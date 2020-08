North American Maiden Winners August 8

American Pharoah–Front Range by Giant’s Causeway; AMERICAN MONARCH, c, 2, SAR, Msw, 8-8, 1 1/16mT, 1:44 3/5. B-Mike G. Rutherford (KY.).

Ami’s Holiday–Hatmaker by Empire Maker; HATMAKER HOLIDAY, f, 2, WO, Moc 40000, 8-8, 6f, 1:11 2/5. B-Tall Oaks Farm (ON.). $50,000 ’19 FTKJUL.

Into Mischief–Off the Tracks (G1$570,594), by Curlin; MONORAIL, f, 2, GP, Msw, 8-8, 1mT, 1:36 3/5. B-Newtown Anner Stud Farm (KY.).

Into Mischief–Downside Scenario by Scat Daddy; MUTASAABEQ, c, 2, SAR, Msw, 8-8, 5 1/2f, 1:03 2/5. B-Black Ridge Stables LLC (KY.). $425,000 ’18 KEENOV.

Laoban–Marketplace by Stormy Atlantic; DREAMER’S DISEASE, c, 2, ELP, Msw, 8-8, 1mT, 1:37 . B-Southern Equine Stables, LLC (KY.).

Mizzen Mast–Pohdi Pohdi by Old Forester; FOREST DRIFT, f, 2, WO, Msw, 8-8, 6f, 1:11 3/5. B-3 Sons Racing LTD (ON.).

Monterey Jazz–Baby Vamp by Southwestern Heat; JASMINE BABY, f, 2, RUI, Msw, 8-8, 5f, :58 . B-Reliance Ranches LLC (NM.).

Point of Entry–Grand Finesse by Grand Slam; EMRO, f, 2, ELP, Msw, 8-8, 5 1/2fT, 1:03 3/5. B-Glen Oak Farm & Two Stamps Stables (KY.). $45,000 ’18 KEENOV; $130,000 ’19 FTKJUL.

Tales of the Wild–In Heaven by Crafty Friend; HEAVENLY WILD, f, 2, CPW, Msw, 8-8, 2 1/2f, :34 4/5. B-Perry Cavanaugh (ND.). ***FIRST WINNER FOR SIRE

Tiznow–Amylimehouse by Limehouse; TIZ FERGUSON, f, 2, LRL, Msw, 8-8, 5f, :57 . B-H. Allen Poindexter & Tiznow Syndicate (KY.). $90,000 ’19 KEESEP.

Will Take Charge–Indian Gracey by Indian Ocean; DAUNTLESS GAL, f, 2, GP, Msw, 8-8, 6f, 1:12 3/5. B-Gary Broad (KY.). $23,000 ’19 KEESEP.

Animal Kingdom–Diamondesque by Any Given Saturday; STAR OF AFRICA, f, 3, GG, Msw, 8-8, 1mT, 1:39 1/5. B-Charles H. Deters (KY.). $15,000 ’18 KEESEP.

City Zip–Sharbat by Dynaformer; RODEO RED, g, 3, GP, Mcl 20000, 8-8, 7f, 1:24 2/5. B-W. S. Farish (KY.). $70,000 ’18 KEESEP.

Dialed In–Char’s Still Here by Grindstone; LANNY MAC, g, 3, CTM, Msw, 8-7, 6 1/2f, 1:17 3/5. B-Pierre Esquirol (AB.).

Flashback–Sign Off by Distorted Humor; CEFALO, f, 3, WO, Mcl 15000, 8-8, 6 1/2fT, 1:16 1/5. B-McMahon of Saratoga Thoroughbreds, LLC& Spruce Lane Farm (NY.). $30,000 ’18 OBSOCT.

Fusaichi Zenon (JPN)–Betsy Bewild by Wild Gold; BABY SHAMU, g, 3, ALB, Msw, 8-8, 5 1/2f, 1:04 3/5. B-Michael Weatherly (NM.).

Half Ours–Magicfromthegitgo by Easyfromthegitgo; SECRET REDEMPTION, g, 3, LAD, Mcl 12500, 8-8, 6f, 1:13 3/5. B-Majestic Farms, LLC (LA.).

Jack Milton–Ms Delfy by Dixie Union; JUMPING JILL FLASH, f, 3, WO, Msw, 8-8, 6fT, 1:09 4/5. B-Shalom TR (KY.). $12,000 ’18 KEESEP; $110,000 2019 OBSJUN.

Kantharos–City in Sky by City Zip; R MAN JOE, g, 3, GP, Msw, 8-8, 5fT, :55 4/5. B-Rich Averill & AbraCadabra Farms (FL.).

Karakontie (JPN)–Church Camp by Forest Camp; CATECHISM, f, 3, PRM, Msw, 8-7, 6f, 1:10 2/5. B-Gainesway Thoroughbreds Ltd. (KY.). $55,000 ’17 KEENOV; $30,000 ’18 KEESEP.

