North American Maiden Winners September 3

Air Force Blue–Passionate Diva by Street Cry (IRE); MASHNEE GIRL, f, 2, SAR, Msw, 9-3, 7f, 1:24 3/5. B-Mashnee Stables, LLC (NY.).

Bernardini–Orchestrate by Tiznow; GRAMERCY, f, 2, AP, Msw, 9-3, 7f, 1:24 2/5. B-Godolphin (KY.).

Big Drama–Awesome Thrill by Awesome Again; TURN IT ON, f, 2, GP, Mcl 40000, 9-3, 5fT, :57 . B-Ponder Hill, Inc. (FL.). $45,000 2020 OBSSPR.

Big Screen–Giant Cause by Giant’s Causeway; JILL, f, 2, WO, Moc 25000, 9-3, 6 1/2f, 1:20 . B-Spring Farm (ON.). C$27,000 ’19 ONTAUG.

Blame–Treaty Oak by War Chant; NO ONE TO BLAME, c, 2, DEL, Msw, 9-3, 1m, 1:39 3/5. B-China Horse Club International Limited (KY.). $30,000 ’18 KEENOV.

Cinco Charlie–Desi Girl by Silver Train; NETTI GIRL, f, 2, LRL, Mcl 16000, 9-3, 5f, :59 2/5. B-Bryan Minnich (MD.). $15,000 ’19 FTMYRL.

Curlin–Taris (G1$1,086,260), by Flatter; KING FURY, c, 2, CD, Msw, 9-3, 1 1/16m, 1:45 2/5. B-Heider Family Stables, LLC (KY.). $950,000 ’19 FTSAUG.

Dominus–Perfect Pie by Tale of the Cat; PERFECT D, g, 2, EMD, Mcl 25000, 9-2, 5f, :57 4/5. B-Mr. & Mrs. Gregory F. Luce (WA.). $3,500 ’19 WASAUG.

Mshawish–Dancing Flame by Seeking the Gold; DARK BLUE FLAME, f, 2, PID, Mcl 20000, 9-2, 5 1/2f, 1:04 4/5. B-Siena Farms LLC (KY.).

Noosito–Follow Your Shot by Sir Cat; SUNSHINE BEACH, f, 2, EMD, Mcl 25000, 9-2, 5f, :57 4/5. B-Pat Chinn & Mullan Chinn (WA.). $7,000 ’19 WASAUG.

Raison d’Etat–Tribal Gal (G3P$446,051), by Tribal Rule; SOME WOULD SAY, f, 2, CBY, Msw, 9-2, 5fT, :57 1/5. B-Calumet Farm (KY.). $2,000 ’19 KEESEP.

Reload–Philzana by Philanthropist; SUNSPRITE, f, 2, WO, Moc 40000, 9-3, 6f, 1:11 . B-Denny Andrews (ON.). $25,000 2020 OBSMAR.

Summer Front–Lilbourne Eliza (IRE) by Elusive City; HEAT OF THE NIGHT, g, 2, GP, Msw, 9-3, 1mT, 1:37 3/5. B-Fred W. Hertrich lll & John D. Fielding (KY.).

Tapiture–Lou’s Angel by Cactus Ridge; MIGHTY ANGEL, c, 2, IND, Msw, 9-3, 6f, 1:12 2/5. B-Lou Dunn Diekemper Trust (KY.).

Tonalist–Gimlet Witha Twist by Tale of the Cat; REINFORCED, f, 2, WO, Msw, 9-3, 5 1/2f, 1:05 . B-Timber Town Stable, LLC & Jane Winegardner (KY.). $65,000 ’18 FTKNOV; $60,000 ’19 KEESEP.

Wilburn–Yucca by Cactus Ridge; SISTER LULU, f, 2, BTP, Msw, 9-3, 6f, 1:15 1/5. B-Al J. Horton (OK.). $1,200 ’19 FTKOCT.

Acclamation–Myhartovrtheocean by Vronsky; SHE’S GOT HEART, f, 3, GG, Msw, 9-3, 6f, 1:11 3/5. B-Dar Hanson & Jonny Hilvers (CA.).

Bank Heist–Barbara’s Beauty by Bandini; BARBARA’S BANK, f, 3, PEN, Mcl 25000, 9-2, 6f, 1:12 3/5. B-Kaz Hill Farm (NY.).

