3/5. B-Bernard Hutson & Diane Tieman (OH.).

Liaison–Apprized by Prized; HELLOCOUNTRYBUMKIN, f, 3, ASD, Mcl 5000, 8-3, 7f, 1:31 1/5. B-Kathie Maybee (KY.). $2,000 ’18 KEEJAN; $5,500 ’18 KEESEP. *1/2 to Speechifying (MSW$530,173).

Majesticperfection–Untainted by Speightstown; LARIMAR, f, 3, CNL, Msw, 8-3, 5 1/2fT, 1:04 2/5. B-David A. Ross (KY.).

Munnings–Pearls by Black Tie Affair (IRE); LYNCHBURG, g, 3, CNL, Msw, 8-3, 5 1/2fT, 1:04 2/5. B-Morgan’s Ford Farm (VA.). $145,000 ’18 KEESEP. *1/2 to Ring Knocker (MSP$411,810).

Palace–Red River Jane by Street Cry (IRE); POKEGAMA, f, 3, CBY, Mcl 5000, 8-3, 6 1/2f, 1:18 3/5. B-Bruce G. Tackett (KY.). $57,000 ’18 KEEJAN; $35,000 2019 OBSAPR.

Paynter–Vapor Cloud by Distorted Humor; RY’S REVENGE, g, 3, CBY, Mcl 5000, 8-3, 6 1/2f, 1:18 4/5. B-Lothenbach Stables Inc. (KY.).

Perfect Soul (IRE)–Raging Fever (MG1$1,458,198), by Storm Cat; SEATTLE SOUL, g, 3, LS, Msw, 8-4, 1 1/8mT, 1:50 . B-Charles Fipke (KY.). $15,000 ’18 KEESEP.

Trappe Shot–Secret Stash by Candy Ride (ARG); DADDY DAVE, g, 3, PRM, Mcl 7500, 8-3, 6f, 1:13 2/5. B-David Schmid (IA.).

Uncle Mo–Wags Empire by Empire Maker; CORNBREAD KINGDOM, c, 3, IND, Mcl 16000, 8-3, 1 1/16m, 1:46 4/5. B-Gabriel Duignan & Petaluma Bloodstock (KY.). $75,000 ’18 KEEJAN.

Verrazano–In My Glory by Honour and Glory; PLAYLAND, f, 3, MNR, Mcl 4000, 8-3, 5f, 1:01 2/5. B-Charles Lo (KY.).

Curlin–Purple Cat by Bluegrass Cat; DEEP SPACE, f, 4, MNR, Msw, 8-3, 1m 70y, 1:46 3/5. B-Newtown Anner Stud (NY.). $750,000 ’17 FTSAUG; $42,000 2019 KEENOV.

Drums of Thunder–Suzy Three by Glitterman; TEXAS WITT, g, 4, ASD, Mcl 5000, 8-3, 5 1/2f, 1:08 3/5. B-Henry S. Witt Jr. (TX.).

First Samurai–I’m Authorized by Cryptoclearance; I AM SAM SAMURAI, f, 4, FL, Mcl 10000, 8-4, 5 1/2f, 1:08 . B-Linda McConnell & Bruce McConnell (NY.).

Here Comes Ben–Dove Creek by Dove Hunt; TRIBECA GIRL, f, 4, FL, Mcl 5000, 8-4, 5 1/2f, 1:08 3/5. B-Dianne Boyken (NY.).

Kela–Lauriefullofglory by Honour and Glory; SHAY’S GLORY, f, 4, CBY, Mcl 7500, 8-3, 1m, 1:40 2/5. B-Raymond L. Sauerwein (MN.).

Malibu Moon–Special Duty (GB) (champion in Europe, $1,069,350), by Hennessy; HYPNOTIST, g, 4, CNL, Mcl 10000, 8-3, 1 1/16mT, 1:46 3/5. B-Juddmonte Farms Inc. (KY.).

Raison d’Etat–Jen’s Guinness R N by Cee’s Tizzy; RAISON D’ETAT GIRL, m, 5, CNL, Mcl 25000, 8-3, 1 1/16mT, 1:48 . B-Calumet Farm (KY.). $1,000 ’16 FTKOCT.