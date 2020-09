North American Maiden Winners September 13

California Chrome–Theworldweknow by Speightstown; THECHROMEWEKNOW, g, 2, GP, Mcl 25000, 9-13, 6f, 1:14 1/5. B-Perry Martin, Denise Martin & Vindicate Thoroughbred (KY.).

Liaison–Ginger Light by Colony Light; WALKTHELINE, g, 2, CTM, Mcl 20000, 9-13, 5f, :59 . B-Equine Formula 1,LLC/Eric Yohan Knipe (CA.).

Mizzen Mast–Country Diva (MSW$328,409), by Songandaprayer; LAZARETTE, f, 2, MNR, Msw, 9-13, 5f, 1:01 4/5. B-Marablue Farm, LLC (KY.). *1/2 to Rubus($279,324).

Native Ruler–R J’s Riley by Yonaguska; CHINLEE, g, 2, PRM, Mcl 40000, 9-13, 5 1/2f, 1:05 1/5. B-Richard Forsyth (IA.).

Newport–She’s Better Loud by Bravo Bull; READY TO GET LOUD, f, 2, PRM, Msw, 9-12, 5 1/2f, 1:06 4/5. B-Iowa State University (IA.). $22,000 ’19 IOWSEP.

Old Forester–Affairious by Fusaichi Pegasus; NERO DAVOLA, f, 2, WO, Moc 40000, 9-13, 5f, :59 . B-Franco Meli (ON.).

Omega Code–Kulka by Victory Gallop; PATRICK’S CODE, g, 2, LBG, Msw, 9-13, 5f, 1:03 3/5. B-Brian Peter Knight (AB.).

Outwork–Fast N Fine Lookin by Forestry; FAST N FINE WORKER, f, 2, RP, Msw, 9-12, 1m, 1:40 2/5. B-C. R. Trout (KY.).

Punctuate–Silence N Solitude by Attila’s Storm; FLOWER N BLOOM, f, 2, ALB, Msw, 9-13, 5 1/2f, 1:04 4/5. B-Dr. Terry Bill Adams (NM.). ***FIRST WINNER FOR SIRE

Rocky Bar–Luck At Ten by Lucky Pulpit; LUCKY ROCKET, c, 2, SWF, Msw, 9-13, 3 1/2f, :40 4/5. B-Dr. Dorothee Kieckhefer (AZ.). $1,000 ’19 ARZNOV.

Silent Name (JPN)–Smart Catomine by Smart Strike; MASTER SPY, c, 2, WO, Msw, 9-13, 1mT, 1:35 3/5. B-Bernard & Karen McCormack (ON.). $72,000 ’19 KEESEP. *1/2 to Wild Catomine(MSW$301,983) *1/2 to Cool Catomine(SW$355,094).

Tapit–Slewfoundmoney by Seeking the Gold; TAPPINGINTOSUCCESS, f, 2, MTH, Msw, 9-13, 1m, 1:42 1/5. B-Live Oak Stud (FL.). *1/2 to Souper Lucky(G3P$305,876) *1/2 to Awesome Slew(MG3$1,223,310).

The Factor–Galetoire by Songandaprayer; FACTOIRE, f, 2, MTH, Msw, 9-13, 5fT, :59 1/5. B-Pegasus Stud LLC (KY.). $65,000 ’19 KEESEP. *1/2 to Dream Baby Dream(G3P$280,034).

Uncaptured–Classy City Lady by Carson City; CARSON CITY KID, g, 2, GP, Msw, 9-13, 5f, :59 1/5. B-Wendy Christ & Kathie Haines (FL.). $140,000 ’18 FTKNOV. *Full to Catherinethegreat(G3).

Archarcharch–Samaritan’s Star by Hook and Ladder; W W ARCHIE, g, 3, MTH, Mcl 10000, 9-13, 6f, 1:12 4/5. B-Mr. & Mrs. Mark A. Ravenscraft (FL.). $19,000 2019 OBSJUN.

Bernardini–Achiever’s Legacy by City Zip; CAPABLE, f, 3, WO, Moc 25000, 9-13, 1 1/16mT, 1:44 2/5. B-R. S. Evans (KY.).