Buffum–Alicia N. by Tactical Advantage; BUFF N, f, 3, CT, Mcl 12500, 9-3, 6 1/2f, 1:22 . B-Maurice F. Casey III (WV.).

Can the Man–Primetime Cat by Tale of the Cat; MAN HE CAN, g, 3, BTP, Mcl 5000, 9-3, 5 1/2f, 1:06 4/5. B-Equus Farm (KY.). $6,500 ’18 FTKOCT.

Candy Ride (ARG)–Love and Marriage by Arch; MY SWEET WIFE, f, 3, SAR, Msw, 9-3, 7f, 1:22 3/5. B-Justice Family Racing LLC (KY.). $85,000 2019 OBSJUN.

Constitution–Miss Narcissist by Freud; EGO MAN, g, 3, DEL, Msw, 9-3, 5 1/2f, 1:04 1/5. B-Pippas Hurricane (KY.). $110,000 ’18 KEESEP; $130,000 2019 OBSAPR.

Curlin–Sam’s Sister (G1$472,710), by Brother Derek; ADVANCE NOTICE, c, 3, SAR, Mcl 20000, 9-3, 6 1/2f, 1:15 1/5. B-Colts Neck Stables LLC (KY.). $350,000 ’18 KEESEP.

Cyber Secret–Winning With Style by Johannesburg; CYBERBURG, f, 3, PID, Mcl 5000, 9-3, 5 1/2f, 1:04 2/5. B-McDowell Farm (AR.).

Daddy Long Legs–Rockin Mandy by Bustin Stones; DADDY’S JOY, f, 3, GP, Msw, 9-3, 5fT, :56 . B-John Ocasio (FL.). $80,000 2019 OBSAPR.

Danza–Prospect d’Oro by Medaglia d’Oro; IADANZA, g, 3, CD, Msw, 9-3, 1m, 1:35 3/5. B-Scott Pierce (OK.). $35,000 ’18 FTKOCT; $10,000 ’18 KEEJAN.

Dominus–Holy Moly Susan by Holy Bull; HOLY HANNA, f, 3, ASD, Mcl 5000, 9-2, 7f, 1:30 . B-Brandywine Farm & Jim & Pam Robinson (KY.).

Fast Anna–Cavetto (GB) by Oasis Dream (GB); READY TO PLAY, f, 3, MNR, Mcl 4000, 9-2, 6f, 1:13 1/5. B-Candy Meadows LLC (KY.).

Flat Out–Extended Credit by Rockport Harbor; MAGIC CREDIT, f, 3, MNR, Msw, 9-2, 6f, 1:13 . B-Preston Stables LLC (KY.). $2,000 ’17 KEENOV; $3,200 ’18 KEESEP.

Graydar–Joyous Music (SP$273,756), by Bellamy Road; SNELL YEAH, g, 3, IND, Msw, 9-3, 5 1/2f, 1:05 4/5. B-St. Simon Place, Betsy T Wells & Scott Stephens (KY.).

Harbor the Gold–I’m Shootin High by Son’s Corona; STAND TO, g, 3, EMD, Msw, 9-2, 6 1/2f, 1:15 2/5. B-John Sneesby (WA.).

Lookin At Lucky–Chants to Win Big by War Chant; BIG LUCK, f, 3, AP, Mcl 6250, 9-3, 1 1/16mT, 1:48 4/5. B-William Humphries (KY.). $14,500 ’18 KEESEP.

Lord Shanakill–Hygh Jacque by Wheaton; LORD JACQUE, g, 3, PEN, Mcl 16000, 9-2, 6f, 1:11 . B-William J Solomon VMD (PA.).

Malibu Moon–Steely Magnolia by More Than Ready; MALIBU JACK, g, 3, CBY, Mcl 10000, 9-2, 5fT, :56 2/5. B-Stonestreet Thoroughbred Holdings LLC (KY.). $25,000 ’18 KEESEP; $275,000 2019 FTMMAY.

Mission Impazible–Diannestillworks by Scat Daddy; DIANNESIMPAZIBLE, g, 3, SAR, Mcl 40000, 9-2, 7f, 1:23 3/5. B-Beechwood Bruckner LLC (NY.).

