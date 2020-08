North American Maiden Winners August 7

American Pharoah–Warrior Maid (G3P$496,109), by Holy Bull; AMERICAN GRACE, f, 2, ELP, Msw, 8-7, 7f, 1:24 1/5. B-Russell Welch (KY.).

Artie Schiller–Taylor Lane by Parading; BARRISTER TOM, g, 2, AP, Msw, 8-7, 1mT, 1:38 2/5. B-Thomas Girardi (KY.).

Freedom Child–Distinct Affair by With Distinction; AIN’T DA BEER COLD, g, 2, LRL, Msw, 8-7, 5f, :58 . B-Matt Spencer & Kelly Cox (MD.).

Haynesfield–Among the Stars by Harbor the Gold; MEAN SHARON, f, 2, EMD, Mcl 8000, 8-6, 4 1/2f, :52 3/5. B-John Parker (WA.).

Into Mischief–In Spite of Mama by Speightstown; LOOKIN FOR TROUBLE, c, 2, SAR, Msw, 8-7, 5 1/2f, 1:05 . B-William Butler (NY.).

Invincible Spirit (IRE)–Alsindi (IRE) (G3), by Acclamation (GB); INVINCIBLE GAL (GB), f, 2, SAR, Msw, 8-7, 5 1/2fT, 1:03 1/5. B-Rabbah Bloodstock Limited (GB.). 200,000gns ’19 TATOCT.

Pollard’s Vision–Beautiful Stranger by Foxhound; SOBEAUTIFULTOME, f, 2, PRM, Msw, 8-7, 5 1/2f, 1:04 4/5. B-Jon L. Starr (OK.). $20,000 ’19 OKCSUM.

Shakin It Up–Tripple Gift by Trippi; TRIPPLE SHAKE, c, 2, DMR, Mcl 40000, 8-7, 5f, :59 4/5. B-Patrick A. O’Connell & Diane J. Robinson (KY.). $12,000 ’19 FTKOCT.

Street Sense–Essence of Audre by Exchange Rate; STREET EXCHANGE, f, 2, GP, Mcl 50000, 8-7, 5 1/2f, 1:04 4/5. B-Jeff Awtrey (KY.).

Awesome Again–Beach Walk by Distorted Humor; APPROVED, c, 3, ELP, Mcl 7500, 8-7, 1m, 1:39 1/5. B-Gary and Mary West Stables Inc. (KY.).

Awesome of Course–Go Girlfriend Go by Demidoff; AWESOME PAL, f, 3, LRL, Mcl 10000, 8-7, 6f, 1:10 3/5. B-Jacks or Better Farm Inc. (FL.). *Full to Fellowship(G1P$771,364).

Bayern–Cashing Tickets by Indian Charlie; LEGGS GALORE, f, 3, DMR, Msw, 8-7, 5fT, :56 2/5. B-William J. Sims (CA.).

Bayern–Kiss the Daddy (SW$359,220), by Scat Daddy; SIKUM, f, 3, EVD, Msw, 8-7, 5fT, :57 3/5. B-SF Bloodstock LLC (NY.). $60,000 ’18 KEESEP.

Bodemeister–Long Approach by Broad Brush; AUTUMN ARRIVES, f, 3, EMD, Msw, 8-6, 6f, 1:10 2/5. B-Stonehaven Steadings (KY.). $35,000 ’18 KEESEP.

Brethren–Atomic Tangerine by Corinthian; AUBURN, f, 3, GP, Mcl 10000, 8-7, 7f, 1:24 3/5. B-Arindel (FL.).

Constitution–Dancing Solo (G3), by Giant’s Causeway; AMENDED, g, 3, ELP, Mcl 30000, 8-7, 1 1/16mT, 1:43 3/5. B-Twin Creeks Farm (KY.).

Fed Biz–Cheer for Foxes by Kafwain; YELLEN, f, 3, SAR, Mcl 40000, 8-7, 5 1/2fT, 1:03 3/5. B-J.B. Lane Orem & Michael Orem (KY.). $23,000 ’18 KEESEP; $60,000 2019 KEEAPR.

Hard Spun–High Wire Act by Medallist; KEMBA, f, 3, SAR, Mcl 75000, 8-7, 1 1/16mT, 1:44 1/5. B-Charles H. Deters (KY.). $40,000 2019 OBSJUN.

Khozan–Brown Eyed Woman by De Niro; INDEPENDENT MISS, f, 3, GP, Mcl 25000, 8-7, 6f, 1:10 4/5. B-Stonehedge, LLC (FL.). *1/2 to Muggsamatic(MSW$402,930).

Magician (IRE)–Pathway to Heaven by Giant’s Causeway; MAGICAL PATH, f, 3, GG, Mcl 20000, 8-7, 1 1/16mT, 1:45 4/5. B-Copper Water Thoroughbred Company LTD. (KY.). $19,000 ’18 KEEJAN.

