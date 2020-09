North American Maiden Winners September 20

Bellamy Road–Sadietheprettylady by Phone Trick; SHANES PRETTY LADY, f, 2, BEL, Msw, 9-20, 6f, 1:12 2/5. B-Dutchess Views Farm (NY.).

Bodemeister–Noble Grey by Forestry; GIVE EM HECK BECK, g, 2, ALB, Msw, 9-20, 5 1/2f, 1:04 2/5. B-H & E Ranch (KY.). $17,000 ’19 ARZNOV. *1/2 to Sanity($318,314).

California Chrome–Emma Carly by Unbridled’s Song; DECADE, f, 2, CD, Msw, 9-20, 5 1/2f, 1:04 2/5. B-Tom Evans, Tenlane Farm & Oratis (KY.). $170,000 ’19 KEESEP.

Champ Pegasus–All Luv Me by Giacomo; MY FATHER FOOTSTEP, c, 2, GG, Msw, 9-19, 1mT, 1:40 2/5. B-Richard Barton Enterprises (CA.). $1,000 ’19 CTNAUG.

Finality–Classadala by Regal Classic; FINDERS KEEPERS, f, 2, CTM, Msw, 9-19, 5f, :58 2/5. B-Karen Y. Bidniak (BC.). C$24,000 ’19 BRCSEP.

Jack Milton–Wichita by Curlin; SECOND OF JULY, g, 2, BEL, Msw, 9-20, 6fT, 1:09 2/5. B-Bryan Hilliard (KY.).

Kantharos–Bella’s Fantasy by Hard Spun; KING BUDDHA, c, 2, GP, Msw, 9-20, 1mT, 1:36 1/5. B-Hermitage Farm (KY.). $50,000 ’19 KEESEP; $90,000 2020 OBSMAR.

Kitten’s Joy–Cardinalli by Capote; GAMBLING CAT, f, 2, BEL, Msw, 9-20, 1mT, 1:34 3/5. B-Kenneth L. Ramsey & Sarah K. Ramsey (KY.). $80,000 2020 OBSSPR. *Full to Banned(MG2$599,476).

Laoban–Yankee Bright by Elusive Quality; JACOBA, c, 2, WO, Moc 25000, 9-20, 7f, 1:25 4/5. B-Woodford Thoroughbreds (NY.). $2,000 ’19 OBSJAN; $20,000 ’19 OBSOCT.

Munnings–Spotted Heart by Lion Hearted; SPOTTED BULL, g, 2, RP, Msw, 9-19, 6f, 1:11 2/5. B-Douglas Scharbauer (KY.).

Officer Rocket (GB)–Little Miss Kisses by B L’s Appeal; OFFICER APPEAL, g, 2, CT, Msw, 9-19, 6 1/2f, 1:21 4/5. B-Bybee Road Farm (WV.).

Speightster–Moonshine Bertie by Malibu Moon; MOONSHINE DANCING, f, 2, CD, Mcl 50000, 9-20, 6f, 1:12 2/5. B-Brandywine Farm & Jim & Pam Robinson (KY.). $10,000 ’19 FTKOCT.

Square Eddie–Epistemology by War Front; CORSICAN, g, 2, GG, Msw, 9-20, 5fT, :58 . B-Reddam Racing LLC (CA.).

Temple City–Gotham City Girl by Freud; IT CAN BE DONE, g, 2, MTH, Msw, 9-20, 6f, 1:11 3/5. B-Red Oak Stable (KY.). *1/2 to Stand and Salute(MSW$295,574).

Tonalist–Sweet Emma Rose by City Zip; JOHNY’S FIREBALL, c, 2, CD, Msw, 9-20, 1 1/16mT, 1:46 2/5. B-R. S. Evans (KY.). $140,000 ’19 KEESEP.

Top Hit–Rosa Amarilla by Bertrando; JAKE THE GREAT, g, 2, SWF, Msw, 9-20, 3 1/2f, :40 3/5. B-Fleming Thoroughbred Farm LLC (AZ.). $4,200 ’19 ARZNOV.

Aikenite–Dance Away Capote (G3$586,773), by Capote; AYCAPOTE, g, 3, GP, Mcl 14000, 9-20, 1m, 1:38 1/5. B-Calumet Farm (KY.). $1,200 ’18 KEESEP.

Atreides–Spooky Okie by Silver Ghost; OKIE STANDARD, g, 3, RP, Msw, 9-19, 5 1/2f, 1:03 4/5. B-Richter Family Trust (OK.).

Bakken–My Special Angel by Finality; MISS EARL, f, 3, HST, Moc 50000, 9-20, 6 1/2f, 1:18 4/5. B-Mark Johnson & Sharon Johnson (BC.).

Bayern–Bold Birdie by Birdstone; WILD EMBRACE, f, 3, MTH, Mcl 16000, 9-20, 5 1/2fT, 1:04 2/5. B-Matalona Thoroughbreds, LLC (FL.).