Nationhood–Sugar Sleet by Seattle Sleet; SOVEREIGN NATION, g, 3, EMD, Mcl 5000, 9-2, 6f, 1:10 . B-Mr. & Mrs. W. R. Wulff (WA.).

Northern Causeway–Divine Miss Indy by Flatter; RUNKERRY, c, 3, GG, Mcl 25000, 9-3, 6f, 1:11 2/5. B-Rozamund Barclay (CA.).

Quest–Tagmeifyoucan by Point Given; TIGERINYOURTANK, f, 3, ASD, Mcl 5000, 9-2, 6f, 1:14 4/5. B-Larry Falloon & Denis Huberdeau (MB.). C$3,900 ’18 MANAUG.

Raison d’Etat–Enthalpy by Bluegrass Cat; HEY RAY, g, 3, BTP, Mcl 12500, 9-3, 1 1/16m, 1:48 1/5. B-Calumet Farm (KY.).

Secret Circle–Glimpse by Touch Gold; MIRROR MIRROR, c, 3, PRX, Mcl 10000, 9-2, 7f, 1:28 . B-Mr. & Mrs. Charles McGinnes (MD.). $7,000 ’18 FTMOCT.

Secret Circle–Colorino by Include; ARAMON, f, 3, WO, Moc 25000, 9-3, 6f, 1:11 2/5. B-Dr. Ross A. McKague (MB.).

Shakin It Up–Gold Ring by Touch Gold; COULD YOU, f, 3, CD, Mcl 30000, 9-3, 6f, 1:10 1/5. B-Sabana Farm, LLC (KY.). $15,000 ’17 KEENOV; $35,000 ’18 OBSOCT; $85,000 2019 OBSAPR.

Skipshot–Broad Picture by Broad Brush; SHE’S A TROOPER, f, 3, PID, Mcl 7500, 9-2, 1m, 1:39 2/5. B-Mikhail Yanakov (KY.). $1,200 ’18 FTKOCT.

Summer Front–Fabuleux Belle by Action This Day; KEYLARGO, g, 3, PID, Mcl 17500, 9-3, 6f, 1:10 4/5. B-Elise Kendall & Scott Kendall (KY.). $15,000 ’18 FTKOCT; $20,000 2019 OBSJUN.

Tale of Ekati–Trail of Letters by Bold Executive; LOST IN ROME, g, 3, SAR, Mcl 75000, 9-3, 1 1/8m, 1:49 2/5. B-Ghost Hollow Farms, LLC (KY.). $3,200 ’18 KEEJAN.

Turbo Compressor–Jennys Royalpurple by Bluegrass Cat; BAYOU CAT, g, 3, IND, Msw, 9-3, 6f, 1:12 4/5. B-Cathi Diane Jones (IN.).

Big Drama–She Tiz Bold by Tiznow; CURTIN’S UP, g, 4, GP, Mcl 10000, 9-3, 5 1/2f, 1:04 4/5. B-Frank C. Calabrese (FL.).

Jump Start–Primitive Spirit by Pioneering; SULLEYS BOO, f, 4, PEN, Mcl 7500, 9-2, 6f, 1:13 3/5. B-Briter Farm (PA.).

Kettle Corn–Ms. Pickford by Fairbanks; TEJATE, f, 4, BTP, Mcl 15000, 9-3, 1m 70y, 1:50 3/5. B-Joe Cowles & Emily Cowles (OH.).

Mizzen Mast–Annatlantic by Stormy Atlantic; MIZZANNA, f, 4, CBY, Mcl 16000, 9-2, 1mT, 1:37 . B-Rose Hill Farm & John Trumbulovic (KY.). $10,000 ’17 FTKOCT; $5,000 2018 OBSAPR.

Strong Mandate–Torchme by Gimmeawink; FELON NO MORE, g, 4, PID, Msw, 9-3, 1m 70y, 1:42 . B-Hidden Point Farm Inc. (FL.). $40,000 ’16 FTKNOV; $100,000 ’17 KEESEP; $4,000 2018 OBSJUN.

Ventana–Silver Britches by Include; BEAUTILICIOUS, m, 5, IND, Mcl 10000, 9-3, 6f, 1:13 4/5. B-Mary Denise Lestingi (IN.).