Micromanage–Chocolate Blush by Fit to Fight; TAKEITTOCOMITTEE, f, 3, MTH, Msw, 8-7, 5 1/2f, 1:06 . B-Janet Laszlo (NJ.).

Oxbow–Griffins Magic by Majestic Warrior; YEAR OF THE OX, g, 3, GG, Mcl 8000, 8-7, 5 1/2f, 1:05 4/5. B-Jason Allen Tackitt (CA.). $1,000 ’18 KEEJAN.

Palace–De Belle by Dehere; BON PRIX, g, 3, MTH, Mcl 25000, 8-7, 6f, 1:13 . B-Roberto Martinez (KY.). $30,000 ’18 FTKOCT.

Paynter–Sunday Money by Gone West; EARLYNTHEMORN, f, 3, GG, Mcl 8000, 8-7, 1m, 1:39 4/5. B-Ramspring Farm (KY.). $10,000 ’18 KEESEP.

Personal Interest–Dont Say No Sierra by Tactical Advantage; PERSONALLY, f, 3, BTP, Mcl 5000, 8-7, 6f, 1:14 . B-Just For Fun Stable Inc. (FL.).

Pollard’s Vision–Friend O the Devil by Devil His Due; DEVIL VISION, g, 3, CBY, Msw, 8-6, 1m, 1:40 2/5. B-Dr. Todd M. Lieber (MN.).

Speightstown–Amber Isle by First Defence; STONEWOOD, f, 3, ELP, Msw, 8-7, 5 1/2fT, 1:03 1/5. B-Pursuit of Success LLC (KY.). $85,000 ’18 KEESEP.

Well Spelled–Nancy’s Grace by Attorney; NO MORE MARTINIS, g, 3, PEN, Mcl 7500, 8-7, 1m 70y, 1:44 1/5. B-Godstone Farm LLC (PA.).

Awesome Again–The Best Option by Pleasant Tap; AWESOME SCORE, g, 4, DMR, Mcl 40000, 8-7, 6f, 1:11 1/5. B-Dennis R. Crooks, Terry Young & Adena Springs (KY.). $80,000 ’17 KEEJAN; $50,000 2018 OBSMAR.

Bernardini–Simply Spectacular by Bernstein; SHARPSHOOTINGEORGE, g, 4, RUI, Mcl 10000, 8-7, 7 1/2f, 1:33 3/5. B-Edward A. Seltzer, Beverly Anderson & Godolphin (KY.). $15,000 ’17 KEESEP.

Cross Traffic–Stephan’s Angel by Crypto Star; MADS, c, 4, BTP, Mcl 12500, 8-7, 6f, 1:13 3/5. B-Douglas Arnold (KY.). $35,000 ’17 KEESEP.

Distorted Humor–Bonnie Blue Flag (SW$259,270), by Mineshaft; TONY SMALL, g, 4, GP, Mcl 10000, 8-7, 1m, 1:39 3/5. B-Aaron & Marie Jones LLC (KY.). $320,000 ’17 FTSAUG. *1/2 to Will Did It($306,788).

First Samurai–Show Me the Carats by More Than Ready; KLICKITAT, g, 4, SAR, Mcl 40000, 8-7, 1 1/16mT, 1:46 2/5. B-EKQ Stables Corp. (NY.). $220,000 ’17 FTNAUG. *1/2 to Evaluator(MSW$327,968).

Flat Out–Groovy Minister by Deputy Minister; ILHABELA, f, 4, HST, Mcl 4000, 8-6, 6 1/2f, 1:20 1/5. B-Tod Mtn. Thoroughbreds (BC.). *1/2 to English Minister(MSW$551,246).

Gold Tribute–Sixteen Grand by Festive; GRAND TRIBUTE, g, 4, EVD, Mcl 5000, 8-7, 7f, 1:27 1/5. B-Jeff Bonifas & Jill Bonifas (LA.).

Munnings–Madagascat by Tale of the Cat; MISS ALEGRIA, f, 4, DMR, Mcl 40000, 8-7, 6f, 1:11 4/5. B-Machmer Hall (KY.). $45,000 ’17 KEESEP.

Temple City–Divine Lorretta by Mutakddim; HEATHER DIVINE, f, 4, EVD, Mcl 5000, 8-6, 6f, 1:14 1/5. B-R. Davis & Associates (LA.).

Tizway–Offhand Remark by Western Expression; DOCS WAY, f, 4, PEN, Mcl 25000, 8-7, 5f, :59 2/5. B-Windylea Farm, LLC (NY.). $9,000 ’16 FTNOCT; $20,000 ’17 FTMDEC; $40,000 ’17 FTNAUG. *1/2 to Selenite(G2P$396,265).

Time Bandit–Mattie’s Ide by Ide; IDE B A WINNER, g, 5, EVD, Mcl 5000, 8-7, 7f, 1:27 . B-Margie K Averett (LA.).