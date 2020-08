North American Maiden Winners August 9

Anchor Down–Black Coronas by Curlin; DROP ANCHOR, c, 2, ELP, Msw, 8-9, 6f, 1:12 1/5. B-Chad Frederick & Phoenix Farm and Racing (KY.). $55,000 ’18 KEENOV; $90,000 ’19 FTKJUL. ***FIRST WINNER FOR SIRE

Bayern–Tres Belle by War Front; AFLEET DIVA, f, 2, DMR, Mcl 32000, 8-9, 5f, 1:00 . B-Kaleem Shah, Inc. (KY.).

Closing Argument–Cora Leona by Lone Star Sky; MISS NITAP, f, 2, EVD, Mcl 15000, 8-8, 5f, 1:01 1/5. B-Spanish Cross Stable, LLC & Jane Chiasson (LA.).

Competitive Edge–Brief Mark by Benchmark; EDGE TO EDGE, c, 2, PRM, Msw, 8-8, 5 1/2f, 1:04 3/5. B-Yeamans Racing Stable, LLC (KY.). $40,000 ’19 KEESEP. *1/2 to Shrewd Move($266,053).

Congrats–Julie Napp by Curlin; PRESS SNOOZE, c, 2, CNL, Mcl 20000, 8-9, 5 1/2fT, 1:04 2/5. B-Colts, LLC (KY.). $6,500 ’19 KEESEP.

Dialed In–Sally’s Song by Unbridled’s Song; TIGER, c, 2, GP, Msw, 8-9, 5f, :57 3/5. B-Arindel (FL.).

Distorted Humor–Sweetpollypurebrd (MSP$264,914), by Parading; TACOFLAVOREDKISSES, c, 2, DMR, Msw, 8-8, 5 1/2f, 1:05 4/5. B-Terry C. Lovingier (CA.). $33,000 ’18 FTKNOV.

Fast Anna–Lanai City by Carson City; LIGHTENING ANNA, g, 2, CTM, Msw, 8-9, 4 1/2f, :51 4/5. B-Fredericka V. Caldwell & Jason Litt (KY.). *1/2 to Golden Mischief(G2$698,150).

Many Rivers–Roman Angel by Roman Ruler; LA VIKINA, f, 2, GG, Mcl 25000, 8-9, 5f, :59 1/5. B-Julio Enciso (CA.).

Milwaukee Brew–Miss Dragonfly by Grand Slam; DRAGON’S BREW, g, 2, WO, Msw, 8-9, 6f, 1:11 1/5. B-Goldmart Farms, Inc (ON.).

Mosler–Heir Stream by Wildcat Heir; HEIR PORT, c, 2, MTH, Mcl 40000, 8-9, 6f, 1:12 3/5. B-New Farm (KY.). ***FIRST WINNER FOR SIRE

Mshawish–Proud to Be Wild by Wildcat Heir; MISS WILD, f, 2, MTH, Mcl 40000, 8-9, 6f, 1:11 3/5. B-New Farm (KY.). ***FIRST WINNER FOR SIRE

Orb–Cable by Dynaformer; STEPHANIES JEWEL, f, 2, EVD, Msw, 8-8, 7 1/2fT, 1:34 1/5. B-Athens Woods, LLC (KY.). $21,000 2020 OBSSPR.

Sky Mesa–Ballynoe by Distorted Humor; TOO LEGIT, c, 2, WO, Moc 40000, 8-9, 6f, 1:11 3/5. B-Highfield Investment Group Inc (ON.). C$25,000 ’19 ONTAUG.

Speightstown–Tonasah by Malibu Moon; UNION GABLES, f, 2, SAR, Msw, 8-9, 5 1/2f, 1:05 2/5. B-Stonestreet Thoroughbred Holdings LLC (KY.). $40,000 ’19 KEESEP; $90,000 2020 OBSSPR.

Super Saver–Belvedera by Awesome Again; SUPER GAME, f, 2, DMR, Msw, 8-9, 1mT, 1:37 4/5. B-Premier Thoroughbreds LLC (CA.). *1/2 to Plus Que Parfait(G2$1,680,485).

Tamarkuz–Vesper Lynd by Henny Hughes; LONG MONDAY, f, 2, ELP, Msw, 8-9, 1mT, 1:40 2/5. B-Keene Ridge Racing, LLC (KY.). $7,500 ’19 FTKOCT.

Tapit–Winter Memories (MG1$1,268,100), by El Prado (IRE); SEASONS, f, 2, SAR, Msw, 8-9, 1 1/16mT, 1:44 4/5. B-Phillips Racing Partnership (KY.).

