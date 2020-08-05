North American Non-Graded Stakes Results August 5

|SUMMER COLONY S., SAR, $82,450, 4YO/UP, F/M, 1 1/8M, 8-5.
|4—
|NONNA MADELINE, f, 4, Candy Ride (ARG)–Cool Storm, by Storm Cat. ($130,000 ’17 KEESEP). O-Teresa Viola Racing Stables and St Elias Stable, B-WinStar Farm, LLC (KY), T-Todd A. Pletcher, J-Irad Ortiz, Jr., $46,750.
|1—
|Golden Award, m, 5, Medaglia d’Oro–Arch’s Gal Edith, by Arch. O-Summer Wind Equine, B-Harvey A Clarke (KY), $17,000.
|2—
|Bellera, f, 4, Bernardini–Habiboo, by Unbridled’s Song. ($90,000 ’17 KEESEP). O-Mathis Stable LLC, Madaket Stables LLC and Doheny Racing Stable, B-Hardacre Farm LLC (FL), $10,200.
|Also Ran: Always Shopping, Bossy Bride.
|Winning Time: 1:49 (ft)
|Margins: 1 1/4, 7 1/4, 7 1/4.
|Odds: 1.15, 1.55, 3.55.
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