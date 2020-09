North American Maiden Winners September 6

Acclamation (GB)–Easton Arch by Arch; CONSTERNATION (IRE), f, 2, DMR, Msw, 9-6, 1mT, 1:38 4/5. B-Rathbarry Stud (IRE.).

Adios Charlie–Black Magic Moon by Alke; PATRICK’S LASS, f, 2, GP, Mcl 25000, 9-6, 5f, :58 2/5. B-Uriel Ortega (FL.).

Curlin–Prospector’s Moon by Malibu Moon; MALIBU CURL, f, 2, SAR, Msw, 9-6, 7f, 1:22 4/5. B-Woodslane Farm (KY.).

Gemologist–Woodland Park by Bernardini; REAL TALK, c, 2, GP, Msw, 9-6, 6 1/2f, 1:17 . B-Ocala Stud (FL.). $50,000 2020 OBSSUM.

Into Mischief–Crowned by Bernardini; JANE GREY, f, 2, SAR, Msw, 9-6, 7f, 1:22 4/5. B-Godolphin LLC (KY.).

Mr. Big–Renegade Heat by Unusual Heat; BIG FLAME, c, 2, DMR, Msw, 9-6, 6f, 1:11 2/5. B-George Krikorian (CA.). $30,000 ’19 CTNAUG.

Munnings–Mylitta by Sky Mesa; SOUPER MUNNINGS, f, 2, WO, Msw, 9-6, 6 1/2f, 1:17 3/5. B-Edward A. Seltzer (KY.). $110,000 ’19 FTKJUL; $350,000 2020 OBSSPR.

Race Day–Selective Memory by Malibu Moon; BRACCIO DI FERRO, g, 2, GP, Mcl 25000, 9-6, 5f, :59 2/5. B-Eugene Montoya (FL.). $14,000 2020 OBSMAR.

Shackleford–Drumette by Henny Hughes; SUPERMAN SHAQ, c, 2, DMR, Msw, 9-6, 5 1/2f, 1:04 1/5. B-Frankfort Park Farm & Michael Hernon (KY.). $230,000 ’19 FTKOCT; $550,000 2020 OBSSPR. *1/2 to Monomoy Girl(champion, $3,386,818) *1/2 to Mr. Monomoy(G2$327,162).

Slew’s Tiznow–Joyously by Half Term; JOYMAKER, f, 2, GG, Mcl 12500, 9-6, 5 1/2f, 1:05 1/5. B-Dr. & Mrs. William T. Gray (CA.). *1/2 to Joy Boy(MSW$477,590).

Teide–Lost Humor by Langfuhr; WE B THREE, f, 2, HST, Mcl 25000, 9-6, 3 1/2f, :39 3/5. B-Ole A. Nielsen (BC.). C$1,000 ’19 BRCSEP.

The Big Beast–Alotofappeal by Trippi; BIG RINGS, f, 2, GP, Msw, 9-6, 6 1/2f, 1:16 3/5. B-Ocala Stud & Edward Wiest & William J. Terrill (FL.). $80,000 2020 OBSSUM. *1/2 to Schivarelli(G3P$429,498) *1/2 to Talk Logistics(MG3P$278,120).

The Big Beast–Ragtime Road by Dixieland Band; DECIMATOR, g, 2, WO, Moc 40000, 9-6, 7fT, 1:24 3/5. B-Jimmie Ballinger (FL.). $40,000 ’19 OBSOCT.

Vronsky–Common Truth by Bertrando; BOLD MISTRESS, f, 2, GG, Msw, 9-6, 5f, :58 2/5. B-Curt & Lila Lanning LLC (CA.).

Declaration of War–Lady of the Nile by Pioneerof the Nile; CHOCOLATE COOKIE, f, 3, SAR, Msw, 9-6, 1 1/16mT, 1:43 . B-Marty Zaretsky (NY.). $75,000 ’18 KEESEP.

Exploration–Papa Loves Me by Tomahawk; TOMAHAWK EXPLORER, g, 3, CTM, Mcl 12500, 9-6, 6f, 1:10 4/5. B-Steele Valley Farms (AB.).

Holiday Justice–Medical Angel by Blumin Affair; SWANKY LISA, f, 3, PRM, Mcl 15000, 9-6, 5 1/2f, 1:06 1/5. B-Larry Hagemeier (IA.).

Iron Halo (ARG)–Derby Day Rose by Precocity; IRON TUFF, f, 3, RUI, Mcl 15000, 9-6, 4 1/2f, :53 . B-Phillip D. Jeffers MD (NM.).

Karakontie (JPN)–Oblivious by Cozzene; ABUSE OF POWER, f, 3, MTH, Msw, 9-6, a5 1/2fT, 1:03 3/5. B-Brandywine Farm & Jim & Pam Robinson (KY.). $150,000 ’18 KEESEP; $460,000 2019 OBSAPR.

Kitten’s Joy–Mayakoba by War Chant; PRICE TALK, g, 3, SAR, Msw, 9-6, 1 1/16mT, 1:43 1/5. B-Kenneth L. Ramsey & Sarah K. Ramsey (KY.). $70,000 ’18 OBSOCT.

