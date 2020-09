North American Maiden Winners September 27

Air Force Blue–Lily the Pink by Rahy; TWILIGHT BLUE, c, 2, CD, Msw, 9-27, 6f, 1:11 . B-Knowles Bloodstock Inc (KY.). $45,000 ’19 KEESEP.

Bayern–Thetaloveandmine by Master Command; HEIDI, f, 2, HST, Moc 50000, 9-27, 6f, 1:12 2/5. B-Theta Holding 1, Inc. (KY.). C$26,000 ’19 BRCSEP.

Carpe Diem–Ask the Moon (MG1$713,640), by Malibu Moon; CARPE LUNA, c, 2, RP, Msw, 9-27, 1m, 1:41 . B-Stonestreet Thoroughbred Holdings LLC (KY.). $35,000 ’19 KEESEP.

Fed Biz–Toxis by Street Sense; SWEET KAELA, f, 2, GG, Msw, 9-27, 6f, 1:11 3/5. B-Dixiana Farms LLC (KY.). $15,000 ’18 KEENOV.

Goldencents–Faker by Petionville; NO CENTS, c, 2, MTH, Msw, 9-27, 6f, 1:11 1/5. B-Hope Jones & Isabelle de Tomaso (NJ.).

Idiot Proof–Louisiana Lawyer by Michael’s Flyer; LAWYER PROOF, f, 2, GG, Mcl 12500, 9-27, 5f, :59 3/5. B-Allen Aldrich & Joe Nelson (CA.).

Into Mischief–Strong Incentive by Warrior’s Reward; HIGHLY MOTIVATED, c, 2, BEL, Msw, 9-27, 6 1/2f, 1:17 4/5. B-Klaravich Stables (KY.). $240,000 ’18 KEENOV.

Into Mischief–Bella Dorato by Goldminers Gold; LOOKIN FOR LOKI, g, 2, CD, Msw, 9-27, 5fT, :57 3/5. B-Stonestreet Thoroughbred Holdings LLC (KY.). $15,000 ’19 FTKOCT. *1/2 to Trinniberg(champion male sprinter, $1,553,086).

Ironicus–Thundering Emilia (G3), by Thunder Gulch; HELIUM, c, 2, WO, Msw, 9-27, 7f, 1:23 2/5. B-Teneri Farm Inc & Bernardo Alvarez Calderon (KY.). $55,000 ’19 FTKOCT. *1/2 to Emilia’s Moon(G1). ***FIRST NORTH AMERICAN WINNER FOR SIRE

Quality Road–Ask the Question by Silver Deputy; LADY TRAVELER, f, 2, CD, Msw, 9-27, 6f, 1:11 2/5. B-Hidden Brook Farm, Candy Meadows LLC& Chris Swann (KY.). $350,000 ’19 KEESEP. *1/2 to Heart to Heart(champion in Canada, $2,035,090).

Second in Command–Perfect Connection by Phone Trick; PERFECT COMMAND, f, 2, HST, Mcl 8000, 9-27, 6 1/2f, 1:21 2/5. B-Tod Mtn. Thoroughbreds (BC.).

Sky Kingdom–Small Pleasures by Cat Thief; KNIGHT KINGDOM, g, 2, WO, Moc 40000, 9-27, 7 1/2fT, 1:31 3/5. B-C. Kidder & N. Cole (KY.). $4,500 ’18 KEENOV; $16,000 ’19 OBSOCT; $30,000 2020 OBSSPR. *1/2 to Grandpa Len($335,991).

Square Eddie–Octogarian by Rock Hard Ten; INGEST, g, 2, SA, Msw, 9-26, 1mT, 1:36 4/5. B-Reddam Racing LLC (CA.).

Street Sense–Delay of Game by Bernardini; SPA READY, f, 2, BEL, Msw, 9-27, 6 1/2f, 1:19 1/5. B-EKQ Stables (KY.). $260,000 ’19 KEESEP.

Street Sense–Sweet Sonnet by Seeking the Gold; HENDRICK, c, 2, CD, Mcl 150000, 9-27, 1m, 1:38 1/5. B-Terry C. Lovingier (CA.). $50,000 ’18 FTKNOV; $75,000 ’19 KEESEP.

Tapiture–Warm Springs Girl by City Zip; MUSIC CITY STAR, f, 2, AP, Msw, 9-26, 5fT, :57 4/5. B-Echo Valley Horse Farm, Inc. (KY.). $18,000 ’19 KEESEP; $47,000 2020 OBSSPR.

Twirling Candy–Tale Untold by Tale of the Cat; HEELS UP, f, 2, SA, Msw, 9-27, 6f, 1:12 2/5. B-Two Stamps Stables (KY.). $65,000 ’19 KEESEP; $350,000 2020 OBSSPR.

Union Rags–Irish Jasper (G2$560,300), by First Defence; LIZARD KING, c, 2, MTH, Msw, 9-27, 1mT, 1:39 1/5. B-W. S. Farish & Susan C. Mackie (KY.). $375,000 ’19 FTSAUG.