Twirling Candy–Alliteration by Congrats; KANDY KATIE, f, 2, HST, Moc 50000, 8-9, 6f, 1:13 3/5. B-Tod Mtn. Thoroughbreds (BC.).

Verrazano–Joyful Wager by Valid Wager; CASTLE KING, g, 2, GP, Msw, 8-9, 1mT, 1:37 2/5. B-Mary Ellen Coenen (FL.). $15,000 ’19 OBSOCT; $25,000 2020 OBSMAR. *1/2 to Wild About Marie(MSW$328,629).

Violence–Lil Nugget by Mining for Money; DR. SCHIVEL, c, 2, DMR, Msw, 8-8, 6f, 1:10 2/5. B-William A. Branch & Arnold R Hill (KY.).

Cyclotron–Zilla by Stormy Atlantic; DABZILLA, f, 3, LA, Mcl 3500, 8-8, 4 1/2f, :53 1/5. B-Headley & Old English Rancho (CA.).

Dialed In–Kiss and Fly by Desert Warrior; SMARTY GRIMES, g, 3, GIL, Msw, 8-9, 4f, :46 2/5. B-Odis Deon Grimes Jr. (AR.).

Don Gato–Cash Out Robin by Prized; CASH ON FIRE, f, 3, LS, Msw, 8-9, 6f, 1:12 4/5. B-Peter 4 V’s Horse Ranch (TX.).

Fed Biz–Little Widow Maker by Orientate; BIZ MAKER, f, 3, CNL, Mcl 10000, 8-9, 1mT, 1:38 . B-Douglas Arnold (KY.). $8,500 ’18 FTKOCT.

Half Ours–Angel Baby by Jade Hunter; ANDIAMO GIACOMO, g, 3, EVD, Mcl 12500, 8-8, 6 1/2f, 1:19 . B-James R Dimel (LA.).

Hard Spun–Gauze by Saint Ballado; PSEUDONYM, f, 3, GP, Msw, 8-9, 1 1/16mT, 1:42 2/5. B-Anderson Farms Ont. Inc. (ON.). $225,000 ’18 FTSAUG. *1/2 to Loose On the Town(MSP$303,306).

Holiday Justice–Walks Lik’n Angel by O’Brannigan; HOLIDAY ROMANCE, f, 3, PRM, Mcl 30000, 8-9, 6f, 1:12 . B-Larry Hagemeier (IA.).

King Bull–Foxy Who by Quinton’s Gold; MR CHARLIE KING, g, 3, ALB, Mcl 6500, 8-9, 5 1/2f, 1:04 3/5. B-Greg Green & DeLinda Green (NM.).

Lucky Pulpit–Heat Striker by Unusual Heat; STRIKE IT LUCKY, g, 3, GG, Msw, 8-9, 5 1/2f, 1:04 . B-Mr. & Mrs. Larry D. Williams (CA.).

Magician (IRE)–Charming Vixen by Bernstein; BOATLOADOFNERVE, f, 3, WO, Mcl 15000, 8-9, 6 1/2fT, 1:16 3/5. B-Gunpowder Farms LLC (KY.). $1,100 ’18 KEESEP.

Malibu Moon–Hit It Rich (MG3$521,810), by Smart Strike; WINDFALL PROFIT, f, 3, SAR, Msw, 8-9, 1 1/16mT, 1:44 2/5. B-Stuart S. Janney, III LLC (KY.). *1/2 to Profiteer(G3P$305,053).

More Than Ready–Celebrategoodtimes by Harlan’s Holiday; MORE GOOD TIMES, f, 3, ELP, Msw, 8-9, 1 1/16mT, 1:44 3/5. B-Robert Low & Lawana Low (KY.). $190,000 ’18 KEESEP.

Noble Mission (GB)–Storm Hearted by Lion Hearted; NOBLE HEARTED, f, 3, DMR, Msw, 8-8, 1 1/8mT, 1:49 2/5. B-CRK Stables, LLC (KY.). *1/2 to Wake Up Nick(MSW$380,384).

Officer Rocket (GB)–Candle of Gold by Fiber Sonde; ROCKET SOUND, g, 3, CT, Msw, 8-8, 4 1/2f, :52 4/5. B-Dennis L. Bybee (WV.).

Old Forester–Where’s the Irish by Where’s the Ring; MARJORIE’S DREAM, f, 3, WO, Moc 40000, 8-8, 5 1/2f, 1:04 2/5. B-Walnut Ridge Farm (ON.).

