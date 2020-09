North American Maiden Winners September 16

Half Ours–Stand by for News by Majesticperfection; STANDING PERFECT, c, 2, LAD, Msw, 9-16, a7 1/2fT, 1:33 2/5. B-Roger C. Rashall (LA.).

Mosler–Dancinginthecity by City Zip; SAPONARA, c, 2, PRX, Mcl 25000, 9-16, 5 1/2f, 1:06 4/5. B-Barak Farm (MD.). $19,000 ’19 FTKOCT.

Not This Time–Bahia Beach by Awesome Again; NEXT, c, 2, KD, Msw, 9-16, 6 1/2fT, 1:16 1/5. B-Silverton Hill, LLC (KY.).

Shame On Charlie–Shug’s Spirit by Diabolical; CHAMP SPIRIT, g, 2, ALB, Msw, 9-16, 5 1/2f, 1:05 . B-Barbara Brown (NM.).

Shanghai Bobby–Bellflower by Cherokee Run; MARRIEDINSHANGHAI, c, 2, PRX, Msw, 9-16, 5 1/2f, 1:06 1/5. B-Arrowwood Farm, Inc. (PA.).

Tapit–Lady Bingo (IRE) by Galileo (IRE); SPYGLASS, c, 2, KD, Msw, 9-16, 1mT, 1:37 . B-Gainesway Thoroughbreds Ltd. (KY.). $375,000 ’19 KEESEP.

Temple City–Fashioned Lady by Old Fashioned; SIR ROBERTO, c, 2, KD, Msw, 9-16, 6 1/2fT, 1:17 2/5. B-R Cher Family Farm, LLC (KY.).

Artemus Sunrise–Donna Gail by Into Mischief; HEZA MISCHIEF, g, 3, IND, Mcl 10000, 9-16, 1 1/16m, 1:49 3/5. B-Jerry Charley (IN.).

Bellamy Road–Coral Beach by Tale of the Cat; J FICH, g, 3, FL, Msw, 9-16, 1m, 1:42 4/5. B-Hidden Lake Farm LLC & Dragon Squared, LLC (NY.).

Big Brown–Bluegrasskitten by Bluegrass Cat; LASTLOOKATTHECAT, g, 3, FL, Mcl 7500, 9-16, 1m 40y, 1:47 . B-Don Ogden (NY.).

Black Onyx–Spunky by Concerto; UGLY DUCKLING, g, 3, BTP, Mcl 12500, 9-16, 5fT, :57 2/5. B-Good Beginnings Farm (FL.).

Finale–Hymnsandhers by Songandaprayer; MASTERCLASS, g, 3, ALB, Msw, 9-16, 1m, 1:39 2/5. B-R Legacy Racing (NM.). $5,000 ’18 RUIAUG.

First Dude–Wilshire Boulevard by Sadler’s Wells; WILSHIRE DIAMOND, g, 3, IND, Mcl 10000, 9-16, 7 1/2fT, 1:32 4/5. B-Donald R. Dizney, LLC (FL.).

Honorable Dillon–Dean Avenue by Pure Prize; HONORABLE AVENUE, g, 3, FL, Msw, 9-16, 1m, 1:41 4/5. B-Carl Buhr (NY.).

Kantharos–Baganara (SP$292,802), by Peaks and Valleys; HECHIZADA, f, 3, MNR, Mcl 4000, 9-15, 5 1/2f, 1:08 2/5. B-Kelly Callaghan (FL.). $27,000 ’18 OBSOCT.

Khozan–Cause for Repent by Giant’s Causeway; KHOZANA, f, 3, MNR, Msw, 9-15, 5 1/2f, 1:08 . B-Lisa McGreevy & Jerry Alampi (FL.). $4,500 ’18 OBSOCT.

Palmy Bay–Destiny Bound by With Approval; TWN PALMYSDESTINY, f, 3, LAD, Mcl 5000, 9-16, 7f, 1:29 . B-T. W. Nixon (LA.).

Raison d’Etat–Tizzy Fever by Tiznow; HOT LIL MESS, f, 3, ALB, Mcl 6500, 9-16, 6 1/2f, 1:17 4/5. B-Calumet Farm (KY.). $1,700 ’18 KEESEP.

Unbridled Energy–My Stella by Secret Romeo; MURTAGH, g, 3, TDN, Msw, 9-16, 1m 40y, 1:43 3/5. B-Julie Visnick (MI.).

Albertus Maximus–Royal Amour by Constant Demand; AUNT PEG, f, 4, TDN, Mcl 5000, 9-16, 5 1/2f, 1:09 2/5. B-Dr. Amy Thompson MD (KY.).

Bellamy Road–Granny Spinster by Distorted Humor; SPINSTER ROAD, g, 4, DEL, Mcl 5000, 9-16, 6f, 1:12 2/5. B-Patrick Madden (NY.). $70,000 ’17 FTKOCT. *1/2 to Uno Mas Modelo (SW$395,299).

Silver Mountain–Jacobina by Irgun; PRESCIENCE, f, 4, IND, Msw, 9-16, 1m 70y, 1:48 2/5. B-Charles White (IN.).