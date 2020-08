North American Non-Graded Stakes Results August 22

WALTZING ATTILA , m, 6, Attila’s Storm–Super Sister, by Your Eminence. O-Gray, Wesley T and Gray, Glenda, B-Wesley Gray (NM), T-Nancy Summers, J-Jorge Martin Bourdieu, $40,000.

FLIGHT SONG , f, 4, Attila’s Storm–Hang Glide, by Dome. O-Amestoy, Jr, Pierre Jean, Amestoy, Leslie A and Beasley, Roger K, B-R D Hubbard (NM), T-James B. Padgett, II, J-Francisco Amparan, $40,000.

Let It Roll, f, 4, Roll Hennessy Roll–Verily, by Mr. Greeley. O-B4 Farms, LLC, B-R D Hubbard (NM), $10,000.