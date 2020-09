North American Maiden Winners September 11

Firing Line–Royal Posh (MSW$340,638), by Posh; SUNSHINE LINE, f, 2, AP, Mcl 20000, 9-11, 4 1/2f, :54 . B-Larry Owens (IL.).

Giant Gizmo–Diamonds Are B F F by Alphabet Soup; GIZMO’S B F F, f, 2, WO, Moc 25000, 9-11, 5 1/2f, 1:05 4/5. B-Paul Buttigieg & James Goodman (ON.).

High Cotton–Four White Legs by Albertus Maximus; CATCHING FISH, g, 2, GP, Mcl 32000, 9-11, 7f, 1:27 . B-Frank Bertolino (FL.).

Macho Uno–Shezaghostslayer by Ghostzapper; SHEZAUNO, f, 2, RP, Mcl 25000, 9-10, 5 1/2f, 1:07 . B-KMA Ranch (KY.). $3,700 ’19 FTKOCT.

Raison d’Etat–Our Deb On Air by Smart Strike; RAISON D’AIR, g, 2, GP, Msw, 9-11, 1m, 1:39 . B-Calumet Farm (KY.). $6,000 ’19 KEESEP.

Carpe Diem–Dina Gold by Seeking the Gold; ANTIGONE, f, 3, GP, Mcl 40000, 9-11, 6 1/2f, 1:18 3/5. B-Gabriel Duignan & Maidenhead Bloodstock (KY.).

Carpe Diem–Lori Z’s Punch by Two Punch; PATRIOTIC PUNCH, f, 3, LRL, Mcl 25000, 9-11, 5 1/2f, 1:04 2/5. B-Charles J. Reed & Michael Zanella (MD.).

Chart Topper–La Carina by Silver Deputy; A GERSHWIN TUNE, g, 3, WO, Mcl 10000, 9-11, 6 1/2f, 1:18 1/5. B-John Carey & Racing Canada Inc. (ON.). C$11,000 ’18 ONTAUG. *1/2 to Sam Sparkle (MSW$509,013).

Congrats–Rosy Roar by Roaring Fever; CONGRATSROSY, f, 3, GP, Msw, 9-11, 1m, 1:38 1/5. B-Dormellito Stud (KY.).

Curlin–Superior Selection by Giant’s Causeway; ROCKET BLAST, c, 3, GP, Mcl 25000, 9-11, 1m, 1:40 4/5. B-Irving Cowan (KY.).

Einstein (BRZ)–Just Heavenly by North Light (IRE); MISS CALCULATION, f, 3, EMD, Mcl 8000, 9-10, 6 1/2f, 1:18 1/5. B-Adena Springs, Richard Barton Enterprises & Robert Traynor (CA.). $10,000 ’18 CTNAUG; $3,200 2019 WASAUG.

Empire Maker–Miss Patricia by Indian Charlie; EMPIRE ANGEL, f, 3, WO, Msw, 9-11, 1 1/16m, 1:45 3/5. B-Top Racing, LLC (KY.). $450,000 2019 OBSAPR.

Into Mischief–Captivating Lass by A.P. Indy; ATONE, c, 3, AP, Msw, 9-11, 6f, 1:11 . B-Godolphin (KY.).

Maclean’s Music–Private Dreams by Johannesburg; BRINCA BRINCA, f, 3, BTP, Mcl 7500, 9-11, 5 1/2f, 1:09 2/5. B-Maryland Mare Venture, LLC (MD.).

Seville (GER)–Terminally Pretty by Giacomo; BEYOND PRETTY, f, 3, LRL, Mcl 10000, 9-11, a1 1/16m, 1:47 1/5. B-Kevin P. Morgan (MD.). $1,700 ’17 FTMDEC; $1,500 ’18 FTMOCT.

Shanghai Bobby–Johns Lady Friend by Colonel John; SHANGHAI KIMMY, f, 3, WO, Mcl 15000, 9-11, 6f, 1:11 4/5. B-Huntington Stud Farm Corp. (ON.). $23,000 ’17 KEENOV; $25,000 ’18 KEESEP.

Street Boss–She’s Our Angel by Fusaichi Pegasus; ORNERY ANGEL, f, 3, PEN, Mcl 16000, 9-11, 5fT, :57 . B-Destiny Oaks of Ocala (FL.).

Tonalist–Naples Gold by Langfuhr; TONALTALITARIAN, g, 3, RP, Msw, 9-10, 1m, 1:39 1/5. B-Cimarron TTT Farms, LLC (OK.).

Verrazano–Street Rumor by Street Sense; HASN’T HIT ME YET, f, 3, WO, Mcl 10000, 9-11, 6 1/2f, 1:18 2/5. B-John D. Gunther (KY.). $50,000 ’18 KEESEP.

Old Fashioned–Haven’s Honey by E Dubai; DAPER’S DRINK, c, 4, LRL, Mcl 10000, 9-11, 1m, 1:38 4/5. B-Larry Jones & Cindy Jones (KY.).

Red Rocks (IRE)–Pamphlet by Notebook; IN THE RED, f, 4, ALB, Msw, 9-11, 5f, :59 . B-R. Evangeline Fishtorn (KY.).