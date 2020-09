North American Maiden Winners Sept. 17

Cairo Prince–How Nice by Include; SMOKIN’ JAY, c, 2, AP, Msw, 9-17, 5f, :58 3/5. B-Dede McGehee DVM (KY.).

Cryptolight–Darling Rachel by Fusaichi Pegasus; BOOGIE BOOGEE, f, 2, TDN, Msw, 9-17, 6f, 1:14 1/5. B-The Ronald E. DeWolf Trust (OH.). *1/2 to Old Upstart($412,645).

Dialed In–Lady Ambassador by Crown Ambassador; DIAL A LADY, f, 2, GP, Mcl 16000, 9-17, 6f, 1:14 3/5. B-Brandywine Farm & Jim & PamRobinson (KY.).

Dominus–Hope’s Diamond by Louis Quatorze; QUEEN DOMINA, f, 2, GP, Mcl 50000, 9-17, 6f, 1:12 1/5. B-Ernest C. Frohboese (KY.). $6,000 ’19 KEESEP. *1/2 to Unmoored($269,863).

Fort Loudon–Ladyinareddress by Tactical Advantage; OSPREY, c, 2, GP, Mcl 16000, 9-17, 6f, 1:13 1/5. B-Jacks or Better Farm Inc. (FL.). *1/2 to Redbud Road(G1P$297,930) *1/2 to Dogwood Trail(G3$336,601).

Indian Evening–Anger by Hard Spun; GAYLES EVENING, f, 2, GG, Msw, 9-17, 5fT, :59 1/5. B-Kevin Nish (CA.).

Law Enforcement–Ready to Rip by More Than Ready; STONE ARCH BRIDGE, f, 2, CBY, Msw, 9-16, 6f, 1:12 4/5. B-Kindred Stables, Inc. (MN.). *1/2 to Ready to Runaway(MSW$359,980).

Midnight Lute–Sharp Current by Tiznow; MIDNIGHT CURRENT, f, 2, CBY, Msw, 9-16, 5 1/2f, 1:05 1/5. B-Lothenbach Stables Inc. (MN.).

Mineshaft–Midnight Ballet by Midnight Lute; MIDNIGHT BALLERINA, f, 2, CD, Msw, 9-17, 6 1/2f, 1:18 1/5. B-Stoneway Farm (KY.).

Nyquist–Joffe’s Run by Giant’s Causeway; SEEKING SECA, f, 2, CD, Msw, 9-17, 6 1/2f, 1:20 1/5. B-Hillcroft Farm (KY.).

Protonico–Audacious Chloe (G1P$304,931), by More Than Ready; AKTULGALI, c, 2, IND, Msw, 9-17, 1m 70y, 1:45 3/5. B-International Equities Holding, Inc. (KY.).

Aikenite–Four Dreams by War Front; AIKEN TO BE TAKIN, f, 3, IND, Mcl 10000, 9-17, 1m, 1:43 3/5. B-Bruce Murphy (IN.).

Cairo Prince–Minutia by Concord Point; CAIRO COMET, c, 3, MNR, Mcl 4000, 9-16, 5 1/2f, 1:09 4/5. B-Martha Jane Mulholland (KY.). $340,000 ’18 OBSOCT; $15,000 2020 FTKFEB.

Goldencents–I Got This by Borrego; WORDS OF GOLD, f, 3, WO, Mcl 5000, 9-17, 5f, 1:00 . B-Donald Whalen & Track West Racing Inc. (ON.). C$75,000 ’18 ONTAUG.

Hard Spun–Magnificent Song (G1$445,732), by Unbridled’s Song; DECLARED, g, 3, PID, Mcl 15000, 9-17, 1m, 1:38 1/5. B-Calumet Farm (KY.).

Into Mischief–Conway Two Step by Spanish Steps; GOOD CLEAN FUN, g, 3, CD, Mcl 10000, 9-17, 6f, 1:11 2/5. B-Loren Nichols (FL.). $475,000 ’18 FTSAUG.

Itsmyluckyday–Rumors and Dreams by Concord Point; BE A LOVELY DAY, f, 3, BTP, Mcl 5000, 9-17, 5f, 1:01 1/5. B-Catherine Adams Hutt Rialto Racing Stable (AR.).

Karakontie (JPN)–Rag and Bone by Street Cry (IRE); GRAND MAMOO, f, 3, PID, Mcl 20000, 9-17, 6f, 1:10 2/5. B-Michael T. Barnett & Anthony M. Warrender (KY.). $1,500 ’18 FTKFEB.

Kirkendahl–Flying Mon by Maria’s Mon; BANDURRIA, g, 3, CBY, Msw, 9-16, 6f, 1:12 1/5. B-Stacey Gaede (MN.). $1,200 ’18 MINAUG.

Liam’s Map–S S Pinafore by Street Sense; LIAM, c, 3, RP, Msw, 9-16, 1m 70y, 1:41 4/5. B-JSM Equine, LLC. (KY.). $450,000 ’18 KEESEP. *1/2 to Plainsman(G3$342,542).