Lookin At Lucky–Forest Queen by Forestry; LOOKIN’ SMART, c, 3, CT, Msw, 9-5, 6 1/2f, 1:21 . B-Randal Stutes (KY.). $17,000 ’18 FTMOCT.

Medaglia d’Oro–Rose to Gold (MG3$990,183), by Friends Lake; LEPRINO, g, 3, DMR, Mcl 20000, 9-6, 6 1/2f, 1:16 4/5. B-WinStar Farm, LLC (KY.). $700,000 ’18 KEESEP.

More Than Ready–Secretariat’s Soul (IRE) by Sadler’s Wells; READY SOUL, c, 3, WO, Msw, 9-6, 7fT, 1:22 1/5. B-Charles Fipke (KY.).

Revolutionary–Paden Affair by Rockport Harbor; HAPPY HAPPY HAPPY, f, 3, PRM, Mcl 7500, 9-6, 1m, 1:40 3/5. B-Hargus & Sandra Sexton and Silver Fern Farm (KY.). $1,700 ’18 KEESEP.

Second in Command–Gabigotherway by Quiet Cash; AVE’S IN COMMAND, g, 3, HST, Mcl 4000, 9-6, 6 1/2f, 1:18 2/5. B-James L. G. Redekop (BC.).

Second in Command–Glory Is Forever by Roar; JACOBS CALL, g, 3, WO, Moc 40000, 9-6, 6f, 1:10 3/5. B-Phoenix Rising Farms (BC.). C$36,000 ’18 BRCSEP. *Full to Goldstryke Glory(G3P$317,558).

Secret Circle–Blarney Blush by Van Nistelrooy; SECRET BLARNEY, g, 3, PRM, Mcl 15000, 9-5, 5 1/2f, 1:05 . B-Asiel Stables LLC (IA.).

Sky Kingdom–Ms Bessie by Pleasant Tap; CALLHERMRSGELNER, f, 3, PRM, Mcl 7500, 9-6, 1m 70y, 1:47 2/5. B-Heather R Loges & Alicia D McQuilkin (IA.). $1,500 ’18 KEESEP.

Street George–Cherry On the Cake by Yes It’s True; R M C HOOK’EM, g, 3, GG, Mcl 12500, 9-6, 5 1/2f, 1:03 3/5. B-Randy Marriott (CA.).

To Honor and Serve–My Sweet Caroline by Salt Lake; ROTTEN SCOUNDREL, c, 3, MNR, Msw, 9-6, 6f, 1:13 4/5. B-Steve C. Snowden & Dan Considine (KY.). *1/2 to Sweet Starlet($324,636) *1/2 to Sweet Cassiopeia(G2P$653,407) *1/2 to All Star Red(MG3P$411,220).

Union Rags–Derwin’s Star (G3$639,070), by Wildcat Heir; SACRED UNION, f, 3, MTH, Mcl 10000, 9-6, 1m 70y, 1:46 1/5. B-Clarkland Farm (KY.). $115,000 ’18 KEESEP.

Afleet Alex–Yukon Lady by Saint Ballado; MUSKOKA LADY, f, 4, WO, Mcl 15000, 9-6, 1 1/16m, 1:47 2/5. B-M. E. Kennedy (ON.). C$35,000 ’17 ONTAUG. *1/2 to Logan’s Peak(MSW$265,399).

American Lion–Explosive Dear by Proudest Romeo; EXPLOSIVE STORM, g, 4, MNR, Mcl 4000, 9-6, 6f, 1:15 . B-Dawn Martin & American Lion Syndicate (IN.). $12,000 2018 INDJUN.

Broken Vow–Arabis by Deputy Minister; KEEP YOUR WORD, g, 4, WO, Mcl 10000, 9-6, 1 1/16mT, 1:43 . B-Sam-Son Farm (ON.). $11,500 2019 OBSJAN. *1/2 to To the Victor($331,544).

First Samurai–Jazzin’ Okie by Candy Ride (ARG); SWINGIN’ SAM, g, 4, PRM, Mcl 6250, 9-5, 1m 70y, 1:44 3/5. B-Richter Family Trust (OK.).

Northern Afleet–Going Okie by Burbank; AFLEET OKIE, f, 4, RP, Mcl 20000, 9-5, 5 1/2f, 1:05 3/5. B-Richter Family Trust (OK.). $5,500 ’17 HERTHB.

Schramsberg–Kris’s Rocker by Rock Hard Ten; LOOKOUT LOUIE, g, 4, WO, Mcl 5000, 9-6, 6f, 1:12 2/5. B-Jim Moroz & Dave McDougall (ON.).

Shrug–Gothic Beauty by Hunting Hard; RUGGED BEAUTY, f, 4, HST, Mcl 4000, 9-5, 6 1/2f, 1:20 . B-Helen Klimes (BC.). C$2,700 ’17 BRCSEP.

Violence–Holy Princess by Holy Bull; FINAL SAY, g, 4, CT, Msw, 9-5, 7f, 1:26 2/5. B-Nancy L. Terhune & Ernest C. Frohboese (WV.). $90,000 ’17 KEESEP; $470,000 2018 OBSMAR. *1/2 to Silver Heart(MSW$596,824) *1/2 to Aspenglow(G2P$465,698).