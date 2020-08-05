August 5, 2020

North American Non-Graded Stakes Results August 5

August 5, 2020 Brisnet Staff Data Reports, Maidens & Results 0

SUMMER COLONY S., SAR, $82,450, 4YO/UP, F/M, 1 1/8M, 8-5.
4— NONNA MADELINE, f, 4, Candy Ride (ARG)–Cool Storm, by Storm Cat. ($130,000 ’17 KEESEP). O-Teresa Viola Racing Stables and St Elias Stable, B-WinStar Farm, LLC (KY), T-Todd A. Pletcher, J-Irad Ortiz, Jr., $46,750.
1— Golden Award, m, 5, Medaglia d’Oro–Arch’s Gal Edith, by Arch. O-Summer Wind Equine, B-Harvey A Clarke (KY), $17,000.
2— Bellera, f, 4, Bernardini–Habiboo, by Unbridled’s Song. ($90,000 ’17 KEESEP). O-Mathis Stable LLC, Madaket Stables LLC and Doheny Racing Stable, B-Hardacre Farm LLC (FL), $10,200.
Also Ran: Always Shopping, Bossy Bride.
Winning Time: 1:49 (ft)
Margins: 1 1/4, 7 1/4, 7 1/4.
Odds: 1.15, 1.55, 3.55.
SNACK S., IND, $80,400, 3YO, 1MT, 8-5.
9— STRONG TIDE, c, 3, English Channel–Dreamin Big, by Pure Prize. O-Penny S Lauer, B-Michael E Lauer & Penny S Lauer (IN), T-Michael E. Lauer, J-Rodney A. Prescott, $46,310.
5— Cash Logistics, g, 3, Unbridled Express–Trip to the Stars, by Trippi. O-Hancock, James B and Charlie A, B-Charlie A Hancock (IN), $15,437.
3— Leading the Charge, g, 3, Suntracer–Dashel, by Cashel Castle. O-Team Block, B-Team Block (IN), $8,490.
Also Ran: Nutty Train, Major Sparks, Two Last Words, Mai Tai’s Gem, Here Comes Trey, Chipofftheoldblock.
Winning Time: 1:43 4/5 (gd)
Margins: 2 3/4, 3HF, NK.
Odds: 1.40, 10.80, 3.90.

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