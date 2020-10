North American Maiden Winners September 30

Anchor Down–Gravitar by Unbridled’s Song; ANCHORETTE, f, 2, IND, Mcl 16000, 9-30, 5 1/2f, 1:10 . B-Gainesway Thoroughbreds Ltd. (KY.). $7,000 ’19 KEESEP.

Cinco Charlie–Shoes for Jlo by Suave; JLO CAN DANCE, f, 2, TDN, Msw, 9-30, 6f, 1:15 3/5. B-Victor Zambrano (KY.). $3,500 ’19 KEESEP.

Peace and Justice–With Sprinkles by Harlan’s Holiday; LIKE A SALTSHAKER, g, 2, PID, Msw, 9-29, 6f, 1:09 1/5. B-Glenn E. Brok LLC (PA.). ***FIRST WINNER FOR SIRE

Unbridled Express–Miss Blossom by Munnings; AMAZING GAL, f, 2, IND, Msw, 9-30, 7 1/2fT, 1:32 1/5. B-L.T.B. Inc, Ed Wright Cattle Company & Miles Childers (IN.).

Blame–Streaker by Forest Wildcat; EASY TIGER, f, 3, MNR, Msw, 9-29, 5f, 1:00 3/5. B-Phipps Stable (KY.). $375,000 ’18 KEESEP.

Bodemeister–Celestial Kitten by Kitten’s Joy; TEXAS HEDGE, c, 3, BTP, Msw, 9-30, 1m, 1:42 . B-Austin Paul & Brenda Paul (KY.).

Cairo Prince–Smitten by Gold by Medallist; ASTARTE GOLD, f, 3, FL, Mcl 7500, 9-30, 6f, 1:14 . B-Michele W. Peters (NY.). $40,000 ’18 FTMOCT.

Cross Traffic–Glister Girl by Glitterman; CROSS KEYS, f, 3, FL, Mcl 12500, 9-30, 5 1/2f, 1:07 4/5. B-James Taylor, Carl Bolstad, Deborah Bolstad, JND Stables (NY.). $20,000 ’18 FTKFEB. *1/2 to Yakov ($254,171).

El Padrino–What Is Next by Devil’s Bag; PIGGYBANK, g, 3, PRX, Mcl 16000, 9-30, 1 1/8m, 1:55 2/5. B-Elser Farms Corp. (PA.). $12,000 ’18 FTMOCT.

Include–Derby Day Storm by Habayeb; DERBY INCLUDED, g, 3, BTP, Msw, 9-30, 6f, 1:14 1/5. B-Bryan A. Metz (OH.).

Liaison–Beauty for Ashes by City Place; D D SEVEN THIRTY, f, 3, IND, Msw, 9-30, 5 1/2f, 1:07 . B-Southern Chase Farm, Inc., Karen Dodd & Greg Dodd (IN.).

Mineshaft–Delectable Cat by Tale of the Cat; LAKE RUDOLPH, g, 3, FL, Mcl 7500, 9-30, 1m 70y, 1:48 1/5. B-Stonewall Farm (NY.).

Smarty Jones–A. P. Test by A.P. Indy; HIGH SCORE, g, 3, MNR, Msw, 9-29, 6f, 1:14 1/5. B-Calumet Farm (KY.). $1,300 ’17 KEENOV. *1/2 to Testosterstone (G1P$494,297) *1/2 to Eloweasel ($292,336).

Treasure Beach (GB)–Feeling Special by Pioneering; SPECIAL BEACH, f, 3, IND, Mcl 10000, 9-29, 1mT, 1:38 2/5. B-Just For Fun Stable Inc. (FL.).

Violence–Classic Elegance (G2), by Carson City; VIOLENT IMPACT, g, 3, PRX, Mcl 10000, 9-30, 7f, 1:26 4/5. B-Scarteen Stud LLC (KY.). $100,000 ’18 FTKFEB; $370,000 ’18 FTKJUL; $35,000 2020 KEEJAN.

Wilko–My Fast Friend by Friends Lake; MY FRIEND BUDDY, g, 3, TDN, Mcl 5000, 9-30, 1m, 1:44 1/5. B-Andy Stronach (ON.).

San Pablo–America’s Quest by Quiet American; PABLO’S QUEST, g, 4, MNR, Mcl 4000, 9-29, 6f, 1:14 2/5. B-Dan Bearden (KY.). *1/2 to Lotto Cat ($283,619).

Smart Bid–Klassic Kayla by Regal Classic; TRY’N SMART’N UP, g, 4, FL, Msw, 9-30, 1m 40y, 1:45 1/5. B-Andiamo Farm (NY.).

Animal Kingdom–Banyan Street by Gone West; BLESS THE RAINS, m, 5, PID, Mcl 7500, 9-30, 1m, 1:40 2/5. B-Omega Farm LLC & Chancey Mill (KY.). $70,000 ’15 KEENOV; $70,000 ’16 FTKOCT; $1,800 2019 KEENOV.