You Luckie Mann–Party of Eight by Evansville Slew; DIAMOND GENERAL, c, 2, MNR, Msw, 9-27, 5f, 1:01 1/5. B-George T Gurrola (FL.).

Blame–Riding Point by Speightstown; ACTING OUT, f, 3, SA, Msw, 9-27, 5 1/2fT, 1:02 1/5. B-Vincent Colbert (KY.). $12,000 2020 KEEJAN.

Bodemeister–Pure Disco (MSW$496,840), by Disco Rico; PURE BODE, f, 3, BEL, Msw, 9-27, 1 1/16mT, 1:41 2/5. B-Patricia Generazio (NY.). *1/2 to Pure Sensation(MG3$2,004,050) *1/2 to Salute the Colonel(MSW$295,013).

City Zip–Five N Forty by Distorted Humor; FORTY ZIP, f, 3, BEL, Msw, 9-27, 1 1/8mT, 1:47 4/5. B-Chiefswood Stables Limited (ON.). *1/2 to Ghostly Presence(MSW$373,277).

Congrats–Bird Maker by Empire Maker; TUFF BIRD, f, 3, CD, Mcl 30000, 9-27, 1 1/16m, 1:45 4/5. B-Marylou Whitney Stables LLC (KY.).

Creative Cause–Political Pupil by Student Council; CAUSE I SAID SO, g, 3, MTH, Mcl 12500, 9-27, 5 1/2f, 1:04 4/5. B-Halleywood Farm LLC (KY.). $8,000 ’18 KEESEP; $57,000 2019 OBSJUN.

Curlin to Mischief–Unusual Jean by Unusual Heat; UNUSUAL MISCHIEF, g, 3, GG, Mcl 5000, 9-27, 5 1/2f, 1:05 1/5. B-Larry Odbert (CA.).

Daaher–Ida Tequila by Swain (IRE); INEDATEQUILA, f, 3, GP, Mcl 12500, 9-27, 1m, 1:39 2/5. B-Dean Hayes (KY.). $17,000 2020 FTKFEB.

Graydar–Ghost Canyon by Indian Charlie; NEVER COMPROMISE, g, 3, CT, Msw, 9-26, 6 1/2f, 1:21 3/5. B-John D. McKee (WV.). *1/2 to Hidden Canyon(MSW$319,338).

He’s Had Enough–Catch That Kitten by Kitten’s Joy; JUST ASK JOEL, c, 3, RP, Mcl 25000, 9-26, 1mT, 1:35 3/5. B-Tanourin Stable (FL.). $37,000 2019 OBSJUN.

Jimmy Creed–Catalina Way by Congaree; IDEOLOGY, g, 3, PRM, Msw, 9-26, 6f, 1:12 . B-H. Allen Poindexter (IA.).

Macho Uno–Naval Command by Midshipman; UNO BABY BIRD, c, 3, GP, Mcl 10000, 9-27, 5 1/2f, 1:04 3/5. B-Deo Volente Farms (KY.). $4,000 ’17 KEENOV.

Macho Uno–Two Klassy by Two Punch; ASH ANGEL, f, 3, RP, Msw, 9-26, 6 1/2f, 1:17 1/5. B-John D. Stuart & A. R. Enterprises, Inc. (KY.). $35,000 ’18 KEEJAN; $37,000 ’18 KEESEP. *1/2 to Uptown Boy(G3P$285,596).

Master Rick–Kom Kim Lass by Seacliff; KIM’S DIAMOND, f, 3, CT, Mcl 5000, 9-26, 6 1/2f, 1:24 . B-Lewis Craig Jr. (WV.). *1/2 to Help a Brother($392,722).

Sky Mesa–Radiant Rose by Dehere; GLORIOUS ROSE, f, 3, RP, Mcl 25000, 9-27, 7 1/2fT, 1:30 1/5. B-Drew Litsch & Robbie Litsch (OK.).

Summer Front–Snow Lady by Snow Ridge; PRESSURE FRONT, f, 3, WO, Mcl 5000, 9-27, 1 1/16m, 1:48 1/5. B-Christine Hayden (ON.). $3,000 ’18 KEESEP; $9,000 2019 OBSJUN.

Temple City–Yadira by Pulpit; CIBOLIAN, c, 3, CD, Msw, 9-27, 1 1/8mT, 1:49 1/5. B-Gunpowder Farms LLC (KY.).

With Distinction–La De Andrea (VEN) by Seneca (VEN); ANDRES ROMAN, g, 3, MNR, Mcl 15000, 9-27, 5 1/2f, 1:10 . B-SJT Racing Stable LLC (FL.).

Emcee–Whipporwill Creek by Forest Camp; WOLFE ‘N HAWKE, g, 4, MTH, Msw, 9-27, 1mT, 1:38 3/5. B-Joan Laura Milne (NJ.).

Real Solution–Leona Pegasus by Fusaichi Pegasus; JOY’S SOLUTION, f, 4, WO, Mcl 15000, 9-27, 1 1/16mT, 1:45 1/5. B-Kenneth L. Ramsey, Sarah K. Ramsey & Joe Lejzerowicz (KY.).