Bobalicious–Bop Kat by Bop; BE BE BOP, g, 3, CT, Mcl 12500, 9-12, 4 1/2f, :53 3/5. B-Barbara J. Belotti (WV.).

Candy Ride (ARG)–Endless Chatter by First Samurai; AMAZING RIDE, f, 3, RP, Msw, 9-12, 1m, 1:39 . B-Alpha Delta Stables, LLC (KY.). $525,000 ’18 KEESEP.

Champ Pegasus–Salty Steph by Salt Lake; MIGHTY CHAMP, g, 3, SWF, Mcl 2500, 9-13, 5 1/2f, 1:11 . B-Richard Barton Enterprises (CA.). $1,000 ’18 BESOCT.

City Zip–Snagglepuss by Holy Bull; MATHESON, c, 3, RP, Msw, 9-12, a1 1/16mT, 1:48 2/5. B-Milan Kosanovich (FL.). $85,000 ’18 KEESEP.

Giant Gizmo–Street Kid by Lemon Drop Kid; RON’S GIZMO, g, 3, WO, Moc 40000, 9-13, 1 1/16mT, 1:41 4/5. B-Kanny N. G. (ON.).

Golden Lad–Bea’s Legacy by Orientate; QUITE SUGGESTIVE, f, 3, CT, Mcl 12500, 9-12, 4 1/2f, :54 3/5. B-Francis W. Daniel III (WV.).

Goldencents–Limbo by A.P. Indy; LIMBO’S PROMISE, g, 3, PRM, Msw, 9-13, 6f, 1:10 3/5. B-John Kerber & Iveta Kerber (KY.). *1/2 to Gentleman Chester(G3P$276,738) *1/2 to Back Forty(SW$271,947).

Honor Code–Cottage Vale by Unbridled’s Song; EL VALE, g, 3, PRM, Mcl 6250, 9-13, 6f, 1:11 3/5. B-Tony Dardis, Ken Donworth, Ben McElroy & Desmond Ryan (KY.). $250,000 ’18 KEEJAN.

Kitten’s Joy–Lead Me On by Broken Vow; ALEJANDRO’S TEAM, g, 3, GP, Mcl 12500, 9-13, 1m, 1:39 . B-Porta Pia Stable, LLC (KY.). $100,000 ’18 KEESEP.

Mr Speaker–Shared Cause by Giant’s Causeway; SHEDAT, f, 3, WO, Moc 40000, 9-13, 1 1/16mT, 1:40 1/5. B-Eric Moreau-Sipiere & Randi Moreau-Sipiere (TX.). $7,500 ’18 FTKOCT; $25,000 2019 OBSMAR.

Munnings–Promenade Lane by Woodman; PROMENADE PRINCESS, f, 3, CT, Msw, 9-12, 4 1/2f, :53 1/5. B-Timothy J. Rooney (MD.). $5,200 ’18 FTMOCT.

Not Bourbon–Krz Exec (MSW$408,718), by Bold Executive; BACHELOR PAD, g, 3, WO, Mcl 15000, 9-13, 6f, 1:10 2/5. B-Colebrook Farms (ON.). *1/2 to Still Krz(SP$426,522).

Tale of the Cat–Allseas by Forestry; ZBIG, g, 3, CTM, Mcl 5000, 9-13, 6f, 1:11 3/5. B-Farm III Enterprises LLC (FL.). $23,000 2019 OBSJUN.

The Daddy–Wekiva Storm by Wekiva Springs; DADDY’S STORM, f, 3, MNR, Mcl 4000, 9-13, 1m, 1:45 1/5. B-Richard P Hessee (AR.).

Cairo Prince–Kiss a Vet by War Front; CAIRO CAMPAIGN, g, 4, GP, Mcl 10000, 9-13, 6f, 1:11 4/5. B-Mr. & Mrs. Harvey A Clarke (KY.). $150,000 ’17 FTKOCT; $210,000 2018 OBSJUN.

Lucky Pulpit–Serious Heat by Unusual Heat; GLITTER GULCH, f, 4, LA, Mcl 3500, 9-12, 4 1/2f, :51 4/5. B-Madeline Auerbach (KY.). $2,100 ’16 KEENOV.