Beau Choix–Erin’s World by Pomeroy; PLENUM, g, 3, GP, Mcl 12500, 9-20, 6 1/2f, 1:18 1/5. B-Just For Fun Stable Inc. (FL.).

Cairo Prince–True Blessing by Tale of the Cat; MAHOMES, g, 3, PRM, Msw, 9-20, 1m, 1:39 2/5. B-H. Allen Poindexter (IA.).

Champ Pegasus–Awesome Surfer Gal by Awesome Again; WILDLY AWESOME, g, 3, SWF, Msw, 9-20, 6 1/2f, 1:21 3/5. B-Richard Barton Enterprises (CA.).

Giant Gizmo–I Dream of Dixie by Dixieland Band; DIXIE GIANT, c, 3, WO, Moc 40000, 9-20, 6 1/2f, 1:17 4/5. B-C. Scott Abbott Racing Stable (ON.).

Gig Harbor–Night Dance by Street Sense; NIGHT GIG, g, 3, GG, Msw, 9-20, 6f, 1:10 2/5. B-Timothy Francis O’Leary (CA.).

Majesticperfection–Northern Destiny by Crafty Prospector; MY DESTINY, f, 3, CD, Mcl 50000, 9-20, 6 1/2f, 1:18 2/5. B-Donamire Farm (KY.). *1/2 to Pleasant Hill(G3).

New Year’s Day–Awesome Acasha by Awesome Again; AWESOMENEWYEAR, f, 3, MTH, Mcl 12500, 9-20, 6f, 1:13 1/5. B-Justin Marsh (KY.). $1,000 ’18 FTKOCT.

Overanalyze–Ice Storm Coming by Storm Boot; ICE AND FIRE, f, 3, PRM, Mcl 7500, 9-20, 6f, 1:12 4/5. B-Hidden Acres Farm (IA.).

Paynter–Tzawonderfulspring by Tiz Wonderful; SHE OWNS THE PAYNT, f, 3, EMD, Msw, 9-20, 6 1/2f, 1:18 . B-Hubert H. Vester Jr. (KY.). $75,000 ’18 KEESEP.

Schramsberg–Call Me Charm by Tribal Rule; LITTLE NEW YORK, f, 3, CTM, Mcl 5000, 9-20, 1m, 1:40 3/5. B-Randy Feddema & Donna Feddema (AB.).

Sky Kingdom–Grace Like Rain by Stormy Atlantic; SKYBURST, g, 3, RP, Mcl 7500, 9-19, 6f, 1:11 3/5. B-Westrock Stables LLC (KY.).

Stormy Atlantic–Elementar by More Than Ready; BLOODPROF, c, 3, GP, Msw, 9-20, 5fT, :56 1/5. B-Bonne Chance Farm, LLC (KY.). $190,000 ’18 KEESEP.

Surf Cat–Pink Blossom by Proud Citizen; SHARK CAT, g, 3, GG, Mcl 8000, 9-20, 5 1/2f, 1:03 4/5. B-Headley, Todaro & Old English Rancho (CA.).

We Miss Artie–Social Statement by Suave; MEMORIES OF ARTIE, g, 3, AP, Mcl 6250, 9-19, 5 1/2fT, 1:06 1/5. B-Kenneth L. Ramsey & Sarah K. Ramsey (ON.).

Big Brown–Vaughndidit by A. P Jet; TWO CENT TOOTSIE, f, 4, BEL, Mcl 40000, 9-20, 1mT, 1:35 1/5. B-Big Brown Mangement & John F. Dorrian (NY.).

Court Vision–La Dura by Bold Executive; ALTERNATIVE VIEW, f, 4, WO, Mcl 10000, 9-20, 1 1/16m, 1:49 3/5. B-Alan Mainprize (ON.).

Court Vision–Feet on Fire by Mutakddim; HELLO FRIENDS, f, 4, WO, Moc 40000, 9-20, 6 1/2f, 1:18 2/5. B-Maggie LeBlanc (ON.).

Data Link–Oak Marsh by First Samurai; RANK AND FILE, f, 4, AP, Msw, 9-19, 5 1/2fT, 1:05 . B-Team Block (IL.).

Doctor Chit–Demo Session by Whywhywhy; HENSLEYS RUN, f, 4, RP, Mcl 7500, 9-19, 6f, 1:12 3/5. B-Dream Walkin Farms Inc (OK.).

Gayego–Shady Exchange by Exchange Rate; GUNN WITH THE WIND, g, 4, CTM, Mcl 5000, 9-19, 1m, 1:38 4/5. B-Reid Racing Stable (AB.).

Paddy O’Prado–La Danseur by Northern Afleet; BRAND NEW KEY, g, 4, MNR, Msw, 9-20, 5 1/2f, 1:07 2/5. B-Edward K. Roggenkamp III (KY.).

Peppered Cat–Ess Sa Ba by Game Plan; LOTSA PEPPER, f, 4, GG, Msw, 9-19, 5fT, :57 1/5. B-Thomas M. Weckerle & Roberto Gonzalez (CA.). $3,000 ’17 CTNAUG.