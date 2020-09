North American Maiden Winners September 29

Afleet Alex–Skyline Star by Meadow Prayer; FLEETSTER, g, 2, IND, Msw, 9-29, 6f, 1:14 3/5. B-Mast Thoroughbreds LLC (IN.).

Not This Time–City Siren by City Zip; DANA’S BEAUTY, f, 2, PID, Msw, 9-28, 6f, 1:10 . B-John Liviakis (KY.). $47,000 ’19 OBSOCT; $70,000 2020 OBSSPR.

Trappe Shot–Lady Buckeye by Quiet American; BUCKEYE MAGIC, c, 2, BTP, Msw, 9-29, 6f, 1:13 1/5. B-Maccabee Farm (OH.).

Twirling Candy–Bluster by Storm Cat; TWIRLING MAMBA, c, 2, IND, Msw, 9-29, 5 1/2f, 1:06 3/5. B-Sandra Sexton (KY.). *1/2 to Nashi ($252,210).

Bear’s Kid–Cristina’s Halo by Leonnatus Anteas; MIJO, g, 3, FE, Mst, 9-29, 5 1/2f, 1:05 3/5. B-Fig Star Stable (ON.).

Gemologist–Singmeasong by Songandaprayer; J P’S SONG, c, 3, FL, Mcl 7500, 9-29, 5 1/2f, 1:05 4/5. B-Smart Choice Stable (NY.).

Into Mischief–Samiam by Dynaformer; CHITTO, c, 3, PRM, Mcl 30000, 9-28, 5 1/2f, 1:05 1/5. B-Martha Jane Mulholland, Yehuda Cohen & Tom Grether Farms, Inc. (KY.). $185,000 ’18 KEESEP.

Kettle Corn–Sheza Runaway Star by Pride of Burkaan; SHEZA POP STAR, f, 3, BTP, Msw, 9-29, 6f, 1:15 3/5. B-Trail M Boarding & Guest Farm (OH.).

Paynter–Mizzcan’tbewrong (MSW$352,117), by Mizzen Mast; FIONA POWER, f, 3, MNR, Msw, 9-28, 6f, 1:14 . B-Donegal Breeding (KY.).

Ready’s Image–Diamond Dilemma (IRE) by Sinndar (IRE); MOON’S IMAGE, g, 3, BTP, Mcl 5000, 9-29, 1m 70y, 1:49 . B-Calumet Farm (KY.).

Super Saver–Lady Cohiba (MSW$331,725), by Broken Vow; SOUPER COHIBA, g, 3, PID, Mcl 7500, 9-28, 6 1/2f, 1:17 . B-Live Oak Stud (FL.).

Temple City–Fashioned Lady by Old Fashioned; MR SUPERB, c, 3, BTP, Mcl 5000, 9-29, 6f, 1:15 . B-R Cher Family Farm, LLC (KY.).

Justin Phillip–Hoosier Queen by Sun King; HOOSIER PRINCESS, f, 4, MNR, Mcl 4000, 9-28, 6f, 1:15 3/5. B-Reese Ranch (IN.).

Successful Appeal–Jewell in the Sun by Mr. Greeley; LOCAL HONEY, g, 4, IND, Mcl 25000, 9-29, 6f, 1:13 2/5. B-Richard W. Huddleston (IN.).