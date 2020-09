North American Maiden Winners September 23

Bernardini–Palacio de Amor by Dixieland Band; ORSETTO, f, 2, CD, Msw, 9-23, 7f, 1:24 . B-Newtown Anner Stud (KY.). $142,000 ’19 FTKOCT. *1/2 to Threefiveindia (MG1P$502,947).

Cairo Prince–Lady Lapuma by Elusive Quality; PASSAGEWAY, c, 2, CD, Mcl 15000, 9-23, 6 1/2f, 1:18 4/5. B-Highclere, Inc (KY.). $230,000 ’19 KEEJAN.

Candy Ride (ARG)–Star Silver by Aldebaran; CANDY MOVER, g, 2, BTP, Msw, 9-23, 6f, 1:13 2/5. B-Betz Thoroughbreds, Inc. & Peter Lamantia (KY.).

K One King–Part Time Model by Kitten’s Joy; SHOWSTOMPER, f, 2, IND, Mcl 32000, 9-23, 6f, 1:15 4/5. B-Gunpowder Farms LLC (KY.). $1,500 ’19 FTKOCT.

Palace Malice–Hartigan by Include; ROYAL NUMBER, c, 2, DEL, Msw, 9-23, 5f, :59 2/5. B-Fitzhugh, LLC (MD.).

Alpha–Seven Deadly Sins by Action This Day; BETA, g, 3, FL, Msw, 9-23, 5 1/2f, 1:06 3/5. B-Sequel Stallions New York LLC & Louis P Ferrari (NY.).

Curlin–Moment of Majesty (MG2P$630,269), by Saint Liam; CURLINGTON, g, 3, PRX, Msw, 9-23, a1m 70yT, 1:42 4/5. B-Brittlyn Inc. (KY.). *1/2 to Fools Gold (G3$316,520).

Domestic Dispute–Ravin With Roses by Lifestyle; ONE EYED JOHNNY, c, 3, IND, Mcl 10000, 9-23, 5 1/2f, 1:06 4/5. B-ROMAR, LLC & William Austin Nicks (IN.). $0 ’18 INDOCT.

Harbor the Gold–Athina Lee by English Channel; ZABRACADABRA, g, 3, DEL, Msw, 9-23, 1m, 1:38 2/5. B-Ken W. Miles & Sheridan Jones (WA.). $22,000 ’18 WASAUG.

Hard Spun–Awleyaa by Jazil; AAMAAL, f, 3, PRX, Mcl 10000, 9-23, 7f, 1:29 . B-Shadwell Farm, LLC (KY.).

Malibu Moon–Hillaby (champion in Canada, $282,265), by Distorted Humor; FAST CASH, c, 3, CD, Mcl 20000, 9-23, 6f, 1:10 1/5. B-Stonestreet Thoroughbred Holdings LLC (KY.). $300,000 ’18 KEESEP.

Shanghai Bobby–Out to Sea by Broken Vow; MAJESTIC CAFE, g, 3, EMD, Mcl 15000, 9-23, 6f, 1:09 3/5. B-Bar C Racing Stables Inc (CA.). $6,000 ’18 WASAUG.

Tapiture–Double Harbor by Rockport Harbor; DOUBLE ADVANTAGE, c, 3, IND, Msw, 9-23, 1 1/16m, 1:48 4/5. B-Deann Baer & Greg Baer DVM (IN.). $130,000 ’17 KEENOV; $180,000 ’18 KEESEP.

The Big Beast–Madam Couture by Holy Bull; MAMMOTH, g, 3, PID, Mcl 5000, 9-23, 5 1/2f, 1:04 4/5. B-Susan Kahn (FL.). $14,000 2019 OBSJUN.

The Factor–Yellow Boat by Lemon Drop Kid; PERCENTAGE, c, 3, PID, Msw, 9-23, 6f, 1:09 4/5. B-R. S. Evans (MD.). *1/2 to Fast Boat (MSP$329,749).

Tiznow–Julie’s Jewelry by Distorted Humor; STOP MAKING SENSE, c, 3, MNR, Msw, 9-22, 1m 70yT, 1:40 3/5. B-Allied Racing Stable, LLC (KY.).

Wicked Strong–Shimmering Tale by Wild Again; WICKED STRONG ALEX, g, 3, DEL, Mcl 5000, 9-23, 6f, 1:13 1/5. B-Clifton Farm, LLC (KY.).

Artie Schiller–Pedestrian by Street Sense; NO LIMIT BABE, f, 4, PID, Mcl 5000, 9-22, 5 1/2f, 1:05 1/5. B-Adele B. Dilschneider (KY.). $2,500 ’17 KEESEP.

Exchange Rate–La Malaguena (MSW$281,610), by English Channel; LIL HITCHHIKER, f, 4, BTP, Mcl 12500, 9-23, 1mT, 1:37 1/5. B-Alan Tennenbaum (KY.).

Peppered Cat–Mistical One by High Brite; MISTICAL MEADOW, f, 4, GRP, Moc 20000, 9-22, 5f, 1:01 1/5. B-Neale Jensen (CA.).

Smart Bid–Red Hot Jazz ($259,054), by Smooth Jazz; UNCONQUERED SPIRIT, g, 4, PID, Mcl 7500, 9-22, 1m 70y, 1:41 . B-Frank Hopewell (NY.).