North American Maiden Winners September 25

Adios Charlie–Backstage by Put It Back; CURRENT HOPE, g, 2, GP, Mcl 25000, 9-25, 5 1/2f, 1:05 2/5. B-Laurin Stable, Inc. (FL.).

American Pharoah–Simplify (G1P$261,658), by Pulpit; SIMPLY SOVEREIGN, f, 2, RP, Msw, 9-24, 6f, 1:10 2/5. B-Winchell Thoroughbreds LLC (KY.).

Anthony’s Cross–Regina Twain by Adcat; C. P. A. GENIUS, c, 2, GP, Mcl 40000, 9-25, 5f, :59 . B-W.S.B. Investments (FL.).

Bourbon Courage–Iflookscouldkill by Louis Quatorze; SAN ANTONE, g, 2, PIM, Msw, 9-25, 5fT, :59 3/5. B-Tiffany Harrison & Justin Harrison (MD.). $14,000 ’19 FTMYRL.

Brethren–Shake Off by A.P. Indy; KIRBY, f, 2, GP, Mcl 16000, 9-25, 7f, 1:25 4/5. B-Arindel (FL.).

Harbor the Gold–Clever Bird by Awesome Again; FOREVER GOLD, r, 2, EMD, Msw, 9-24, 5 1/2f, 1:04 1/5. B-Bret Christopherson (WA.). $15,000 ’19 WASAUG.

Liam’s Map–Candy Cat Can by Langfuhr; BLUE GATOR, c, 2, BEL, Msw, 9-25, 6f, 1:12 2/5. B-Morera Breeding and Racing,LLC (NY.). $80,000 ’18 FTNOCT.

Malibu Moon–Winter Forest by Forestry; MALIBU MISTRESS, f, 2, EMD, Mcl 25000, 9-24, 5 1/2f, 1:04 3/5. B-Stonestreet Thoroughbred Holdings LLC (KY.). $14,000 ’19 KEESEP.

Ministers Wild Cat–Drifa by Tabasco Cat; ALBERTA SUN, f, 2, RP, Msw, 9-24, 6f, 1:11 . B-Fleming Thoroughbred Farm LLC (AZ.). $40,000 ’19 ARZNOV. *1/2 to Our Dark Knight (MSP$302,845).

Munnings–Listen Boy by After Market; JAXON TRAVELER, c, 2, PIM, Msw, 9-25, 6f, 1:10 2/5. B-Dr. & Mrs. A. Leonard Pineau (MD.). $80,000 ’19 KEESEP; $140,000 2020 OBSSPR. *1/2 to Nuclear Option ($293,188).

Tizbud–Out to Sea by Broken Vow; EMERALD SEA, f, 2, EMD, Mcl 8000, 9-24, 5 1/2f, 1:05 1/5. B-Bar C Racing Stables Inc (WA.). $1,700 ’19 WASAUG.

Algorithms–D D’s Destiny by Dehere; LET’S GET PHYSICAL, g, 3, CT, Mcl 12500, 9-24, 6 1/2f, 1:22 4/5. B-Francis W. Daniel III (WV.).

American Pharoah–Concinnous by El Corredor; FREEDOM FORCE, c, 3, BEL, Mcl 20000, 9-25, 6f, 1:11 2/5. B-Bridlewood Farm (FL.). $600,000 ’18 KEESEP; $45,000 2020 FTKHRA. *1/2 to Iotapa (MG1$1,032,796).

Carpe Diem–Playmates Arch by Arch; UNFORESEEN, f, 3, RP, Msw, 9-24, 7 1/2fT, 1:30 2/5. B-Silesia Farm (KY.). $115,000 ’17 KEENOV; $150,000 ’18 FTKOCT.

Coast Guard–Kiss Em by Sam’s Ace; FRENCH COAST, r, 3, EMD, Mcl 5000, 9-24, 1m, 1:39 1/5. B-Dean Essex & Anne Essex (WA.).

Flatter–Rio Carnival by Storm Cat; BIARRITZ, g, 3, AP, Msw, 9-25, 5 1/2fT, 1:03 . B-Juddmonte Farms Inc. (KY.).

Gemologist–Private Offering by Pulpit; WISES LANDING, f, 3, BTP, Mcl 7500, 9-25, 6f, 1:14 . B-Michael J. Snyder (KY.).

Get Stormy–Isabella Annalise by Maria’s Mon; WIND TWIST, g, 3, BTP, Mcl 12500, 9-25, 1 1/16mT, 1:43 3/5. B-Kathleen A. Sanderson (KY.).

Include–Southern Swing by Dixieland Band; JESSIE’S VALENTINE, f, 3, RP, Msw, 9-24, 5 1/2f, 1:05 4/5. B-Daniel P. Kelliher, Three Oaks &Joe Keenan (OK.). $20,000 ’18 KEESEP.

Kitten’s Joy–Jelly Roll by Smart Strike; HECOULDGOALLTHEWAY, g, 3, RP, Mcl 7500, 9-24, 1m, 1:40 4/5. B-Hugh M Moore & Kenneth L and Sarah K Ramsey (KY.).

Liam’s Map–Vanishing by Lemon Drop Kid; STARTING OVER, g, 3, BEL, Mcl 75000, 9-25, 1 1/16mT, 1:41 1/5. B-George Strawbridge Jr. (KY.).

North Light (IRE)–Patton’s Missile by Patton; MY LADIES’ MAN, g, 3, WO, Mcl 5000, 9-25, 1 1/16m, 1:47 1/5. B-Andy Stronach (ON.). C$5,000 ’18 ONTAUG.

Raison d’Etat–Williams Bay by Kitten’s Joy; SWEET WILLEMINA, f, 3, CD, Mcl 10000, 9-25, 1 1/16m, 1:46 1/5. B-Calumet Farm (KY.). $1,100 ’18 KEESEP.

Secret Circle–Grecian Lover by Friendly Lover; CANADIAN SECRET, g, 3, WO, Moc 25000, 9-25, 7f, 1:25 . B-Andy Stronach (ON.). C$18,000 ’18 ONTAUG.

Speightstown–Bragging (G2), by Exchange Rate; ENTREAT, f, 3, CD, Msw, 9-25, 6f, 1:10 3/5. B-Juddmonte Farms Inc. (KY.).

Uncaptured–Found a Sleeper by Congrats; CAPTIVANT, f, 3, GP, Mcl 10000, 9-25, 1m, 1:40 2/5. B-Didier Plasencia (FL.).

Bold Warrior–Lady Notrump by Northern No Trump; SIGNSOFAWARRIOR, g, 4, BTP, Mcl 12500, 9-25, 1 1/16mT, 1:44 2/5. B-Nancy L. Signs (KY.).

Congrats–Chelsea’s Pearl by Chelsey Cat; HEY CONGRATS, g, 4, WO, Moc 40000, 9-25, 5fT, :56 4/5. B-R. M. J. Stables, LLC (KY.). *1/2 to Fortune Pearl (G2$347,072).

Cyclotron–Cultural Icon by Unusual Heat; CULTURED PEARL, f, 4, GG, Mcl 5000, 9-25, 1m, 1:41 1/5. B-Old English Rancho (CA.).

Intikhab–Bobbie Soxer (IRE) by Pivotal (GB); ALFONS WALDE (IRE), c, 4, CD, Mcl 40000, 9-25, 1 1/16mT, 1:44 1/5. B-Windflower Overseas Holdings Inc (IRE.).

Peppered Cat–Starzaflame by Comet Shine; SENORITA ESTRELLA, f, 4, GG, Mcl 16000, 9-25, 6f, 1:11 3/5. B-Juan Heredia (CA.).