North American Maiden Winners August 5

Air Force Blue–Naked Empress by Freud; CHOCTAW BINGO, f, 2, IND, Msw, 8-5, 5f, 1:00 3/5. B-Austin Paul, Brenda Paul & Marette Farrell (KY.).

Exaggerator–Berry Knoll by Vindication; BEE EXXTRAVAGANT, g, 2, ARP, Msw, 8-5, 5f, :59 . B-Endeavor Farm & Caveman Stables (KY.).

First Samurai–Sky Lani by Sky Mesa; LITTLE SAMURAI, f, 2, LS, Mcl 25000, 8-5, 4 1/2f, :52 4/5. B-Mark Breen (KY.). $2,700 ’19 OBSOCT.

Ghostzapper–Twice the Lady (MG2P$312,204), by Quiet American; RUN CASPER RUN, c, 2, CNL, Msw, 8-5, 5f, :58 2/5. B-WinStar Farm, LLC (KY.). $12,500 2020 OBSMAR.

Girolamo–Spuntastic by Hard Spun; ROSSA VELOCE, f, 2, SAR, Msw, 8-5, 5 1/2f, 1:04 . B-John Scott Rogers (NY.). $12,000 ’19 FTKOCT.

Paynter–Thunder Shower by Tiznow; PIRATE JUNCTION, g, 2, LS, Msw, 8-5, 7f, 1:26 4/5. B-Tom Durant (KY.).

Tamarkuz–Make Waves by Macho Uno; COOL ENOUGH, f, 2, CNL, Mcl 20000, 8-5, 5 1/2f, 1:05 . B-Morgan’s Ford Farm (VA.). $8,000 ’19 FTMWIN. ***FIRST WINNER BY SIRE

Violence–Heart Seeker by Not for Love; HEART FULL OF SOUL, f, 2, CBY, Msw, 8-5, 5f, :58 4/5. B-Kingston Thoroughbreds LLC (MD.). $14,000 ’19 FTMYRL.

Baryshnikov–Dame Near Even by Even the Score; EMPIRE’S SCORE, g, 3, IND, Msw, 8-5, 1m, 1:40 1/5. B-Blaine Davidson (IN.).

Birdstone–Harlan Cat by Harlan; CAT’S CURIOSITY, c, 3, TDN, Msw, 8-5, 6f, 1:14 1/5. B-Elkhorn Oaks Inc (MI.).

Colonel John–Sara Sara by Aeneas; CARMELLA KEY, f, 3, IND, Msw, 8-5, 5 1/2f, 1:05 3/5. B-Connie Snyder & Richard Snyder (IN.). $0 ’18 INDOCT.

Dominus–Angel’s Royalty by Mesopotamia; AZURITA, f, 3, IND, Msw, 8-5, 5 1/2f, 1:06 1/5. B-Walter T. Bates (IN.). $0 ’18 INDOCT.

Einstein (BRZ)–Silver Elegance by Silver Deputy; DESPOTIC, g, 3, ARP, Mcl 5000, 8-5, 7f, 1:26 3/5. B-Adena Springs & Richard Barton Enterprises (CA.).

Empire Maker–Revealed by Old Trieste; LOVE ON THE RUN, f, 3, SAR, Msw, 8-5, 7f, 1:23 4/5. B-Gainesway Thoroughbreds Ltd. (KY.). $425,000 ’17 KEENOV. *1/2 to Belle Gallantey (MG1$1,134,270).

Flashback–Celtic Song by Giant’s Causeway; RED LINGERIE, f, 3, PID, Mcl 7500, 8-4, 5 1/2f, 1:05 4/5. B-Bonnie Heath Farm, LLC (FL.). $60,000 ’18 KEESEP; $27,000 ’18 OBSJAN; $40,000 2019 OBSAPR. *1/2 to Pinson (G1P$460,295).

Hold Me Back–Stop the Spending by Pomeroy; HOLD THE SPENDING, f, 3, FP, Mcl 4000, 8-4, 6f, 1:14 2/5. B-Irish Hill Century Farm (NY.). $8,500 ’18 OBSJAN.

Jonesboro–Orange Street by Storm Boot; MISS CASEY BETH, f, 3, LAD, Mcl 5000, 8-5, 5 1/2f, 1:06 1/5. B-Jess George (AR.).

Mission Impazible–Circular Street by Friends Lake; MISS CIRCULAR GAL, f, 3, FL, Msw, 8-5, 5 1/2f, 1:06 4/5. B-Sequel New York, Twin Creeks & Scott Durgan (NY.).

Oxbow–Ireland by Afleet Alex; BRODYTHEOXMAN, g, 3, BTP, Mcl 5000, 8-5, 1m 70y, 1:46 4/5. B-Calumet Farm (KY.). $1,500 ’18 KEESEP.

Shanghai Bobby–Maren’s Melody by Unbridled’s Song; SHANGHAI’S DREAM, c, 3, LS, Mcl 20000, 8-5, 5f, :58 4/5. B-Machmer Hall & Golden Pedigree LLC (KY.). $65,000 ’18 KEESEP.

Stroll–De Rascal by Dehere; LILRASCALMAN, g, 3, LAD, Msw, 8-5, 7f, 1:25 1/5. B-whitney J. Zeringue (LA.).

Tapiture–High Draw by Quiet American; JUST TAPIT IN, g, 3, BTP, Msw, 8-5, 6f, 1:12 1/5. B-Ron Bates Racing Stables LLC (OH.).

Unbridled Sheriff–Let’s Get Fiscal by Bandini; UNBRIDLED POSSE, g, 3, LS, Msw, 8-5, 5fT, :57 . B-Stephen Baker (TX.). ***FIRST WINNER BY SIRE

War Front–Frivolous (MG2$750,718), by Empire Maker; NEVER FORGET, f, 3, IND, Msw, 8-4, 1m 70y, 1:44 1/5. B-G. Watts Humphrey Jr. (KY.).

War Front–Marketing Mix (MG1$2,015,893), by Medaglia d’Oro; GLOBAL BRAND, f, 3, PID, Msw, 8-5, 1m, 1:39 2/5. B-Glen Hill Farm (KY.).

Cross Traffic–Earthly Reserves by Smart Strike; HERWAZE, f, 4, SAR, Mcl 40000, 8-5, 1 1/8m, 1:52 3/5. B-Howard Charles Nolan (NY.). $35,000 ’17 OBSOCT.

Curlin–Charming Legacy (IRE) (MG1P$266,711), by Danehill; PLUG AND PLAY, g, 4, MNR, Msw, 8-4, 1m 70y, 1:48 3/5. B-Calumet Farm (KY.).

Day of Destiny–Pineapple Express by Deputy Commander; CHARIOT CHASER, f, 4, ASD, Mcl 5000, 8-4, 5 1/2f, 1:09 3/5. B-Don Rak (AB.). ***FIRST WINNER BY SIRE

Point of Entry–Midnight Ramble by Unbridled’s Song; JERUSALEM GATES, g, 4, PRX, Msw, 8-5, 1m, 1:39 . B-Michael Moran (PA.). $210,000 ’17 KEESEP.

Portobello Road–Alleged Diva by Malibu Moon; PORTABELLA MOON, f, 4, LAD, Mcl 12500, 8-4, 7 1/2fT, 1:32 2/5. B-Linda Sontchi & John McClurkin (AR.).

Ultimate Eagle–Golden West by Gone West; TAYLOR GALS, f, 4, ARP, Mcl 5000, 8-5, 6f, 1:12 4/5. B-Special T Thoroughbreds, Inc. (CA.).