More Than Ready–Weekend Fantasy by Pleasantly Perfect; WEEKEND FUN, f, 3, RP, Msw, 9-16, a5fT, :58 3/5. B-Whisper Hill Farm LLC (KY.). $200,000 ’18 KEESEP.

New Year’s Day–It’s Relative by Eddington; RESOLUTIONIST, g, 3, RP, Msw, 9-16, a7 1/2fT, 1:32 2/5. B-Gary & Mary West Stables, Inc. (KY.). $4,000 ’18 FTKOCT.

Oxbow–Circular Logic by Street Boss; OKIE LOGIC, f, 3, RP, Mcl 7500, 9-16, 6f, 1:11 4/5. B-Al Ulwelling & Bill Ulwelling (OK.).

Paynter–Tangerine Tickle by Tribal Rule; BOSS HUGO, g, 3, CBY, Mcl 5000, 9-16, 6f, 1:11 . B-Tom Grether Farms Inc. (WA.).

Shanghai Bobby–Charming Becky by Dixie Union; J R SUPERSTAR, f, 3, PEN, Mcl 7500, 9-16, 6f, 1:14 1/5. B-Destiny Oaks of Ocala (FL.).

Speightstown–Bourbonstreetgirl by Langfuhr; SCREAMIN’ BY, f, 3, CBY, Msw, 9-16, 5fT, :57 . B-Twin Farms, LLC, Thomas N. Mina &Walter S. Borisenok (NY.). $135,000 2019 FTMMAY.

Take Charge Indy–Nicole’s Dream (MSW$826,454), by Northern Trend; STURGILL, g, 3, IND, Mcl 16000, 9-17, 6f, 1:12 2/5. B-Kim Nardelli, Rodney Nardelli &Take Charge Indy Syndicate (KY.). $265,000 ’18 FTKJUL. *1/2 to Phat Man(G3$518,253).

Tale of the Cat–Bobbin’ Robin by Indian Charlie; MS FALSETTO, f, 3, RP, Mcl 20000, 9-16, 6 1/2f, 1:17 4/5. B-Dream Walkin’ Farm, Inc (KY.).

The Factor–Lazy Susan by Tiznow; FLUG, c, 3, MNR, Msw, 9-16, 5 1/2f, 1:08 . B-St George Farm LLC (KY.).

Treasure Beach (GB)–Attico by Atticus; EL PILLO, g, 3, GP, Mcl 40000, 9-17, 1mT, 1:35 . B-Orlyana Farm (FL.).

War Front–Feathered (G3$577,474), by Indian Charlie; GOOD ON PAPER, f, 3, LRL, Msw, 9-17, 1mT, 1:39 1/5. B-Summer Wind Equine (KY.).

Wicked Strong–Tack Room by Tale of the Cat; WICKED WEDNESDAY, g, 3, BTP, Mcl 5000, 9-17, 6f, 1:14 2/5. B-Victor Zambrano (KY.). $16,000 ’17 KEENOV; $15,000 2019 OBSMAR.

De Hero–Ready to Rock by Max’s Pal; READY SET GO, f, 4, BTP, Mcl 10000, 9-17, 6f, 1:17 3/5. B-Fred A. Nemann & Kris Nemann (OH.).

Gemologist–From Away (MSW$308,690), by Gulch; SHESDIAMONITE, f, 4, TDN, Msw, 9-17, 6f, 1:13 2/5. B-Rebecca Jordan (KY.).

Haynesfield–Air Cover by War Pass; AUNT IRENE, f, 4, GP, Mcl 12500, 9-17, 5fT, :57 4/5. B-Maple Lane Farm (KY.).

Mineshaft–Street Affair by Street Cry (IRE); STARSHIP FONZY, g, 4, TDN, Mcl 5000, 9-17, 5 1/2f, 1:07 3/5. B-Troy Rankin (KY.). $9,000 ’17 OBSJAN.

Not Bourbon–Double Guns Girl by Langfuhr; TWOMANYSHOTS, f, 4, WO, Mcl 15000, 9-17, 7f, 1:25 . B-Roger Attfield (ON.).

Scat Daddy–Voyage by Rahy; GREAT ISLAND, f, 4, CD, Msw, 9-17, 1 1/16mT, 1:43 4/5. B-Ben P. Walden Jr. & Larry Taylor (KY.). $160,000 ’16 KEENOV; $300,000 ’17 KEESEP.

Strong Mandate–Missannalouise by Storm Creek; KELCIE’S MANDATE, f, 4, DEL, Mcl 16000, 9-17, a1m 70yT, 1:41 3/5. B-Columbiana Farm LLC (KY.). $3,000 ’17 KEESEP. *1/2 to Little Jerry(SP$354,504).

Union Rags–Hello Maggie May (MSW$264,687), by Lemon Drop Kid; FRESHMAN CLASS, f, 4, PID, Mcl 7500, 9-16, 1m, 1:38 3/5. B-Lochlow Farm (KY.). $250,000 ’17 KEESEP.

Kingship–Stormy Eve by Stormy Atlantic; KING LOMAX, g, 5, BTP, Mcl 10000, 9-17, 6f, 1:14 1/5. B-David Kinder (OH.).