Overdriven–Wynns and Roses by Marciano; DRIVE IN, f, 3, MTH, Mcl 12500, 8-9, 6f, 1:12 2/5. B-Jake Scott, Mary Jolley, T. Wynn Jolley, (FL.). $10,000 2019 OBSJUN.

Palace Malice–Pleasant Dance by Any Given Saturday; PRICING EXERCISE, g, 3, MTH, Mcl 16000, 8-9, 1 1/16m, 1:48 3/5. B-Equine Equity Partners (CO.). $270,000 ’18 KEESEP.

Point of Entry–Sky High Gal by Leroidesanimaux (BRZ); ENTRY TO HEAVEN, g, 3, WO, Msw, 8-9, 6fT, 1:09 2/5. B-Adena Springs (ON.).

Quality Road–Crystal Minuet by Theatrical (IRE); STRONG HEADED, g, 3, GP, Mcl 45000, 8-9, 1mT, 1:36 1/5. B-Ledgelands LLC, Andrew C. Ritter & W. S.Farish (KY.). $150,000 ’18 KEESEP.

Run Away and Hide–Well Fashioned by Cozzene; HIDDEN STYLE, g, 3, MTH, Mcl 16000, 8-9, 1 1/16m, 1:48 1/5. B-Magalen O. Bryant (NY.).

Square Eddie–Chexcess by In Excess (IRE); HAMMERING LEMON, g, 3, DMR, Msw, 8-9, 1 1/16mT, 1:44 3/5. B-Reddam Racing LLC (CA.).

Stay Thirsty–Lost Without You by Mutakddim; THUNDERTURTLE, f, 3, CT, Mcl 5000, 8-8, 7f, 1:28 2/5. B-Hayward Farm, LLC (NY.). $3,000 ’17 FTNOCT.

Street Boss–Never Yield by High Yield; GET DIRECTIONS, f, 3, EVD, Mcl 12500, 8-8, 6 1/2f, 1:18 3/5. B-Martha Jane Mulholland (KY.). $75,000 ’17 KEENOV. *1/2 to Bunker Hill(MSW$448,619).

Tapit–Rote by Tiznow; TRANQUILITY BASE, g, 3, WO, Mcl 15000, 8-9, 6 1/2fT, 1:16 2/5. B-Marbat, LLC & Tapit Syndicate (KY.). $400,000 ’18 KEESEP.

Windsor Castle–Wish Ahead by Defrere; WISH IN THE CASTLE, g, 3, CT, Mcl 12500, 8-8, 7f, 1:30 2/5. B-Taylor Mountain Farm (WV.).

Bull Krazy–Current Miss by Comet Shine; CURRENTLYMYPROBLEM, f, 4, RUI, Mcl 6500, 8-9, 6f, 1:11 2/5. B-Victor Karns & Hidalgo Thoroughbreds (NM.).

Central Banker–Gala Regatta by Boston Harbor; BANK GALA, g, 4, SAR, Mcl 25000, 8-9, 6 1/2f, 1:17 4/5. B-McMahon of Saratoga Thoroughbreds, LLC (NY.).

Ghostzapper–Broken Dreams (MG3$394,072), by Broken Vow; FLY THE W, g, 4, CNL, Msw, 8-9, 5 1/2fT, 1:04 . B-Glen Hill Farm (KY.). *1/2 to Caribou Club(MG2$705,753).

Milwaukee Brew–Mamita Chula by Flying Continental; CASH ADVANCE, g, 4, WO, Mcl 10000, 8-9, 1 1/16m, 1:46 1/5. B-Dennis Mills (ON.).

Portobello Road–Penny’s Boat by Songandaprayer; LUCKY ROAD, f, 4, PRM, Mcl 10000, 8-8, 1m 70y, 1:45 2/5. B-Linda Sontchi & John McClurkin (AR.).

Revolutionary–Majestic Chick by Majestic Warrior; EMOJI THIS, f, 4, PRM, Mcl 7500, 8-9, 6f, 1:13 1/5. B-Tamara Ann Bailey (IA.).

Schramsberg–C. C. and Riley by Hail the Ruckus; RYLEIGH MY STAR, g, 4, GPR, Msw, 8-9, 6 1/2f, 1:21 1/5. B-Max G. Gibb (AB.).

Verrazano–Juneau by Mr. Greeley; BLITCHTON LADY, f, 4, SAR, Msw, 8-8, 6 1/2f, 1:18 . B-Off The Hook Partners LLC (NY.).