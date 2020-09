North American Maiden Winners September 22

Custom for Carlos–Telltale Heart by Proud Citizen; THERUNAWAYCAMP, f, 2, LAD, Msw, 9-21, 1m 70y, 1:50 1/5. B-Carl Mathieu & Coop Acres (LA.).

Into Mischief–Youcan’tcatchme (champion in Canada, $425,710), by The Daddy; CAUGHT ON YOU, c, 2, IND, Msw, 9-22, 5fT, :59 1/5. B-Martha Jane Mulholland & Candyland Farm (KY.). $140,000 ’19 KEESEP; $40,000 2020 FTMTYO.

Unbridled Express–Cactus Joe (MSW$310,673), by Cactus Ridge; SHOTGUN JOE, g, 2, IND, Msw, 9-21, 6f, 1:14 4/5. B-Mr. & Mrs. Randall Daniel Matthews & Mr. & Mrs. Charles Michael Farr (IN.).

Alpha–Fingers Crossed by Elusive Quality; HOPE I CAN, f, 3, FL, Mcl 5000, 9-22, 1m 40y, 1:48 2/5. B-Chester Broman & Mary R. Broman (NY.).

City Wolf–I Drink Alone by Intidab; I PROWL ALONE, g, 3, PID, Mcl 15000, 9-21, 6 1/2f, 1:17 1/5. B-Casey Newick LLC (NY.). $35,000 ’18 OBSJAN. *1/2 to Bustin It (MSW$306,757) *1/2 to Bust Another (MSW$403,318).

Drill–Maggie’s Princess by Cactus Ridge; SHOOT YOUR CUFFS, g, 3, PID, Mcl 15000, 9-22, 6f, 1:11 1/5. B-W. John Bourke (PA.).

Global Power–Big Ma Moo by Sir Cat; MA MOO POWER, g, 3, TDN, Mcl 7500, 9-22, 1m, 1:46 . B-Jake Radosevich & Shelly Radosevich (OH.).

Hostile Takeover–Magnificent Miss by Chester House; FRIENDLY MERGER, f, 3, TDN, Mcl 7500, 9-22, 6f, 1:15 3/5. B-Raimonde Farms Ltd. (OH.).

Kitten’s Joy–Granny Broughton by Sky Mesa; STARDUST KITTEN, f, 3, FE, Mcl 4500, 9-22, 6f, 1:14 . B-Kenneth L. Ramsey & Sarah K. Ramsey (KY.).

Kitten’s Joy–Cap by Arch; WIDOW OF NAIN, f, 3, LAD, Mcl 20000, 9-22, 1m 70y, 1:48 2/5. B-B. P. Walden Jr. & Kenneth L. & Sarah K. Ramsey (KY.). $16,000 ’17 KEENOV.

Strong Contender–Quiet Illusion by Quiet American; STRONG ILLUSION, f, 3, IND, Msw, 9-22, 1mT, 1:42 3/5. B-Marvin A Johnson (IN.).

Tapiture–Cayman Style by Scat Daddy; SPIRIT OF LIFE, f, 3, FL, Msw, 9-22, 5 1/2f, 1:07 4/5. B-Wellspring Stables (NY.). $33,000 ’18 FTNAUG.

Tapiture–Doctor Doctor by Langfuhr; PEPPER, f, 3, PID, Msw, 9-21, 6f, 1:10 . B-Keith C Dickey & T.J. Dickey (FL.).

Tapizar–Miss Drake by Afleet Alex; TRUE FRIEND, f, 3, LAD, Msw, 9-22, 6f, 1:12 4/5. B-Peter E. Blum Thoroughbreds, LLC (KY.).

El Padrino–Golden Number by Gold Case; GOLD RUSH KIZZIE, f, 4, PRX, Mcl 16000, 9-22, a1 1/16mT, 1:45 4/5. B-Helga Nemeth (PA.).

Silent Name (JPN)–Askeaton by Tethra; KEEP YOUR SILENCE, f, 4, FE, Mcl 6250, 9-22, a7fT, 1:26 2/5. B-John Hayes & Breeda Hayes (ON.).

Stately Victor–Wicked Sting by Devil His Due; MATILDAS MAGIC, f, 4, IND, Mcl 5000, 9-22, 6f, 1:15 . B-Tom Conway (IN.). $1,900 ’17 INDOCT.

Stay Thirsty–Isteefaa by Eddington; HERE’S THE THING, f, 4, GRP, Mcl 6250, 9-21, 6 1/2f, 1:22 2/5. B-Alliance Thoroughbreds & Triad Farm (KY.).

Temple City–American Kitty by Tale of the Cat; DESIRADE, f, 4, MNR, Msw, 9-21, 1m 70yT, 1:41 3/5. B-Gunpowder Farms LLC (KY.).

Overanalyze–Confined by Mojave Moon; ANTICIPATING, g, 5, PID, Msw, 9-22, 1m, 1:39 3/5. B-Jonathan Sheppard (PA.).