Medaglia d’Oro–Divided Attention (G1P$255,900), by A.P. Indy; EXTRA ATTENTION, f, 3, ELP, Msw, 8-8, 1m, 1:38 3/5. B-Godolphin (KY.).

Munnings–Aly Baran by Aldebaran; MOOSE LODGE, c, 3, MTH, Msw, 8-8, 6f, 1:10 . B-Jeremiah Kane (KY.).

Seville (GER)–Worthwhilepursuit by Harlan’s Holiday; MINT GAME, g, 3, LRL, Mcl 25000, 8-8, 1m, 1:39 2/5. B-Michael Horning & Debbie Horning (MD.).

Slew’s Pot of Gold–Latenite Tears by Fusaichi Zenon (JPN); CAUSING CHAOS, g, 3, RUI, Mcl 6500, 8-8, 6f, 1:10 2/5. B-Michael Weatherly (NM.).

Square Eddie–Miss Zooter (IRE) by Intikhab; CAERULEAN, c, 3, DMR, Msw, 8-8, 5fT, :56 2/5. B-Reddam Racing LLC (CA.).

Tale of the Cat–Bam Bam Bull by Holy Bull; D DAWG, f, 3, MTH, Msw, 8-8, 6f, 1:11 1/5. B-Dennis A. Drazin (KY.).

Uncle Mo–Spark by Speightstown; ENERGIZER, c, 3, ELP, Msw, 8-8, 6f, 1:10 4/5. B-Peter E. Blum Thoroughbreds, LLC (KY.).

Verrazano–Zadina by Malibu Moon; MALIBU MARLEE, f, 3, ELP, Mcl 30000, 8-8, 1m, 1:38 . B-Rock Ridge Thoroughbreds, LLC (KY.). $50,000 2019 KEEAPR.

Wilko–Time for Karakorum by Fly So Free; MARTINI SUE, f, 3, WO, Mcl 10000, 8-8, 1 1/16m, 1:47 4/5. B-Andrew Stronach (ON.). C$20,000 ’18 ONTAUG.

Windsor Castle–Cherokee Champion by Max’s Pal; WINDSOR’S CHAMPION, f, 3, CT, Msw, 8-7, 4 1/2f, :53 4/5. B-Law Legacy Stables LLC & Ronney Brown (WV.).

Woke Up Dreamin–All the Love by Malabar Gold; WOKE UP IN LOVE, g, 3, PRM, Mcl 30000, 8-7, 5 1/2f, 1:05 . B-Jason Patrick Kindle (IA.).

Cowtown Cat–The Lady Waffles ($251,448), by Wavering Monarch; WAFFLESORPANCAKES, f, 4, TDN, Msw, 8-8, 6f, 1:15 3/5. B-Mapleton Thoroughbred Farm (OH.).

Elusive Quality–Sweeter Than Ever by Exchange Rate; EVER TRUE, g, 4, CTM, Mcl 5000, 8-7, 6f, 1:11 2/5. B-Tracy Farmer (KY.). $100,000 ’17 KEESEP; $8,000 2019 KEENOV.

Field Commission–Imtheblues by Pentelicus; BLUEFIELD, f, 4, LRL, Mcl 16000, 8-8, 6f, 1:11 . B-Ed Pendray & Edward A. Seltzer (FL.). *1/2 to Beat the Blue s(G3$521,634).

Paynter–Platinum Preferred by Vindication; PLATINUM PAYNTER, f, 4, DEL, Mcl 16000, 8-8, 1 1/16m, 1:47 4/5. B-Roger Long (KY.). *1/2 to Midnight Pleasure (MSW$278,618).

Seville (GER)–Nifty Shindig by Mr. Greeley; ACTION ABSOLUTE DS, f, 4, DEL, Mcl 5000, 8-8, 1m 70y, 1:47 2/5. B-Arnoud W. Dobber (FL.).

Sway Away–Obey the Rules by Roman Ruler; SWAY THE RULES, c, 4, WYO, Msw, 8-8, 5 1/2f, 1:05 2/5. B-Virginia R. Wakefield, Eric Nelson & Bernadette Bohanon (WY.).

Freud’s Honour–Bolton Landing by Horse Chestnut (SAF); JESTERS HONOR, g, 5, MTH, Msw, 8-8, 5 1/2f, 1:05 . B-Gina Lupton (NJ.).

Giant’s Causeway–Ballet Pacifica by Minardi; DOSWELL, g, 5, SAR, Msw, 8-8, 1 1/16mT, 1:43 2/5. B-Mr. Joseph Allen LLC (KY.). *1/2 to Secretary At War (G2P$304,265).

Hero of Order–Podarok by Invisible Ink; PRESENT OF HERO, m, 5, AP, Mcl 6250, 8-8, 6f, 1:11 1/5. B-Raut, LLC (KY.).

Hey Chub–Surf City Sandi by Unbridled Jet; HEY LEOCADIA, m, 5, MTH, Mcl 25000, 8-8, 5 1/2f, 1:06 2/5. B-Joe-Dan Farm (NJ.). $5,000 2017 FTMWIN.